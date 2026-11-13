Actriz Julieth Restrepo presumió la etapa final de su embarazo y compartió 10 enseñanzas que le dejó

Julieth Restrepo muestra la recta final de su segundo embarazo (Julieth Restrepo / Instagram)

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La actriz colombiana Julieth Restrepo se prepara para recibir a su segundo hijo, según compartió en una publicación con fotografías de su embarazo tomadas en Los Ángeles, California, en Estados Unidos.

La intérprete, reconocida por su papel de Luisa en la novela A mano limpia, reveló el 12 de noviembre de 2026 que la espera está cerca de terminar y reflexionó sobre los aprendizajes que le ha dejado esta etapa junto a su familia.

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La actriz publicó varias imágenes, tomadas por Juan Sebastián Valencia durante septiembre de 2026, en las que muestra el avance de su embarazo y acompañó el álbum con un mensaje dirigido a sus seguidores: “Cada vez más cerca de conocer a nuestro bebé”, para dar inicio a un listado de diez ideas que le surgieron durante los últimos meses de gestación.

Entre sus reflexiones, señaló que el tiempo transcurre con rapidez y que ha procurado vivir el presente con mayor atención. También se refirió a las exigencias físicas del embarazo y a la importancia de pedir acompañamiento cuando lo ha necesitado: “La resiliencia femenina es REAL. Somos increíbles”.

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Restrepo indicó que este proceso ha tenido un componente familiar distinto al de su primera maternidad. Su esposo, Sebastián Zuleta, y su hija Lucía la han acompañado durante la espera del niño. La actriz mencionó que Lucía espera con entusiasmo el momento de conocer a su hermano menor.

La intérprete colombiana publicó las fotografías tomadas en Los Ángeles (Julieth Restrepo/Instagram)

El apoyo de su familia y sus amigos en esta etapa

En la publicación, Restrepo agradeció a su entorno cercano por el respaldo que ha recibido. La artista describió a sus amigos y familiares como una comunidad importante en medio de los cambios que implica la llegada de un recién nacido: “Tengo la mejor comunidad de amigos y familia y no puedo estar más agradecida con ell@s”.

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La actriz también anticipó que la dinámica de su hogar cambiará con el nacimiento del bebé: “Sé que se nos viene un hermoso caos cuando llegue este bebé, pero esta vez tengo menos miedo”.

Añadió que, aunque reconoce haber olvidado parte de la rutina de los primeros meses de crianza, confía en que ella y Zuleta podrán resolver las nuevas situaciones que enfrenten.

Otro de los puntos que resaltó fue el proceso personal de aprender a confiar más en sí misma y dejar de lado la necesidad de controlar cada aspecto de la experiencia. Según explicó, se trata de una lección que continúa trabajando mientras se acerca el parto.

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La actriz compartió las lecciones que le dejó la espera de un niño junto a Sebastián Zuleta y su hija Lucía (Julieth Restrepo/Instagram)

El anuncio del embarazo fue publicado el 3 de julio

La pareja había dado a conocer la noticia del segundo embarazo el 3 de julio de 2026, también a través de redes sociales. En aquella ocasión, Restrepo relató que Lucía fue la que comunicó la novedad a sus familiares con una frase que luego quedó incluida en la publicación: “Tenemos un bebé en la barriga de mi mamá”.

La actriz confirmó entonces que esperaba un niño y celebró el nuevo lugar que tendrá su primogénita dentro de la familia: “Lucía va a ser hermana mayor de un niño y la alegría que sentimos es mucha”.

Su primogénita espera con ilusión conocer a su hermano menor (Julieth Restrepo/Instagram)

De la televisión colombiana a producciones internacionales

Restrepo construyó una trayectoria en producciones de la televisión colombiana como A mano limpia, La promesa, Comando élite, Lady, la vendedora de rosas, Verano en Venecia, Mentiras perfectas y Metástasis. También interpretó a Laura Montoya en la producción Laura, la santa colombiana.

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En años recientes, la actriz participó en títulos de alcance internacional como las miniseries Griselda y Noticia de un secuestro, además de The Residence, producción de Netflix estrenada en 2025. Su recorrido profesional se ha desarrollado en paralelo a su vida familiar en Los Ángeles.