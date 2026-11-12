Registraduría inscribió oficialmente el “Partido La Mondá”, el movimiento con el cual un exconcejal aspirará a la Alcaldía de Santa Marta

(@elmonomartinez/IG-Alcaldía de Santa Marta D.T.C.H./Facebook)

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El exconcejal de Santa Marta Miguel Ignacio Martínez Olano conocido como “El Mono” Martínez, inscribió un comité promotor ante la Registraduría con el que busca recoger firmas para aspirar a la Alcaldía en las elecciones territoriales de 2027.

La iniciativa se hizo viral en redes sociales porque se denomina “Partido La Mondá” y ha llamado la atención por el nombre y por el símbolo que el dirigente ha propuesto para identificarla: un mojón.

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Martínez divulgó en redes sociales una imagen de la solicitud radicada el 3 de noviembre de 2026 en Santa Marta.

En el formato aparece la inscripción de un grupo significativo de ciudadanos para la elección de alcalde, bajo la denominación “Partido La Mondá”.

“Inscribimos el partido LA MONDÁ”, escribió el exconcejal en una publicación.

El trámite abrió debates y comentarios en redes sociales.

La propuesta ha sido presentada con una figura de excremento como imagen de campaña, aunque el uso definitivo de ese emblema dependerá de las decisiones y requisitos de las autoridades electorales.

La solicitud ante la Registraduría Nacional del Estado Civil permite iniciar el proceso para que un grupo significativo de ciudadanos recolecte apoyos y respalde una candidatura.

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Esto no significa que “Partido La Mondá” haya adquirido personería jurídica ni que Martínez esté inscrito formalmente como candidato.

Los comités promotores de candidaturas por firmas para las elecciones territoriales de 2027 pueden inscribirse hasta el 30 de junio de 2027, según el calendario divulgado para ese proceso por la entidad.

Luego deberán reunir el número de firmas que exija la normativa electoral y someterlas a verificación.

El umbral de apoyos depende del censo electoral y de las reglas aplicables al cargo.

La recolección puede llegar a un máximo de 50.000 firmas válidas, pero esa cifra deberá ser precisada por la organización electoral conforme a los parámetros de la elección distrital.

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En consecuencia, la denominación y el emblema del comité también estarán sujetos a revisión.

Para esto, las autoridades electorales deben evaluar que no exista coincidencia o confusión con organizaciones previamente reconocidas y que se cumplan las condiciones formales para la inscripción.

Martínez vuelve a la contienda electoral en Santa Marta

Miguel Ignacio Martínez Olano fue concejal de Santa Marta y también anunció en el pasado una aspiración a la Gobernación del Magdalena.

Ahora busca regresar a la competencia política local con una estrategia que prioriza una marca de alto impacto en la conversación pública.

La propuesta todavía no incluye un programa de gobierno conocido ni ha divulgado sus principales planteamientos sobre asuntos como seguridad, servicios públicos, movilidad, empleo o manejo de las finanzas distritales.

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El “Partido La Mondá” deberá superar varias etapas antes de llegar al tarjetón.

Por ahora, el comité promotor ya quedó en el centro de la discusión política en Santa Marta, a más de un año de los comicios.