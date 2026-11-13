Aprende a hacer estas deliciosas empanadas de maíz con carne desmechada con una receta rendidora

La empanada de maíz y carne desmechada es una de esas preparaciones que despiertan recuerdos de la tienda de la esquina, las reuniones familiares y las tardes con ají casero. Su masa dorada y crocante guarda un relleno jugoso, lleno de sabor y con el toque tradicional de un buen guiso.
Esta versión se relaciona con la cocina de Antioquia, donde las empanadas paisas se preparan con harina de maíz amarillo, carne desmechada y fritura en aceite. En Colombia, este bocado también se disfruta como entrada, comida rápida o acompañante de un tinto.
PUBLICIDAD
Receta de empanada de maíz y carne desmechada
La preparación consiste en formar discos delgados con masa de maíz, rellenarlos con carne de res cocida y desmechada, cerrarlos y freírlos hasta que queden dorados. La técnica principal es la fritura profunda, que aporta una cubierta firme y crocante.
Tiempo de preparación
- Preparación activa: 45 minutos.
- Cocción de la carne: 60 minutos.
- Cocción de las empanadas: 15 minutos.
- Tiempo total estimado: 2 horas.
El tiempo puede variar según el corte de carne y el tamaño de las empanadas.
Ingredientes
- 500 g de carne de res para desmechar.
- 2 tazas de harina de maíz amarillo precocida.
- 3 tazas de agua tibia.
- 2 papas medianas.
- 1 cebolla cabezona.
- 2 tallos de cebolla larga.
- 2 tomates maduros.
- 2 dientes de ajo.
- 1 cucharadita de comino.
- 1 cucharadita de color o achiote.
- 1 cucharada de cilantro picado.
- Sal al gusto.
- Pimienta al gusto.
- Aceite vegetal suficiente para freír.
- 1 cucharada de aceite para el guiso.
Cómo hacer empanada de maíz y carne desmechada, paso a paso
- Lave la carne y póngala en una olla con suficiente agua, sal, 1 diente de ajo y la mitad de la cebolla larga.
- Cocine a fuego medio durante 60 minutos, o hasta que la carne esté blanda y se pueda separar con facilidad.
- Retire la carne, déjela reposar durante algunos minutos y desméchela con 2 tenedores. Reserve un poco del caldo de cocción.
- Pele las papas y córtelas en cubos pequeños. Cocínelas en agua con sal hasta que estén blandas, sin dejar que se deshagan.
- Para el guiso, caliente 1 cucharada de aceite en una sartén. Añada la cebolla cabezona, la cebolla larga, el tomate y el ajo finamente picados.
- Cocine durante 8 minutos. Agregue el color, el comino, la pimienta y un poco de sal.
- Incorpore la carne desmechada y las papas. Añada 2 cucharadas del caldo reservado si el relleno está seco.
- Mezcle y cocine durante 5 minutos más. El relleno debe quedar húmedo, pero no líquido.
- En un recipiente, mezcle la harina de maíz con el agua tibia y una pizca de sal. Amase hasta obtener una masa suave.
- Deje reposar la masa durante 10 minutos. Si se agrieta, agregue 1 cucharada de agua. Si queda pegajosa, añada un poco más de harina.
- Divida la masa en 12 porciones. Forme bolas y aplánelas entre 2 bolsas plásticas hasta obtener discos delgados.
- Coloque 1 cucharada de relleno en el centro de cada disco. Doble la masa y presione los bordes con los dedos o con un tenedor.
- Selle muy bien cada empanada para evitar que el relleno se salga durante la fritura.
- Caliente abundante aceite a fuego medio-alto. Fría las empanadas por tandas durante 3 a 4 minutos, hasta que estén doradas.
- Retírelas y escúrralas sobre papel absorbente. Sírvalas calientes con ají, suero costeño o pico de gallo.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 12 empanadas medianas, equivalentes a 6 porciones de 2 unidades.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
Estimación para 2 empanadas:
- Calorías: 430 kcal.
- Proteína: 20 g.
- Carbohidratos: 48 g.
- Grasas: 19 g.
- Fibra: 4 g.
- Sodio: 650 mg, según la cantidad de sal utilizada.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Las empanadas cocidas pueden guardarse en la nevera durante 3 días, dentro de un recipiente hermético. Para recalentarlas, use un horno, una freidora de aire o una sartén.
PUBLICIDAD
También puede congelarlas crudas, separadas con papel parafinado, durante 1 mes. Fríalas directamente desde el congelador, con el aceite a temperatura media, para que la masa se cocine por dentro sin quemarse por fuera.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD