Gregory Meeks, congresista demócrata de EE. UU., reaccionó a las disculpas de Omar Bula y destacó el respaldo bipartidista a Colombia: “Es bienvenido”

El congresista demócrata aseguró que continuará trabajando para fortalecer la cooperación bilateral y las oportunidades para las comunidades afrocolombianas e indígenas (Cancillería de Colombia/@HouseForeign/X)

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La relación entre Colombia y los demócratas de Estados Unidos entra en una etapa de acercamiento después de varios días de tensión por las publicaciones que el canciller Omar Bula hizo antes de llegar al Gobierno, en 2020.

Gregory Meeks, principal representante demócrata en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, recibió positivamente las disculpas del funcionario y destacó su disposición a conservar el respaldo bipartidista a los vínculos entre ambos países. La respuesta del congresista se conoció este jueves 12 de noviembre, un día después de que la embajadora colombiana en Washington, María Consuelo Araújo Castro, le entregara la carta enviada por Bula.

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A través de una publicación en X, el comité señaló que Meeks “subrayó su compromiso con una asociación sólida entre Estados Unidos y Colombia y con trabajar con el nuevo gobierno colombiano para promover nuestros intereses compartidos, entre ellos la seguridad, el desarrollo económico y los derechos humanos”.

La embajadora María Consuelo Araújo Castro entregó personalmente la carta de disculpas del canciller Omar Bula durante una reunión con Gregory Meeks en Washington (@HouseForeign/X)

“El congresista también reiteró que preservar el respaldo bipartidista a la relación entre Estados Unidos y Colombia es vital. Es bienvenido que el canciller Omar Bula haya reafirmado su compromiso de preservar y fortalecer ese principio”, agregó el comité.

El pronunciamiento indicó que Meeks “seguirá trabajando para profundizar la cooperación entre Estados Unidos y Colombia, fortalecer nuestras democracias y promover la inclusión y las oportunidades para las comunidades afrocolombianas e indígenas”.

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Las disculpas tras los mensajes contra dirigentes demócratas

El acercamiento ocurre después de que Bula protagonizara una controversia por sus comentarios contra integrantes de ese partido. Antes de asumir como ministro de Relaciones Exteriores, calificó a los demócratas de “una porquería” y describió a sus integrantes como “infelices” y “amantes de la ilegalidad”. Entre las figuras mencionadas estaban Kamala Harris, Barack Obama y Hillary Clinton.

Bula también difundió afirmaciones falsas sobre un supuesto fraude en las elecciones presidenciales de 2020, en las que Joe Biden derrotó a Donald Trump. Esos mensajes volvieron al centro de la discusión luego de que los demócratas obtuvieran la mayoría en la Cámara de Representantes y el Senado en las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre.

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Tres días después de esos comicios, Meeks cuestionó las declaraciones del canciller y manifestó que esperaba que el presidente Abelardo de la Espriella hablara con él y lo corrigiera. En la carta, Bula presentó sus “más sinceras disculpas” y reconoció que el lenguaje que utilizó fue “inapropiado e irrespetuoso”. Explicó que escribió esos mensajes antes de asumir el cargo, durante la campaña presidencial, y aceptó la responsabilidad por sus publicaciones.

Kamala Harris, Barack Obama y Hillary Clinton estuvieron entre los dirigentes demócratas a los que Omar Bula dirigió sus críticas en antiguas publicaciones en redes sociales (suministrada a Infobae Colombia)

El ministro aseguró que su perspectiva cambió y que aquellas expresiones no representan sus opiniones. También precisó que se trató de comentarios personales, ajenos a la posición oficial del Gobierno colombiano.

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Además, reconoció los aportes de los dirigentes demócratas a la relación entre ambos países y se comprometió a mantener una interlocución constructiva con las dos colectividades, independientemente de los resultados electorales. Adjuntó publicaciones que, según explicó, dan cuenta de ese esfuerzo desde su llegada a la Cancillería.

El nuevo Congreso y el desafío diplomático

La respuesta de Meeks tiene relevancia por el papel que tendrá en el próximo Congreso. Desde enero, los demócratas contarán con mayoría en las dos cámaras, lo que les dará mayor capacidad para decidir sobre los recursos de cooperación destinados a Colombia y supervisar su uso. Meeks se perfila para volver a presidir el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.

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La relación había tenido otro momento de tensión en octubre, cuando el congresista calificó de “inaceptable” el respaldo público de De la Espriella a la congresista republicana María Elvira Salazar. En esa ocasión, advirtió que la intervención del mandatario en la campaña ponía en riesgo el apoyo bipartidista a Colombia.

Gregory Meeks destacó la importancia de mantener una relación sólida entre Estados Unidos y Colombia, con énfasis en seguridad, desarrollo económico y derechos humanos (Kylie Cooper/REUTERS)

El intercambio de cartas representa un intento de recomponer los canales de diálogo con los demócratas antes del inicio del nuevo periodo legislativo. La disposición expresada por Meeks abre espacio para retomar la cooperación en seguridad, desarrollo económico y derechos humanos, aunque el comité no anunció acuerdos adicionales ni detalló medidas concretas derivadas de la comunicación.

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