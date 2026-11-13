Colombia

Sicarios dispararon en plena catedral de Villavicencio: asesinaron a tiros a la pareja de un concejal

La mujer realizaba diligencias en el lugar cuando un hombre que llevaba casco negro y chaqueta oscura ingresó y disparó en su contra en varias ocasiones

Un hecho violento ocurrido en Villavicencio terminó cobrando la vida de Alejandra Ramírez Garzón, que falleció en las últimas horas en el Hospital Departamental, luego de resultar gravemente herida en un ataque con arma de fuego (Alerta Llano Noticias)
Un hecho violento ocurrido en Villavicencio terminó cobrando la vida de Alejandra Ramírez Garzón, que falleció en las últimas horas en el Hospital Departamental, luego de resultar gravemente herida en un ataque con arma de fuego (Alerta Llano Noticias)
Guardar

El 12 de noviembre de 2026, Alejandra Ramírez Garzón murió tras un ataque a tiros en un despacho parroquial de Villavicencio, departamento del Meta, según informó Alerta Llano Noticias.

La mujer realizaba diligencias en el lugar cuando un hombre que llevaba casco negro y chaqueta oscura ingresó y disparó en su contra en varias ocasiones, de acuerdo con la información preliminar difundida por el medio. El atacante escapó en una motocicleta que lo esperaba en cercanias al punto de los hehcos.

PUBLICIDAD

Otra mujer resultó herida durante el hecho. Ramírez fue trasladada a un centro asistencial y sometida a una intervención quirúrgica, pero falleció horas después en el Hospital Departamental.

Alerta Llano Noticias señaló que Ramírez era pareja del concejal de Villavicencio Armando Baquero. Las autoridades investigan las circunstancias del homicidio y buscan identificar al responsable.

David Fernando Barbosa, diputado ambientalista del departamento del Meta, expresó por medio de su cuenta de X su solidadridad con Baquero a través del siguiente mensaje: “#Seguridad Rechazamos de manera categórica el acto violento que hoy le arrebató la vida a Alejandra Ramírez Garzón en la ciudad de Villavicencio. El respeto a la vida es fundamental. Enviamos un abrazo fraterno y toda nuestra solidaridad al concejal @ArmandoJBaquero 🫂“.

PUBLICIDAD

La manifestación de fraternidad tuvo la respuesta del concejal: “Gracias por la solidaridad apreciado diputado 🙏🏻😔“.

Alejandra Ramírez era pareja sentimental del concejal de Villavicencio, Armando Baquero (@davidbarbosa75/X)
Alejandra Ramírez era pareja sentimental del concejal de Villavicencio, Armando Baquero (@davidbarbosa75/X)

Alias Motas fue capturado por homicidio en Villavicencio

La Policía Nacional capturó el 10 de noviembre en Villavicencio a un hombre conocido como alias Motas, señalado de participar en el homicidio del dueño de un restaurante del barrio San Benito, ocurrido el 9 de febrero de 2024.

El procedimiento fue realizado por agentes de la Seccional de Investigación Criminal y de Inteligencia Policial, con apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación. La detención tuvo lugar en vía pública del barrio Popular, en cumplimiento de una orden judicial.

De acuerdo con las autoridades, el investigado habría ingresado al establecimiento comercial y disparado contra el propietario, que murió a causa de las heridas. El capturado deberá responder por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

La investigación también lo vincula de manera preliminar con el grupo delincuencial organizado “Dinastía”, dentro del cual presuntamente cumplía funciones de sicario. Alias “Motas” quedó a disposición de la autoridad judicial competente, que definirá su situación legal.

La Policía Nacional capturó el 10 de noviembre en Villavicencio a un hombre conocido como alias Motas, señalado de participar en el homicidio del dueño de un restaurante del barrio San Benito, ocurrido el 9 de febrero de 2024 (Policía Nacional)
La Policía Nacional capturó el 10 de noviembre en Villavicencio a un hombre conocido como alias Motas, señalado de participar en el homicidio del dueño de un restaurante del barrio San Benito, ocurrido el 9 de febrero de 2024 (Policía Nacional)

Crímenes reportados en el Meta durante 2026

Los reportes disponibles muestran que Villavicencio concentró buena parte de los hechos violentos conocidos en el departamento del Meta durante 2026. Entre el 1 de enero y el 29 de junio se registraron 56 homicidios en la capital departamental, 32% menos que los 82 reportados durante el mismo período de 2025, según la Alcaldía de Villavicencio.

Estos son algunos de los casos de los que se tiene un repote oficial por parte de las autoridades competentes:

  • El homicidio de un hombre en el barrio Bosques de la Riviera el 4 de enero. Por este caso fue capturado en marzo alias Caldo de Frijol, presunto integrante de la estructura “Dinastía”.
  • El asesinato de un comerciante en Multifamiliares Los Centauros, caso por el cual las autoridades capturaron a alias “El Indio”, señalado de pertenecer a la misma organización.
  • El homicidio de Edwin Herney Rojas, de 37 años, durante un presunto robo en el barrio El Rodeo. Tres adolescentes fueron aprehendidos por su posible participación.
Los reportes disponibles muestran que Villavicencio concentró buena parte de los hechos violentos conocidos en el departamento del Meta durante 2026 (Policía Nacional de Colombia)
Los reportes disponibles muestran que Villavicencio concentró buena parte de los hechos violentos conocidos en el departamento del Meta durante 2026 (Policía Nacional de Colombia)

Las autoridades han relacionado varios de estos casos con disputas por el control del tráfico local de estupefacientes y con la actuación de redes de sicariato en Villavicencio. No obstante, cada investigación continúa en distintas etapas judiciales y las responsabilidades penales deben ser determinadas por los jueces competentes.

Temas Relacionados

Alejandra Ramírez GarzónPareja de concejalArmando BaqueroConcejal de VillavicencioColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gustavo Petro reveló si le gustaría aspirar de nuevo a la presidencia, pese a que la Constitución se lo impide: “Colombia necesita una transformación real”

En una entrevista en la que también se refirió a otros temas del acontecer nacional y en la que entregó su versión sobre el escándalo de Deicy Jiménez, el expresidente habló sobre si, habilitada la posibilidad, aspiraría por ocupar de nuevo el primer cargo de la nación

Gustavo Petro reveló si le gustaría aspirar de nuevo a la presidencia, pese a que la Constitución se lo impide: “Colombia necesita una transformación real”

Futbolista de Atlético Nacional, sancionado no podrá jugar ante el Once Caldas por la Copa BetPlay, pero el “Verdolaga” podría usarlo en la segunda fecha por los convocados a la selección Colombia

El delantero Elías Cabrera vio la tarjeta roja en el juego de ida llevado a cabo en Manizales, juego que el “Verdolaga” empató a un gol

Futbolista de Atlético Nacional, sancionado no podrá jugar ante el Once Caldas por la Copa BetPlay, pero el “Verdolaga” podría usarlo en la segunda fecha por los convocados a la selección Colombia

Gustavo Petro habría sido cómplice en el fraude electoral de Nicolás Maduro en Venezuela, según informe de centro de análisis estadounidense

El análisis, elaborado por un centro de análisis con sede en Estados Unidos, cuestionó el silencio del expresidente colombiano y la abstención en la OEA para divulgar las actas de los resultados

Gustavo Petro habría sido cómplice en el fraude electoral de Nicolás Maduro en Venezuela, según informe de centro de análisis estadounidense

Gustavo Petro negó los “contratos por sexo” en el caso de Deicy Jiménez y cuestionó origen de los videos: “Si yo no volví a mi casa”

El expresidente de la República, en entrevista con uno de los activistas que tuvo vínculo laboral durante su mandado, sostuvo que no se reunió con la excontratista durante su mandato y rechazó que su vida privada pruebe una entrega irregular de recursos públicos

Gustavo Petro negó los “contratos por sexo” en el caso de Deicy Jiménez y cuestionó origen de los videos: “Si yo no volví a mi casa”

Colombia vs. Chile - EN VIVO: siga aquí el minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

La Amarilla volverá a la acción previo al cierre del 2026 y con Néstor Lorenzo probando variantes tácticas con los nuevos jugadores

Colombia vs. Chile - EN VIVO: siga aquí el minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

ENTRETENIMIENTO

⁠Estos son los colombianos que ganaron en los Latín Grammy: Karol G, Aria Vega, Carlos Vives, Juanes y Fonseca, entre otros, se llevaron los galardones

⁠Estos son los colombianos que ganaron en los Latín Grammy: Karol G, Aria Vega, Carlos Vives, Juanes y Fonseca, entre otros, se llevaron los galardones

Latin Grammy 2026: Karol G, Juanes, Fonseca y Aria Vega lideraron los triunfos colombianos

Festival Estéreo Picnic 2027: así será la programación de Futuro Picnic para menores de edad

Actriz Julieth Restrepo presumió la etapa final de su embarazo y compartió 10 enseñanzas que le dejó

‘Stream Fighters 5′: hora y dónde ver en Colombia la que sería la última velada de boxeo de Westcol

Deportes

Futbolista de Atlético Nacional, sancionado no podrá jugar ante el Once Caldas por la Copa BetPlay, pero el “Verdolaga” podría usarlo en la segunda fecha por los convocados a la selección Colombia

Futbolista de Atlético Nacional, sancionado no podrá jugar ante el Once Caldas por la Copa BetPlay, pero el “Verdolaga” podría usarlo en la segunda fecha por los convocados a la selección Colombia

Colombia vs. Chile - EN VIVO: siga aquí el minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

Independiente Medellín sí está en venta y su presidente Daniel Ossa explicó cómo va el proceso: “Son temas que son largos”

Ramón Jesurún destacó el amistoso de Colombia ante Chile en Cali y confirmó que la recaudación será destinada a los damnificados por el terremoto

Bayern Múnich se prepararía para una oferta del PSG por Luis Díaz, mientras el círculo del jugador habría asegurado que no ha recibido sondeos por él