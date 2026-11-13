Gustavo Petro reveló si le gustaría aspirar de nuevo a la presidencia, pese a que la Constitución se lo impide: “Colombia necesita una transformación real”

Gustavo Petro ocupó la presidencia entre 2022 y 2026, convirtiéndose en el primer líder de izquierda en llegar al máximo cargo de la nación. (Joel González/Presidencia)

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En una entrevista que causó reacciones en las redes sociales, el expresidente Gustavo Petro afirmó que no buscaría nuevamente llegar a la Casa de Nariño, aunque dejó abierta una posibilidad condicionada a que “el pueblo” lo convoque a una transformación profunda del país; es decir, que se lidere una Asamblea Nacional Constituyente.

Ante la pregunta del activista Levy Rincón, al que le entregó contratos en el sistema de medios públicos Rtvc durante su administración, el líder del Pacto Histórico reveló cuál sería la única manera, según él, para que pueda contemplarse esa posibilidad. Una decisión que, en su concepto, pasa más por la voluntad popular, expresada en las urnas.

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“No, solo si el pueblo llama. Es decir, si vamos a una revolución en serio o no. Ya lo que hice como presidente fue, pero Colombia necesita una transformación real, integral, cultural. No significa dejar nuestras tradiciones a un lado, significa es con nuestra tradición pasar a una nueva fase de la historia que no es la de la costa”, afirmó.

En mayo de 2026, a tres meses de finalizar su mandato, Gustavo Petro buscó impulsar la constituyente, pero al final su iniciativa fue descartada por el fuerte impacto electoral contra su candidato, Iván Cepeda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la actualidad, la Carta Magna le impide postularse otra vez, tras cerrarse la puerta a la reelección en 2015, salvo que esa prohibición sea modificada mediante el mecanismo dispuesto en la ley para que el Congreso, el único facultado para tal fin, reabra esa opción y le permita no solo a Petro, sino a otros exmandatarios volver al ruedo electoral.

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En su momento, la campaña ciudadana que Petro impulsó para promover una constituyente buscaba reunir cinco millones de firmas y presentar la iniciativa ante el nuevo Congreso el 20 de julio de 2026. No obstante, la recolección fue suspendida el 4 de junio de ese año, después de la primera vuelta presidencial, en la que estuvo Iván Cepeda.

La barrera constitucional para un nuevo mandato

Es válido precisar que el artículo 197 de la Constitución Política establece que los que hayan ejercido la Presidencia no puede volver a ser elegido para ese cargo. La restricción fue incorporada por el Acto Legislativo 02 de 2015, que eliminó la reelección presidencial, una vez la obtuvo en los comicios de 2014 Juan Manuel Santos.

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Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe fueron los únicos mandatarios que tuvieron dos periodos consecutivos tras promulgarse la Constitución de 1991; posteriormente el Congreso cerró la puerta a la reelección. (Presidencia)

La postura de Petro ante lo que sería, en caso de que así se determinara, una reelección, se dieron a la par de los cuestionamientos que han surgido sobre su continuidad en el Pacto Histórico, en medio de denuncias sobre presuntos contratos otorgados a cambio de favores sexuales y la relación afectiva e íntima que sostuvo con Deicy Jiménez.

Varias voces, incluidas algunas de la izquierda que lo ha acompañado en otros procesos electorales, le pidieron que se apartara del proyecto político para no afectar sus perspectivas electorales; a lo que Petro respondió desestimando esas peticiones, pues sostuvo que provienen de dirigentes interesados en competir por candidaturas.

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“Son aspirantes -un poco- aspirantes locos porque yo he visto cantidad de candidatos que hacen un esfuerzo por ser candidatos y llegan a serlo y no sacan el voto de la mamá”, expresó el exmandatario, que añadió en ese sentido que esos sectores comienzan a entrar en carreras “neoliberales” por el poder en la política colombiana.

El expresidente Gustavo Petro decidió darle una entrevista a uno de los activistas que llegaron a su Gobierno pese a no tener formación profesional, como Levy Rincón (@LevyRincon/X)

En la conversación con Rincón, el expresidente de la República también abordó temas como la reforma tributaria, la ley de ajuste fiscal, la ley de sometimiento, las denuncias vinculadas con Jiménez y la exdirectora del Dapre Angie Rodríguez; al igual que la marcha del 19 de noviembre, en protesta por las políticas tributarias de Abelardo de la Espriella.

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Así fue la constituyente fallida de Gustavo Petro, promovida entre 2024 y 2026

La propuesta de una asamblea constituyente apareció el 15 de marzo de 2024, cuando Petro planteó en Cali que existía un “bloqueo institucional” contra las reformas de salud, pensiones y trabajo discutidas en el Congreso y sostuvo que no buscaba derogar la Constitución de 1991, sino incorporar capítulos destinados a blindar derechos sociales.

El Gobierno presentó la iniciativa como una vía para destrabar reformas y ampliar mecanismos de participación en el órgano legislativo; sin embargo, el primer intento no avanzó durante 2024. Solo hasta octubre de 2025, el Ministerio de Justicia publicó un borrador de proyecto de ley para convocar una asamblea de 71 delegatarios.

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En la campaña presidencial de 2018, Gustavo Petro prometió a sus simpatizantes que no buscaría la constituyente si era elegido presidente; promesa que incumplió ocho años después, ya en el cargo. (Colprensa)

Petro oficializó luego la campaña de firmas el 1 de mayo de 2026, en un acto en Medellín; pero la suspensión ocurrió pocos días después de la primera vuelta presidencial, en la que el candidato oficialista Iván Cepeda fue superado por Abelardo de la Espriella, y en la que uno de los temas que jugó en contra del aspirante progresista fue la constituyente.

Petro negó en distintas oportunidades que la iniciativa tuviera como objetivo habilitar su reelección o extender su mandato, que terminó el 7 de agosto de 2026; no obstante, también fueron conocidas sus declaraciones en las que cuestionaba cómo Santos y el también expresidente Álvaro Uribe pudieron reelegirse, mientras a él se le negó la opción.

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