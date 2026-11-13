Gustavo Petro negó los “contratos por sexo” en el caso de Deicy Jiménez y cuestionó origen de los videos: “Si yo no volví a mi casa”

El expresidente abordó en una conversación con el activista y excontratista las acusaciones que lo vinculan con la extrabajadora sexual, en las que desmintió la corrupción por aparentes entregas de contratos y cuestionó la veracidad y el momento de la difusión de videos con la joven (Levy Rincón/YouTube)

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El expresidente de la República Gustavo Petro negó, una vez más, que hubiera entregado contratos públicos a cambio de favores sexuales; en medio de la controversia que sigue creciendo por cuenta de las conversaciones, videos y testimonio de Deicy Jiménez: exmodelo webcam que lo acusó de ubicarla en el Estado si accedía a estar con él.

Durante una entrevista con el activista digital Levy Rincón, que tuvo contrato durante su Gobierno en el sistema de medios públicos Rtvc, respondió a las denuncias formuladas por la extrabajadora sexual y cuestionó la difusión de videos que los vinculan a presuntas prácticas irregulares en la vinculación de la mujer en dependencias del Ejecutivo.

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“¿Quién dijo que cualquier relación mía se hace sobre la base de dinero? ¿Quién dijo eso? Están acostumbrados a eso”, sostuvo Petro después de que Rincón le preguntara si, más allá de una relación sentimental, hubo corrupción en el caso. Justamente la entrevista parece haberla brindado con la misma camisa que aparece en uno de los clips.

El expresidente Gustavo Petro decidió darle una entrevista a uno de los activistas que llegaron a su Gobierno pese a no tener formación profesional, como Levy Rincón (@LevyRincon/X)

Cabe resaltar que Jiménez afirmó que mantuvo una relación con Petro desde 2019 y que recibió contratos con entidades como el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Vigilancia a cambio de encuentros íntimos. El expresidente rechazó esas acusaciones y aseguró que no hubo contacto personal entre ambos durante su mandato presidencial.

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En la conversación, que fue divulgada por Rincón en la noche del jueves 12 de noviembre, Petro insistió en que la fecha de los registros audiovisuales resulta determinante para establecer su relación con los contratos que son objeto de investigación. Según el exmandatario, el suceso ocurrió cuando él aún no era jefe de Estado, sino congresista.

“¿Y por qué no averiguaron la fecha del video?”, reiteró el exmandatario, que aludió a una grabación en la que aparece en pijama y envía besos durante una videollamada. “Atrás hay una biblioteca, que es la de mi casa. ¿No es la época del Covid? ¿Cómo me pueden decir que es la época presidencial si yo no volví a mi casa?”, remarcó.

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El expresidente Gustavo Petro es el protagonista de un nuevo video con Deicy Jiménez, en el que aparece mandándose besos (@darcyquinnr/X)

Acto seguido, Petro sugirió que ese material correspondería, en efecto, a un período anterior a su llegada a la Presidencia. “Si es hace ocho años, ¿qué tienen que ver los procesos contractuales de después?”, preguntó el exgobernante, pese a que los chats revelados por Jiménez permitirían inferir que la relación se mantuvo hasta julio de 2026.

Y también se refirió a información que, según su versión, descartaría encuentros entre ambos durante su administración. “En los cuatro años de gobierno del presidente no hubo ni siquiera prueba de que se hubieran visto personalmente”, afirmó. “Si no se vieron en el período presidencial, ¿de dónde sacan que contrató por sexo?”, puntualizó.

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Gustavo Petro también apuntó contra Vicky Dávila y dijo que su vida sexual es “libre”

En la entrevista también Rincón incluyó referencias del expresidente y la periodista Vicky Dávila, que entrevistó a Jiménez sobre las denuncias para Semana y difundió parte de sus señalamientos: los que empezaron a sacar esta relación a flote, pues hasta el momento se desconocía del vínculo al parecer sentimental y sexual entre el líder de izquierda y la mujer.

Gustavo Petro volvió a lanzar fuertes críticas contra la periodista y exprecandidata presidencial Vicky Dávila, que fue la que puso en conocimiento del país el caso de Deicy Jiménez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras cuestionar el cubrimiento mediático del caso, Petro atacó a lo que serían los grandes medios y sus intereses. “Vaya a saberse la vida sexual de los dueños de Caracol y de RCN”. En ese entonces, Rincón le preguntó entonces cuál era su vida sexual, a lo que respondió: “Pues libre”. Con ello, intentó defender su derecho a rehacer su vida.

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En esta instancia, el exmandatario lanzó sus señalamientos contra la periodista y exprecandidata presidencial, con la que ha tenido fuertes desencuentros. “Si mi corazón ama, no me pongo a pensar si Vicky (Dávila) me va a descubrir o no. O sea, a mí me importa un comino que Vicky me descubra”, reiteró en su defensa el expresidente.

Las declaraciones se produjeron mientras avanzan las actuaciones relacionadas con las acusaciones. La Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes analizan hechos atribuidos a distintas etapas de la trayectoria política de Gustavo Petro.

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Entre las diligencias figura el peritaje del teléfono celular entregado por Jiménez y la revisión de documentos sobre su contratación estatal. Hasta el momento, las autoridades no han adoptado una decisión judicial que establezca responsabilidades por las denuncias de presuntos contratos a cambio de favores sexuales.