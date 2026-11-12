Colombia

Cancillería de Colombia confirmó diálogo de alto nivel con el gobierno de Venezuela para facilitar el rescate de Nancy Gómez, esposa del alcalde de Uribia en La Guajira

El contacto directo entre el canciller colombiano, Omar Bula Escobar, y su par venezolano, Oliver Blanco, busca articular labores de inteligencia, intercambio de información y acciones operativas conjuntas en la franja limítrofe

Omar Bula adelanta gestiones para la ubicación de la gestora social de Uribia, Nancy Gómez
El canciller Omar Bula adelanta gestiones con su par de Venezuela para la ubicación de la gestora social de Uribia, Nancy Gómez. (Cancillería de Colombia - suministrada a Infobae Colombia)
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El canciller colombiano Omar Bula Escobar confirmó en la mañana del jueves 12 de noviembre la apertura un canal de coordinación con el Gobierno de Venezuela para buscar el rescate de Nancy Gómez: esposa del alcalde de Uribia (La Guajira), tras la sospecha de que sus secuestradores cruzaron la frontera para evitar la acción de las autoridades.

Bula Escobar conversó por teléfono con el ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Oliver Blanco, para articular acciones que permitan encontrar con vida a Gómez, secuestrada la mañana del 11 de noviembre cuando salía del gimnasio; momento en el que fue interceptada y obligada a subir una camioneta, con rumbo desconocido.

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Según se conoció en este caso, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional de Venezuela había ofrecido de forma pública su colaboración para determinar el posible paradero de los responsables. Una de las hipótesis de las autoridades es que los captores llevaron a la gestora social hacia territorio venezolano.

Gráfico digital con la fachada de la Cancillería de Colombia y un texto informativo sobre gestiones con Venezuela para el rescate de Nancy Gómez
A través de sus canales oficiales, la Cancillería confirmó sobre el diálogo con Venezuela para coordinar el rescate de Nancy Gómez, esposa del alcalde del municipio de Uribia. (Cancillería)

La fuerza recibió la alerta sobre el rapto 25 minutos después de que ocurrió, un lapso que dificultó la reacción inicial por la cercanía de Uribia con la línea fronteriza. El caso causó indignación nacional y ameritó el pronunciamiento del presidente de la República, Abelardo de la Espriella, que exigió la inmediata liberación de la mujer.

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Cooperación bilateral busca la liberación de Nancy Gómez

La Cancillería, que también procura la liberación de la oficial del Ejército María Camila Pantoja, secuestrada en Saravena (Arauca), señaló que el caso ocurrido en La Guajira exige activar los canales diplomáticos disponibles para asegurar el regreso de la primera dama de Uribia y capturar a los que participaron en la comisión del flagelo.

La entidad señaló que la agenda internacional de Bula busca fortalecer la cooperación, el intercambio de información y las capacidades conjuntas frente a amenazas que operan a ambos lados de las fronteras. En este caso, el accionar de grupos como el ELN, las disidencias de las Farc y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra.

“El lamentable secuestro de la señora Nancy Gómez merece el repudio de todo el país y la activación de todos los canales diplomáticos disponibles para articular esfuerzos que garanticen el pronto retorno de la primera dama de Uribia al seno de su hogar, al tiempo que se capture y judicialice a los responsables de este crimen”, precisó la cartera.

Primer plano de una mujer sonriente con el cabello recogido, aretes dorados redondos y una blusa celeste abotonada de cuello alto
Nancy Gómez es oriunda del departamento de Antioquia, pero goza del cariño de los habitantes de Uribia. (@nancygomez9204/Instagram)

Por su parte, desde Caracas, el gobierno de Delcy Rodríguez indicó que está dispuesto a efectuar “todas las coordinaciones necesarias” con Colombia en materia de seguridad, a través de los mecanismos de cooperación, los canales institucionales y los contactos bilaterales para facilitar el intercambio de información y las acciones de seguridad.

Así pues, se reafirmó el compromiso del país vecino con la seguridad fronteriza y regional, la lucha contra la delincuencia organizada transnacional y la cooperación bilateral, “sobre la base del respeto mutuo, la soberanía nacional y la responsabilidad compartida en la preservación de la paz y la estabilidad de la región”.

Comunicado de la Cancillería de Venezuela dirigido al Gobierno De la Espriella
Este es el comunicado de la Cancillería de Venezuela dirigido al Gobierno de Abelardo de la Espriella, en el que se ofrece a colaborar para esclarecer los secuestros en la región fronteriza (@Cancilleria_ve/X)

Así fue el secuestro de la esposa del alcalde de Uribia

La mujer, de profesión psicóloga y que se desempeña como gestora social de Uribia, al ser la compañera sentimental del gobernante local, Jaime Luis Buitrago, fue interceptada por hombres armados cerca de las 6:00 a. m. del 11 de noviembre en el barrio Fonseca, en un hecho que causó consternación en la región y el país.

Varios hombres preguntaron por ella en el establecimiento en el que se encontraba y luego la obligaron a subir a uno de los vehículos en los que se desplazaban: una camioneta Toyota blanca y otra Toyota tipo “burbuja” roja. El gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar, entregó esa información preliminar a El Tiempo frente a este caso.

Buitrago había denunciado que él y su esposa recibían amenazas desde 2025. El burgomaestre señaló que las advertencias incluían mensajes dirigidos contra Gómez y cuestionó las garantías de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Policía Nacional, pues habían puesto en conocimiento las intimidaciones.

Venezuela post ataque EEUU
Se ha activado un protocolo en todos los pasos fronterizos entre Colombia y Venezuela, tanto en La Guajira como en Norte de Santander. (EFE)

Las primeras indagaciones de inteligencia y los pronunciamientos del Gobierno apuntan al Ejército de Liberación Nacional como posible responsable del secuestro. Ese grupo tiene presencia en la zona fronteriza de La Guajira, aprovechando el cruce fronterizo, motivo por el que se presume en el que la mujer ya estaría en territorio venezolano.

De la Espriella ordenó emplear todas las capacidades estatales para encontrar a Gómez. El operativo incluyó un plan candado en Uribia y la frontera, con participación del Ejército, la Policía, el Gaula, helicópteros Black Hawk y el acompañamiento de autoridades indígenas; mientras que la Gobernación ofreció una recompensa de hasta $300 millones.

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