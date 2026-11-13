Inflación en Colombia seguiría lejos de la meta del Banco de la República y cerraría 2026 en 6,6%, advierte Anif

La inflación anual llegó a 6,3% en octubre, el registro más alto desde julio de 2024, según el análisis de Anif (VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae)

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La reducción del costo de vida todavía no aparece como un escenario cercano para los hogares colombianos. Aunque el aumento mensual de los precios perdió fuerza en octubre, varios componentes de la canasta familiar mantienen presiones que podrían extenderse hasta el final del año.

La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) estima que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) terminará 2026 alrededor de 6,6%. De cumplirse ese pronóstico, el país completaría seis años consecutivos con una inflación superior al rango meta establecido por el Banco de la República.

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El Banco de la República establece el rango meta de inflación que, de acuerdo con las proyecciones de Anif, Colombia completaría seis años consecutivos sin alcanzar (Luisa Gonzalez/REUTERS)

El análisis del centro de estudios se conoce después de que el indicador anual llegara a 6,3% en octubre. La cifra superó el 6,29% de septiembre y quedó por debajo del 6,38% que esperaban los analistas del mercado. Sin embargo, frente al mismo mes de 2025, cuando la inflación fue de 5,51%, representó un aumento de 0,8 puntos porcentuales. Octubre registró la inflación anual más alta desde julio de 2024. Para Anif, la moderación mensual todavía no permite anticipar una reducción sostenida.

Servicios, alimentos y vivienda concentran las presiones

La composición del IPC muestra dónde persisten las presiones. Los servicios registraron una variación anual de 7,2% y aportaron 3,2 puntos porcentuales a la inflación. Los alimentos, por su parte, aumentaron 7,3% en los últimos doce meses y se mantienen entre los rubros que más inciden en el resultado.

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También contribuyeron los precios regulados, con una variación anual de 6,6% y un aporte de 1,3 puntos porcentuales. Los bienes tuvieron un comportamiento más moderado: subieron 2,6% y sumaron 0,4 puntos al indicador.

Al desagregar la canasta en sus 12 divisiones de gasto, Anif encontró que cuatro explicaron cerca del 77% de la inflación anual de octubre. Alojamiento y servicios públicos encabezó la lista, con 1,7 puntos porcentuales. Le siguieron alimentos y bebidas no alcohólicas, con 1,4 puntos; restaurantes y hoteles, con 1,1, y transporte, con 0,7 puntos.

Entre los productos alimenticios, la carne de res y la papa aportaron 0,3 puntos porcentuales cada una, mientras que las frutas frescas sumaron 0,2 puntos. El caso de la papa sobresalió por el incremento anual de 98% en su precio, que prácticamente duplicó el valor registrado en octubre del año anterior.

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El precio de la papa subió 98% en un año y fue uno de los productos que más contribuyó al aumento de los alimentos (Luisa González/REUTERS)

Restaurantes y hoteles también tuvieron una incidencia relevante. Las comidas en restaurantes y establecimientos de autoservicio aportaron 0,7 puntos porcentuales, la mayor contribución individual de toda la canasta familiar. Las comidas preparadas para consumo inmediato agregaron 0,2 puntos y las bebidas calientes, 0,04 puntos.

En transporte, el rubro urbano contribuyó con 0,5 puntos porcentuales. Los combustibles sumaron 0,06 puntos y el transporte intermunicipal, 0,05. En sentido contrario, los vehículos particulares restaron 0,09 puntos al IPC por la reducción de sus precios. Las divisiones de prendas de vestir y calzado, y de bebidas alcohólicas y tabaco, registraron las contribuciones más bajas, con 0,1 puntos porcentuales cada una. Dentro de esta última categoría, la cerveza explicó 0,05 puntos.

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El dato mensual de octubre mostró una desaceleración: el IPC varió 0,20%, frente al 0,37% de septiembre. No obstante, el acumulado entre enero y octubre llegó a 5,94%, por encima del 5,10% con el que cerró 2025.

Anif considera que noviembre y diciembre no alcanzarían para revertir el comportamiento observado durante el año. Su proyección contempla nuevas presiones de los servicios y los alimentos, que no serían compensadas por la moderación prevista en los precios de los bienes.

El comportamiento de los precios de los alimentos, los servicios y otros gastos del hogar continúa presionando el costo de vida de los colombianos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con ese panorama, el centro de estudios calcula que la inflación se ubicará cerca de 6,6% en diciembre. La cifra superaría el registro de octubre y mantendría al indicador por encima del objetivo del Emisor por sexto año consecutivo.

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Los próximos meses serán determinantes. Por ahora, el diagnóstico de Anif señala que los servicios y los alimentos seguirán condicionando el comportamiento del IPC y dificultando su regreso al rango establecido por el Banco de la República. La presión persistente mantiene el costo de vida lejos del objetivo oficial.