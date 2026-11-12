Centro de Memoria Histórica denunció ante la Fiscalía presuntas irregularidades en proyecto museográfico sobre la masacre de Bojayá: esto encontró

La denuncia está relacionada con el estudio de mercado de un proyecto de adecuación museográfica y de memoria histórica en Bojayá, Chocó, asociado con los procesos de reparación simbólica de las víctimas de la masacre del 2 de mayo de 2002 (Colprensa-Ministerio de las Culturas, los Artes y los Saberes-Centro Nacional de Memoria Histórica)

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El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), por medio de su Oficina Asesora Jurídica, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra un contratista vinculado a los procesos del Museo de Memoria de Colombia, por la presunta comisión del delito de falsedad en documento privado. El caso está relacionado con el estudio de mercado de un proyecto de adecuación museográfica y de memoria para Bojayá, Chocó.

De acuerdo con la información entregada por la entidad, los hechos se conocieron durante el desarrollo del estudio de mercado, etapa en la que el contratista presentó varias cotizaciones como parte de los soportes del proceso. Sin embargo, al verificar la información, los presuntos emisores de esos documentos manifestaron que no habían elaborado las cotizaciones ni reconocían su contenido.

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La situación fue puesta en conocimiento de la Oficina Asesora Jurídica por parte de la supervisión del contrato, que trasladó los hechos para su respectiva revisión. Posteriormente, esta dependencia examinó los soportes entregados y determinó que la situación debía ser remitida a las autoridades competentes para que se adelanten las investigaciones correspondientes.

Con la presentación de la denuncia, el CNMH puso en conocimiento de la Fiscalía los elementos relacionados con las presuntas irregularidades documentales. Será la autoridad judicial la encargada de establecer las circunstancias en las que se elaboraron y presentaron las cotizaciones, así como determinar si existió alguna conducta constitutiva de delito.

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Revisión de los procesos contractuales

El contratista habría presentado varias cotizaciones cuyos presuntos emisores manifestaron que no las habían elaborado ni reconocían su contenido (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras conocerse el caso, el Centro Nacional de Memoria Histórica informó que adelanta una revisión integral de sus procesos contractuales. Según la entidad, esta medida hace parte de las acciones orientadas a verificar el manejo de los procedimientos administrativos y los recursos destinados al cumplimiento de sus funciones institucionales.

El CNMH reiteró su compromiso con la transparencia, la protección de los recursos públicos y el rigor en el manejo del presupuesto destinado a la memoria histórica del país. La entidad también señaló que la defensa de los recursos públicos y el respeto por las víctimas hacen parte de sus responsabilidades institucionales.

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En un comunicado dirigido a la opinión pública, el organismo se refirió a la denuncia presentada ante la Fiscalía y manifestó: “La defensa de los recursos públicos y el respeto por las víctimas también hacen parte de nuestro compromiso institucional. En la Patria Milagro le respondemos a las víctimas con trasparencia”.

El proyecto de memoria de Bojayá

El proyecto de Bojayá contempla iniciativas como el Plan Vivo de Memoria y Paisaje, la Escuela de Memoria y Museo, el Sendero de la Memoria «Âthadó» y la protección de elementos simbólicos como el Cristo Mutilado de Bojayá y el Inmaculado Corazón de María (AFP)

El proceso de adecuación museográfica y de memoria relacionado con Bojayá hace parte de un conjunto de iniciativas institucionales y comunitarias dirigidas a la reparación simbólica, la protección del patrimonio y la preservación de la memoria histórica de las víctimas de la masacre ocurrida el 2 de mayo de 2002.

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Entre sus componentes se encuentra el Plan Vivo de Memoria y Paisaje, desarrollado con el acompañamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y el Grupo de Infraestructura Cultural (GIC). Esta iniciativa contempla una cartografía y zonificación de los espacios de memoria en Bellavista viejo y Bellavista nuevo, con el propósito de orientar las intervenciones en ambos asentamientos.

Otro de los componentes previstos es la Escuela de Memoria y Museo, proyectada en el lugar donde funcionaba la antigua escuela de Bellavista viejo. La propuesta integra espacios educativos y conmemorativos relacionados con los hechos ocurridos en el municipio y los procesos de construcción de memoria de sus comunidades.

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La Fiscalía General de la Nación deberá investigar las presuntas irregularidades documentales y establecer si se configuró el delito de falsedad en documento privado (Ministerio de las Culturas, los Artes y los Saberes)

El proyecto también contempla el Sendero de la Memoria, denominado “Âthadó”, un recorrido territorial que conecta distintos hitos históricos entre el antiguo y el nuevo asentamiento de Bellavista. Esta iniciativa está orientada a la resignificación de los lugares vinculados con la historia de la comunidad y los acontecimientos del 2 de mayo de 2002.

A estos componentes se suma la protección del patrimonio simbólico de Bojayá, que incluye procesos de declaratoria y salvaguardia de objetos religiosos y representativos de la resistencia de las víctimas. Entre ellos están el Cristo Mutilado de Bojayá y el Inmaculado Corazón de María, que han recibido conceptos favorables del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural para su declaratoria como Bienes de Interés Cultural.

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