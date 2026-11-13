Colombia

El alcalde Federico Gutiérrez denunció que un contratista en la Secretaría de Hacienda habría manipulado deudas de 10 empresas por más de $1.218 millones

El exfuncionario fue identificado como Daniel Rojas. El mandatario local aseguró que el hombre tuvo que confesar su posible participación en el entramado

Federico Gutiérrez
Federico Gutiérrez aseguró que hay al menos 10 empresas involucradas en los hechos (Iván Valencia)
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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reveló que se registró un presunto hecho de corrupción en la Secretaría de Hacienda de la ciudad. Según detalló, se trata de un contratista que, de acuerdo con las investigaciones internas adelantadas, habría incurrido en irregularidades a las que se les hizo seguimiento, relacionadas con la presunta manipulación de información.

“En los últimos 8 días una vez teníamos sospecha e información de un hecho irregular de un contratista en la Secretaría de Hacienda, iniciamos una investigación interna y descubrimos que el señor Daniel Rojas adulteraba alguna información con respecto a deudas de algunas empresas con el Distrito”, precisó el mandatario local en una publicación en su cuenta de X.

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El alcalde indicó que, una vez se confirmó el presunto accionar delictivo del trabajador, la administración gestionó su desvinculación del cargo y se están adelantando los trámites respectivos para instaurar una denuncia en su contra ante la Fiscalía General de la Nación. “A este señor no le quedó de otra que confesarlo todo”, aseveró.

Esl excontratista, al parecer, adulteraba información con respecto a deudas de algunas empresas con el Distrito (Luisa González/Reuters)
Esl excontratista, al parecer, adulteraba información con respecto a deudas de algunas empresas con el Distrito (Luisa González/Reuters)

Al parecer, al menos 10 empresas estarían involucradas en estos posibles hechos de corrupción. Gutiérrez indicó que la administración también está haciéndoles seguimiento para que respondan ante las autoridades competentes. “También vamos tras ellas”, señaló.

“Lo advertí desde el principio de nuestra Alcaldía. Corrupto que descubramos, va para afuera, yo mismo lo echo y lo denuncio ante la Fiscalía. Y que vaya a la cárcel”, añadió.

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El alcalde felicitó al secretario de Hacienda, Orlando Uribe, por su desempeño en la investigación, la cual ha estado liderando. “Felicitaciones por la prontitud y la diligencia. No tolero un solo caso de corrupción. Estaré informando...”, indicó.

El alcalde Federico Gutiérrez informó que entregará toda la información sobre las presuntas irregularidades del contratista a la Fiscalía (@FicoGutierrez)
El alcalde Federico Gutiérrez informó que entregará toda la información sobre las presuntas irregularidades del contratista a la Fiscalía (@FicoGutierrez)

De acuerdo con El Colombiano, la Alcaldía de Medellín identificó posibles manipulaciones en el Sistema de Aplicación de Productos (SAP) que ocultaban obligaciones tributarias de diez contribuyentes del impuesto de Industria y Comercio en las consultas habituales de cartera del Distrito. Al parecer, la deuda asociada supera los $1.218 millones, aunque los registros permanecían activos en el sistema.

La investigación interna, adelantada por la Secretaría de Hacienda, indica que el excontratista Daniel Rojas había prestado sus servicios al Distrito desde 2012. Ahora, aparece involucrado en el presunto entramado de corrupción.

Según el informativo citado, los accesos del exfuncionario a los sistemas institucionales fueron retirados. Además, según la administración, la detección de las irregularidades permitió revertir los registros en el SAP y evitar un detrimento patrimonial.

Este ha sido el incremento del salario mínimo en el país. Foto: Colprensa (Archivo)
La Alcaldía de Medellín actuó frente a los actos de corrupción y evitó un detrimento patrimonial (Colprensa)

La Secretaría de Hacienda también detectó 42 certificados de “estar al día” expedidos a nueve de los contribuyentes investigados. El Distrito entregará a las autoridades registros, trazabilidades informáticas, informes forenses, comunicaciones y otros elementos probatorios para que se individualice e investigue a las personas que pudieron haber estado inmersas en el entramado.

Daniel Salazar, ciudadano reconocido por haber denunciado presuntos hechos de corrupción durante la administración del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, se pronunció al respecto a través de su cuenta de X. Según indicó, el propósito de las acciones del excontratista Daniel Rojas habría sido “permitir que determinados deudores morosos del Distrito pudieran aparecer temporalmente sin obligaciones en cobro, facilitando presuntamente su salida de reportes de morosidad, el acceso a créditos, financiación y otras operaciones comerciales”.

El ciudadano Daniel Salazar exigió que se investiguen hechos de corrupción en la Secretaría de Hacienda de Medellín (@DanielESalazarH/X)
El ciudadano Daniel Salazar exigió que se investiguen hechos de corrupción en la Secretaría de Hacienda de Medellín (@DanielESalazarH/X)

En su publicación, el ciudadano advirtió que la ciudadanía debe exigir una investigación transparente sobre los hechos y que se establezca cuál podría ser el posible perjuicio económico derivado de ellos. Esto, además de determinar si existieron otras personas involucradas en el entramado de corrupción.

Medellín necesita respuestas: ¿quién autorizaba, quién supervisaba y quién se beneficiaba? Si habían alertas internas porque los superiores no tomaron medidas correctivas? Quien es el funcionario? Que paso con los estados de cuenta de los deudores de Medellin? Cuantos estados de Cuenta figuran con el usuario de este contratista en la Alcaldía? (sic)”, señaló.

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