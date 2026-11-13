Colombia

Aprende a hacer estas deliciosas empanadas de maíz con carne desmechada con una receta rendidora

Estos pasabocas vienen rellenos con carne de res desmechada, papas y un guiso casero. Una receta colombiana, dorada y crocante, ideal para compartir con ají y una bebida caliente

Empanadas de maíz con el sabor tradicional de un buen guiso casero - crédito VisualesIA
Empanadas de maíz con el sabor tradicional de un buen guiso casero - crédito VisualesIA
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La empanada de maíz y carne desmechada es una de esas preparaciones que despiertan recuerdos de la tienda de la esquina, las reuniones familiares y las tardes con ají casero. Su masa dorada y crocante guarda un relleno jugoso, lleno de sabor y con el toque tradicional de un buen guiso.

Esta versión se relaciona con la cocina de Antioquia, donde las empanadas paisas se preparan con harina de maíz amarillo, carne desmechada y fritura en aceite. En Colombia, este bocado también se disfruta como entrada, comida rápida o acompañante de un tinto.

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Receta de empanada de maíz y carne desmechada

La preparación consiste en formar discos delgados con masa de maíz, rellenarlos con carne de res cocida y desmechada, cerrarlos y freírlos hasta que queden dorados. La técnica principal es la fritura profunda, que aporta una cubierta firme y crocante.

Una preparación dorada, crocante y rellena de carne de res desmechada - crédito VisaulesIA
Una preparación dorada, crocante y rellena de carne de res desmechada - crédito VisaulesIA

Tiempo de preparación

  • Preparación activa: 45 minutos.
  • Cocción de la carne: 60 minutos.
  • Cocción de las empanadas: 15 minutos.
  • Tiempo total estimado: 2 horas.

El tiempo puede variar según el corte de carne y el tamaño de las empanadas.

Ingredientes

  1. 500 g de carne de res para desmechar.
  2. 2 tazas de harina de maíz amarillo precocida.
  3. 3 tazas de agua tibia.
  4. 2 papas medianas.
  5. 1 cebolla cabezona.
  6. 2 tallos de cebolla larga.
  7. 2 tomates maduros.
  8. 2 dientes de ajo.
  9. 1 cucharadita de comino.
  10. 1 cucharadita de color o achiote.
  11. 1 cucharada de cilantro picado.
  12. Sal al gusto.
  13. Pimienta al gusto.
  14. Aceite vegetal suficiente para freír.
  15. 1 cucharada de aceite para el guiso.
La fritura en aceite caliente hace que se queden crocantes - crédito VisualesIA
La fritura en aceite caliente hace que se queden crocantes - crédito VisualesIA

Cómo hacer empanada de maíz y carne desmechada, paso a paso

  1. Lave la carne y póngala en una olla con suficiente agua, sal, 1 diente de ajo y la mitad de la cebolla larga.
  2. Cocine a fuego medio durante 60 minutos, o hasta que la carne esté blanda y se pueda separar con facilidad.
  3. Retire la carne, déjela reposar durante algunos minutos y desméchela con 2 tenedores. Reserve un poco del caldo de cocción.
  4. Pele las papas y córtelas en cubos pequeños. Cocínelas en agua con sal hasta que estén blandas, sin dejar que se deshagan.
  5. Para el guiso, caliente 1 cucharada de aceite en una sartén. Añada la cebolla cabezona, la cebolla larga, el tomate y el ajo finamente picados.
  6. Cocine durante 8 minutos. Agregue el color, el comino, la pimienta y un poco de sal.
  7. Incorpore la carne desmechada y las papas. Añada 2 cucharadas del caldo reservado si el relleno está seco.
  8. Mezcle y cocine durante 5 minutos más. El relleno debe quedar húmedo, pero no líquido.
  9. En un recipiente, mezcle la harina de maíz con el agua tibia y una pizca de sal. Amase hasta obtener una masa suave.
  10. Deje reposar la masa durante 10 minutos. Si se agrieta, agregue 1 cucharada de agua. Si queda pegajosa, añada un poco más de harina.
  11. Divida la masa en 12 porciones. Forme bolas y aplánelas entre 2 bolsas plásticas hasta obtener discos delgados.
  12. Coloque 1 cucharada de relleno en el centro de cada disco. Doble la masa y presione los bordes con los dedos o con un tenedor.
  13. Selle muy bien cada empanada para evitar que el relleno se salga durante la fritura.
  14. Caliente abundante aceite a fuego medio-alto. Fría las empanadas por tandas durante 3 a 4 minutos, hasta que estén doradas.
  15. Retírelas y escúrralas sobre papel absorbente. Sírvalas calientes con ají, suero costeño o pico de gallo.
El maíz amarillo, la papa y la carne se unen en un bocado irresistible - crédito VisualesIA
El maíz amarillo, la papa y la carne se unen en un bocado irresistible - crédito VisualesIA

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 12 empanadas medianas, equivalentes a 6 porciones de 2 unidades.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación para 2 empanadas:

  • Calorías: 430 kcal.
  • Proteína: 20 g.
  • Carbohidratos: 48 g.
  • Grasas: 19 g.
  • Fibra: 4 g.
  • Sodio: 650 mg, según la cantidad de sal utilizada.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Las empanadas cocidas pueden guardarse en la nevera durante 3 días, dentro de un recipiente hermético. Para recalentarlas, use un horno, una freidora de aire o una sartén.

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También puede congelarlas crudas, separadas con papel parafinado, durante 1 mes. Fríalas directamente desde el congelador, con el aceite a temperatura media, para que la masa se cocine por dentro sin quemarse por fuera.

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