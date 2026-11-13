Tensión en el Concejo de Bogotá por salida del alcalde Galán tras debatir en cabildo abierto sobre militarización de la capital

Así fue el cierre de la sesión de cabildo abierto sobre la militarización de Bogotá - crédito Concejo de Bogotá - @minuto60com/X

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El cabildo abierto sobre la militarización de Bogotá, que se llevó a cabo durante la jornada del 12 de diciembre de 2026, terminó en medio de reclamos de varios concejales, que cuestionaron que el alcalde Carlos Fernando Galán interviniera durante 45 minutos y se retirara antes de escuchar todas las posturas de la corporación.

La sesión se realizó el 12 de noviembre en el Concejo de Bogotá, con el objetivo de debatir alternativas frente a la inseguridad en la capital y la propuesta de reforzar la presencia militar. Tras la exposición del mandatario distrital, aumentaron las críticas por la distribución de los tiempos de participación.

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El concejal Julián Espinosa reclamó al presidente de la corporación, Humberto “Papo” Amín, porque, según dijo, a Galán se le asignaron 30 minutos, pero su intervención se extendió por 45. Los cabildantes, en contraste, contaban con tres minutos para fijar sus posiciones.

“Nosotros también tenemos una voz acá en el cabildo, presidente, y usted no la permitió valer”, afirmó Espinosa, que anunció la presentación de una réplica formal a las declaraciones del alcalde.

Concejales cuestionaron que el alcalde hablara durante 45 minutos y se retirara antes de nuevas intervenciones - crédito @JD_Quinteror/X

Durante su intervención, Espinosa buscó controvertir las cifras sobre seguridad expuestas por el alcalde. Sin embargo, Amín le pidió concluir al superar el tiempo asignado, lo que generó un cruce de palabras en el recinto.

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El concejal Juan David Quintero también cuestionó la participación de los asistentes y aseguró que no todos tuvieron las mismas posibilidades de intervenir. “La participación de este cabildo no fue para todos”, expresó.

Después de la sesión, Quintero criticó la salida de Galán y sostuvo que quedaron asuntos pendientes por discutir en torno a la seguridad de la ciudad. Espinosa, por su parte, afirmó que el alcalde presentó cifras incompletas y que se retiró cuando los concejales pretendían responderle.

“¿Cómo se le dice a un gobernante que huye del control ciudadano? ¿Demócrata? Pensé que @CarlosFGalan defendía los principios básicos de la democracia. Pero parece que la crítica solo le gusta cuando le favorece.Cuando los argumentos lo incomodan, en lugar de responder, se va.¿Bogotá Camina Segura? ¿O el alcalde le huye al debate?”, escribió.

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El alcalde capitalino le cerró la puerta a la militarización de Bogotá - crédito (@CarlosFGalan/X - Ejército Nacional/Facebook)

Los reclamos continuaron después de que Galán abandonó el recinto. Ante las dificultades para mantener el orden, el presidente del Concejo advirtió que levantaría la sesión si no se recuperaba la calma.

A las 12:10 del mediodía, “Papo” Amín dio por concluido el cabildo abierto, mientras varios concejales insistían en que querían continuar con sus intervenciones.

Qué dijo el alcalde Galán

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, rechazó la propuesta de militarizar la capital y sostuvo que la inseguridad no se resolverá con soldados que sustituyan las funciones de la Policía.

El mandatario señaló que la ciudad enfrenta un problema de seguridad, aunque descartó que exista una situación de orden público que justifique la asistencia militar. “El Ejército debe apoyar a la Policía, no reemplazarla”, afirmó durante el debate, convocado por el representante José Jaime Uscátegui y el concejal Julián Uscátegui.

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Juan David Quintero sostuvo que el desarrollo de la jornada limitó la participación de varios asistentes - crédito Alcaldía de Bogotá

Galán indicó que Bogotá cuenta con unos 200 policías por cada 100.000 habitantes, una cifra inferior a la de otras ciudades colombianas. También afirmó que el Distrito busca incrementar el pie de fuerza con recursos propios y respaldo del Gobierno Nacional.

La administración mantendrá las operaciones conjuntas con la Brigada 13 del Ejército Nacional, que participa en patrullajes y acciones de control en zonas priorizadas. Según datos citados durante la sesión, en los últimos dos años y 10 meses se realizaron más de 377 acciones conjuntas con unidades militares.

La respuesta del Distrito

El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero Ardila, respondió a los señalamientos y defendió la actuación del alcalde. En una publicación en X en respuesta al concejal Quintero, indicó que Galán participó en las dos jornadas del cabildo, celebradas el sábado previo y el jueves 12 de noviembre.

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Según Quintero, el mandatario escuchó a los dos promotores de la iniciativa, a 39 ciudadanos y a 32 concejales. También aseguró que el alcalde respondió los argumentos planteados durante sus dos intervenciones.

Gustavo Quintero Ardila afirmó que el alcalde escuchó a ciudadanos, promotores de la iniciativa y miembros del Concejo - crédito @GAquinteroA/x

“Hoy, cuando el Cabildo Abierto ya había acabado, el Alcalde salió a seguir cumpliendo su agenda en el Distrito. Sin embargo, como siempre lo hago y sin que sea una obligación, yo me quedé a escuchar a los concejales que tenían comunicaciones y varios. Esta Administración siempre ha sido y seguirá siendo demócrata, porque así es el Alcalde y es la instrucción que nos ha dado. Pero hay que ser claros con la ciudadanía: el Cabildo Abierto ya había acabado y el Alcalde estuvo presente durante toda su duración”. dijo.

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