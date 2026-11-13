Revelan audios de Alicia Graham, la madre de una de las niñas muertas con talio, la cual también habría sido asesinada: “Otra vez me están envenenando”

Revelan audios de Alicia Graham, madre de una de las niñas muertas, en los que sospechaba que la estaban envenenando - (Suministrado infobae)

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La Fiscalía General de la Nación ordenó en la primera semana de noviembre de 2026 una indagación para determinar el origen de filtraciones de información vinculadas con el proceso por la intoxicación con talio que causó la muerte de dos menores de edad en Bogotá y dejó a otras personas lesionadas.

El ente acusador informó que evaluará la compulsa de copias disciplinarias y penales que corresponda. Según indicó, la divulgación de piezas procesales podría afectar el debido proceso, el curso de las investigaciones, la integridad de testigos y el buen nombre de las víctimas.

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Entre el material difundido hay testimonios, fotografías, chats y audios atribuidos a Alicia Graham, esposa del economista Juan de Bedout Vargas y madre de una de las menores fallecidas tras consumir frambuesas con chocolate que, de acuerdo con la investigación, contenían talio, estableció El Tiempo.

La familia pidió examinar la intoxicación de Alicia Graham

La familia Graham y su apoderado, el penalista David Espinosa, sostienen que la ingesta de talio debe ser investigada para establecer si fue accidental o si existió una intervención de terceros - (Alicia Graham Sardi/LinkedIn)

Cabe recordar que Alicia Graham murió el 17 de agosto de 2021. El diagnóstico consignado entonces fue cáncer. Sin embargo, documentos médicos, toxicológicos y comunicaciones conocidos por el diario dan cuenta de que durante ese período presentó una intoxicación por talio.

Carlos y Cristina Graham Sardi, hermanos de Alicia, solicitaron a la Fiscalía que examine como hipótesis si la exposición al talio pudo haber sido intencional y si guarda relación con su muerte. La periodista María Elvira Arango informó sobre esa petición, que fue reiterada el 31 de agosto de 2026 ante el fiscal 41 de la Seccional de Vida, a cargo del expediente.

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La solicitud está acompañada por información médica y documental, además de chats y audios que Graham habría enviado durante el episodio de intoxicación. El diario tuvo acceso a varios mensajes de voz. En uno, fechado el 29 de julio de 2021, la mujer dijo a personas de su entorno que creía que “otra vez la estaban envenenando”.

Meses antes, Graham había comentado a un grupo de amigas que posiblemente había ingerido talio de forma accidental. Tras regresar de un viaje a Europa, cuando su estado de salud empeoró, sus mensajes reflejaron una percepción diferente sobre el origen de la intoxicación. Estas manifestaciones forman parte del material que la Fiscalía deberá valorar, sin que por sí mismas determinen responsabilidades penales.

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Los elementos divulgados deberán ser valorados dentro de la indagación

Alicia Graham pidió la contratación de un investigador privado y propuso que algunas personas de su entorno se sometieran a pruebas de polígrafo - (Librería libre de derechos)

Alicia Graham pidió la contratación de un investigador privado y propuso que algunas personas de su entorno se sometieran a pruebas de polígrafo. Asimismo, solicitó verificar antecedentes de esas personas, informó el mismo medio.

La familia Graham y su apoderado, el penalista David Espinosa, sostienen que la ingesta de talio debe ser investigada para establecer si fue accidental o si existió una intervención de terceros. La tesis adquiere relevancia por la posterior aparición de talio en el caso de las menores, aunque esa coincidencia no establece por sí sola un vínculo jurídico entre los dos expedientes.

La información conocida indica que la indagación solicitada por Alicia antes de su muerte no avanzó cuando el fallecimiento fue atribuido al cáncer. La petición actual de sus familiares busca que la Fiscalía determine si existen elementos para abrir o reactivar actuaciones relacionadas con la intoxicación.

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Zulma Guzmán no ha sido imputada por el caso de las menores

Zulma Guzmán no ha sido imputada por el caso de las menores (Colprensa e imagen ilustrativa Infobae)

En el expediente por la muerte de las dos adolescentes y la intoxicación de otros dos jóvenes, la fiscal Elsa Reyes señaló que cuenta con elementos para solicitar una audiencia de imputación por doble homicidio y tentativa de homicidio contra la empresaria Zulma Guzmán. La imputación es un acto de comunicación de cargos y no equivale a una declaración deresponsabilidad.

Guzmán ha negado cualquier participación en los hechos. Según la información publicada, mantenía una relación extramatrimonial con Juan de Bedout Vargas.

El abogado de los hermanos Graham aportó información que condujo a una inspección de un casillero asignado a Guzmán en el club El Nogal. Allí fueron hallados dos frascos con talio, guantes y un disfraz, según reveló el diario. El significado probatorio de esos hallazgos corresponde a las autoridades judiciales.

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El 9 de noviembre de 2026, la fiscal Reyes convocó virtualmente a Guzmán a una audiencia de imputación. La diligencia no se realizó porque ella no asistió. Tampoco avanzó una audiencia ante una corte de Londres, donde permanece detenida, para decidir sobre su extradición a Colombia. La defensa señaló que no podía atender de manera simultánea ambos procedimientos y la audiencia de extradición quedó aplazada para marzo de 2027.

Sumado a ello, la familia de Graham denunció ante la Fiscalía General de la Nación a su viudo, Juan de Bedout Vargas, por su presunta relación con la muerte de la mujer, ocurrida en agosto de 2021.

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Uno de los principales soportes mencionados en la denuncia es un análisis de orina realizado por el laboratorio Labintox el 3 de agosto de 2021. De acuerdo con la representación de la familia, la prueba arrojó una concentración de 672,9 microgramos por litro de talio.

El expediente también incluye conversaciones que, según la familia, ocurrieron entre Juan de Bedout y médicos que atendían a Alicia Graham. En esos mensajes, el esposo habría solicitado que la paciente fuera remitida a otro especialista porque la internista a cargo buscaba continuar con la hipótesis de presencia de talio.