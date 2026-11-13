Investigadora y activista Norma Vera Salazar denunció amenaza de muerte; recibió un arreglo floral con su foto: “La violencia busca silenciar”

La investigadora Norma Vera Salazar indicó que la amenaza de muerte la recibió el 11 de noviembre, en la madrugada (@NormaVeraSa/X)

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La investigadora, defensora de derechos humanos y activista Norma Vera Salazar denunció que fue víctima de una amenaza de muerte en su vivienda de Santa Marta.

“Denuncio el gravísimo escalamiento del riesgo contra mi vida como defensora de derechos humanos e investigadora en el Caribe”, indicó la ciudadana en la publicación.

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Según informó en una publicación en su cuenta de X, en la madrugada del 11 de noviembre de 2026 dejaron un arreglo floral fúnebre en su casa, el cual tenía una imagen de su rostro y el siguiente mensaje: “Muere 24 H”.

Vera vinculó la intimidación con su labor como defensora de derechos humanos e investigadora en el Caribe.

La amenaza de muerte contra Norma Vera Salazar contiene el mensaje: "Muere 24 H" (@NormaVeraSa/X)

De acuerdo con la activista, el arreglo floral estaba dentro de unas bolsas negras y fue verificado por su escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP), identificado como Milton, antes de que iniciara su desplazamiento. La investigadora también denunció un patrón de estigmatización y hostigamiento judicial, que atribuyó a presiones y ataques jurídicos impulsados por el exparamilitar Hernán Giraldo Serna —conocido como alias El Patrón, “El Taladro” o “El Señor de la Sierra”—, que comandó el Frente Resistencia Tayrona de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), para desacreditar sus pesquisas sobre la Sierra Nevada.

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Así las cosas, Vera Salazar pidió a la Fiscalía General de la Nación investigar de inmediato la amenaza, a la UNP reforzar sus medidas de protección y a los organismos de control mantener un monitoreo efectivo sobre estos hechos. Según su denuncia, la intimidación busca silenciar sus indagaciones relacionadas con el accionar criminal de las estructuras armadas y el control territorial.

Norma Vera Salazar aseguró que la amenaza de muerte está relacionada con presiones y ataques jurídicos impulsados por el exparamilitar Hernán Giraldo para desacreditar sus investigaciones sobre la Sierra Nevada (@NormaVeraSa/X)

“La violencia busca silenciar el análisis riguroso sobre las estructuras armadas y las continuidades de control territorial en la región. Exijo a la @FiscaliaCol investigar de inmediato esta amenaza de muerte, a la @UNPColombia redoblar medidas y a los organismos de control un monitoreo efectivo. ¡La labor de defensa de derechos humanos no se detiene!“, precisó la investigadora.

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Las acciones judiciales del exparamilitar Hernán Giraldo contra Vera Salazar

Las presiones y ataques jurídicos que mencionó la defensora de derechos humanos constituyen acciones legales que adelantó Hernán Giraldo Sernado en su contra por haber asegurado que tiene vínculos con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn). Esas acciones legales surgieron después de que el exparamilitar fuera condenado (julio de 2026) por el abuso y la explotación sexual de tres niñas de 11 y 12 años.

En diálogo con El Espectador, la activista e investigadora defendió sus afirmaciones. Según explicó, hay una “trayectoria que va desde las Autodefensas de El Mamey, las Autodefensas Campesinas del Magdalena y La Guajira y el Bloque o Frente Resistencia Tayrona, hasta Los Giraldo, Los Pachenca y las actuales Acsn”.

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Norma Vera aseguró que Hernán Giraldo Serna tiene vínculos con las Ascn (Colprensa)

Explicó que la evidencia que ha podido recolectar hasta el momento indica que en la Sierra Nevada hay control territorial por parte de los grupos ilegales, que también están detrás del narcotráfico que allí se mueve, así como de casos de extorsión. De igual manera, afirmó que la información deja en evidencia los vínculos que podría tener el exparamilitar Giraldo y otros de sus familiares con el grupo armado. “También existen trayectorias individuales documentadas, como la de Deimer Patiño Giraldo, alias 80, sobrino de Hernán Giraldo e identificado como jefe de Los Pachenca en la transición hacia Acsn”, detalló la activista en la entrevista con el medio de comunicación citado.

“La formulación correcta es que las Acsn son herederas o sucesoras de redes, economías y formas de control provenientes de la estructura paramilitar de Hernán Giraldo; no que sean idénticas a ella ni que el parentesco constituya una prueba de pertenencia o responsabilidad penal (...) Mi análisis se desprende de cualquier tema personal; es técnico, documentado y construido teóricamente”, añadió.

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