Aprende a hacer estas deliciosas empanadas de maíz con carne desmechada con una receta rendidora

Empanadas de maíz con el sabor tradicional de un buen guiso casero - crédito VisualesIA

Guardar

La empanada de maíz y carne desmechada es una de esas preparaciones que despiertan recuerdos de la tienda de la esquina, las reuniones familiares y las tardes con ají casero. Su masa dorada y crocante guarda un relleno jugoso, lleno de sabor y con el toque tradicional de un buen guiso.

Esta versión se relaciona con la cocina de Antioquia, donde las empanadas paisas se preparan con harina de maíz amarillo, carne desmechada y fritura en aceite. En Colombia, este bocado también se disfruta como entrada, comida rápida o acompañante de un tinto.

PUBLICIDAD

Receta de empanada de maíz y carne desmechada

La preparación consiste en formar discos delgados con masa de maíz, rellenarlos con carne de res cocida y desmechada, cerrarlos y freírlos hasta que queden dorados. La técnica principal es la fritura profunda, que aporta una cubierta firme y crocante.

Una preparación dorada, crocante y rellena de carne de res desmechada - crédito VisaulesIA

Tiempo de preparación

Preparación activa: 45 minutos.

Cocción de la carne: 60 minutos.

Cocción de las empanadas: 15 minutos.

Tiempo total estimado: 2 horas.

El tiempo puede variar según el corte de carne y el tamaño de las empanadas.

Ingredientes

500 g de carne de res para desmechar. 2 tazas de harina de maíz amarillo precocida. 3 tazas de agua tibia. 2 papas medianas. 1 cebolla cabezona. 2 tallos de cebolla larga. 2 tomates maduros. 2 dientes de ajo. 1 cucharadita de comino. 1 cucharadita de color o achiote. 1 cucharada de cilantro picado. Sal al gusto. Pimienta al gusto. Aceite vegetal suficiente para freír. 1 cucharada de aceite para el guiso.

La fritura en aceite caliente hace que se queden crocantes - crédito VisualesIA

Cómo hacer empanada de maíz y carne desmechada, paso a paso

Lave la carne y póngala en una olla con suficiente agua, sal, 1 diente de ajo y la mitad de la cebolla larga. Cocine a fuego medio durante 60 minutos, o hasta que la carne esté blanda y se pueda separar con facilidad. Retire la carne, déjela reposar durante algunos minutos y desméchela con 2 tenedores. Reserve un poco del caldo de cocción. Pele las papas y córtelas en cubos pequeños. Cocínelas en agua con sal hasta que estén blandas, sin dejar que se deshagan. Para el guiso, caliente 1 cucharada de aceite en una sartén. Añada la cebolla cabezona, la cebolla larga, el tomate y el ajo finamente picados. Cocine durante 8 minutos. Agregue el color, el comino, la pimienta y un poco de sal. Incorpore la carne desmechada y las papas. Añada 2 cucharadas del caldo reservado si el relleno está seco. Mezcle y cocine durante 5 minutos más. El relleno debe quedar húmedo, pero no líquido. En un recipiente, mezcle la harina de maíz con el agua tibia y una pizca de sal. Amase hasta obtener una masa suave. Deje reposar la masa durante 10 minutos. Si se agrieta, agregue 1 cucharada de agua. Si queda pegajosa, añada un poco más de harina. Divida la masa en 12 porciones. Forme bolas y aplánelas entre 2 bolsas plásticas hasta obtener discos delgados. Coloque 1 cucharada de relleno en el centro de cada disco. Doble la masa y presione los bordes con los dedos o con un tenedor. Selle muy bien cada empanada para evitar que el relleno se salga durante la fritura. Caliente abundante aceite a fuego medio-alto. Fría las empanadas por tandas durante 3 a 4 minutos, hasta que estén doradas. Retírelas y escúrralas sobre papel absorbente. Sírvalas calientes con ají, suero costeño o pico de gallo.

El maíz amarillo, la papa y la carne se unen en un bocado irresistible - crédito VisualesIA

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 12 empanadas medianas, equivalentes a 6 porciones de 2 unidades.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación para 2 empanadas:

Calorías: 430 kcal.

Proteína: 20 g.

Carbohidratos: 48 g.

Grasas: 19 g.

Fibra: 4 g.

Sodio: 650 mg, según la cantidad de sal utilizada.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Las empanadas cocidas pueden guardarse en la nevera durante 3 días, dentro de un recipiente hermético. Para recalentarlas, use un horno, una freidora de aire o una sartén.

PUBLICIDAD

También puede congelarlas crudas, separadas con papel parafinado, durante 1 mes. Fríalas directamente desde el congelador, con el aceite a temperatura media, para que la masa se cocine por dentro sin quemarse por fuera.