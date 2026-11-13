Sicarios dispararon en plena catedral de Villavicencio: asesinaron a tiros a la pareja de un concejal

Un hecho violento ocurrido en Villavicencio terminó cobrando la vida de Alejandra Ramírez Garzón, que falleció en las últimas horas en el Hospital Departamental, luego de resultar gravemente herida en un ataque con arma de fuego (Alerta Llano Noticias)

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El 12 de noviembre de 2026, Alejandra Ramírez Garzón murió tras un ataque a tiros en un despacho parroquial de Villavicencio, departamento del Meta, según informó Alerta Llano Noticias.

La mujer realizaba diligencias en el lugar cuando un hombre que llevaba casco negro y chaqueta oscura ingresó y disparó en su contra en varias ocasiones, de acuerdo con la información preliminar difundida por el medio. El atacante escapó en una motocicleta que lo esperaba en cercanias al punto de los hehcos.

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Otra mujer resultó herida durante el hecho. Ramírez fue trasladada a un centro asistencial y sometida a una intervención quirúrgica, pero falleció horas después en el Hospital Departamental.

Alerta Llano Noticias señaló que Ramírez era pareja del concejal de Villavicencio Armando Baquero. Las autoridades investigan las circunstancias del homicidio y buscan identificar al responsable.

David Fernando Barbosa, diputado ambientalista del departamento del Meta, expresó por medio de su cuenta de X su solidadridad con Baquero a través del siguiente mensaje: “#Seguridad Rechazamos de manera categórica el acto violento que hoy le arrebató la vida a Alejandra Ramírez Garzón en la ciudad de Villavicencio. El respeto a la vida es fundamental. Enviamos un abrazo fraterno y toda nuestra solidaridad al concejal @ArmandoJBaquero 🫂“.

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La manifestación de fraternidad tuvo la respuesta del concejal: “Gracias por la solidaridad apreciado diputado 🙏🏻😔“.

Alejandra Ramírez era pareja sentimental del concejal de Villavicencio, Armando Baquero (@davidbarbosa75/X)

Alias Motas fue capturado por homicidio en Villavicencio

La Policía Nacional capturó el 10 de noviembre en Villavicencio a un hombre conocido como alias Motas, señalado de participar en el homicidio del dueño de un restaurante del barrio San Benito, ocurrido el 9 de febrero de 2024.

El procedimiento fue realizado por agentes de la Seccional de Investigación Criminal y de Inteligencia Policial, con apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación. La detención tuvo lugar en vía pública del barrio Popular, en cumplimiento de una orden judicial.

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De acuerdo con las autoridades, el investigado habría ingresado al establecimiento comercial y disparado contra el propietario, que murió a causa de las heridas. El capturado deberá responder por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

La investigación también lo vincula de manera preliminar con el grupo delincuencial organizado “Dinastía”, dentro del cual presuntamente cumplía funciones de sicario. Alias “Motas” quedó a disposición de la autoridad judicial competente, que definirá su situación legal.

La Policía Nacional capturó el 10 de noviembre en Villavicencio a un hombre conocido como alias Motas, señalado de participar en el homicidio del dueño de un restaurante del barrio San Benito, ocurrido el 9 de febrero de 2024 (Policía Nacional)

Crímenes reportados en el Meta durante 2026

Los reportes disponibles muestran que Villavicencio concentró buena parte de los hechos violentos conocidos en el departamento del Meta durante 2026. Entre el 1 de enero y el 29 de junio se registraron 56 homicidios en la capital departamental, 32% menos que los 82 reportados durante el mismo período de 2025, según la Alcaldía de Villavicencio.

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Estos son algunos de los casos de los que se tiene un repote oficial por parte de las autoridades competentes:

El homicidio de un hombre en el barrio Bosques de la Riviera el 4 de enero. Por este caso fue capturado en marzo alias Caldo de Frijol, presunto integrante de la estructura “Dinastía”.

El asesinato de un comerciante en Multifamiliares Los Centauros, caso por el cual las autoridades capturaron a alias “El Indio”, señalado de pertenecer a la misma organización.

El homicidio de Edwin Herney Rojas, de 37 años, durante un presunto robo en el barrio El Rodeo. Tres adolescentes fueron aprehendidos por su posible participación.

Los reportes disponibles muestran que Villavicencio concentró buena parte de los hechos violentos conocidos en el departamento del Meta durante 2026 (Policía Nacional de Colombia)

Las autoridades han relacionado varios de estos casos con disputas por el control del tráfico local de estupefacientes y con la actuación de redes de sicariato en Villavicencio. No obstante, cada investigación continúa en distintas etapas judiciales y las responsabilidades penales deben ser determinadas por los jueces competentes.