Cathy Juvinao cuestionó los $380.000 millones reportados y apenas $7.000 millones en ejecución del Fondo Milagro: solo con “TikToks haciendo show”

Cathy Juvinao denunció la presunta corrupción y falta de transparencia en el manejo de fondos destinados a la reconstrucción tras el terremoto y para subsidios de vivienda (@CathyJuvinao/X)

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La representante a la Cámara Catherine “Cathy” Juvinao cuestionó en el Congreso de la República la ejecución y transparencia del Fondo Milagro, mecanismo creado por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella para atender a los damnificados del terremoto ocurrido el 10 de agosto de 2026, al exigir explicaciones sobre el destino de los recursos públicos.

Durante un debate de control político en la plenaria de la corporación y a través de sus canales digitales oficiales, la legisladora señaló la ausencia de los responsables directos de la reconstrucción, el gerente del fondo, Jaime Uribe, y el ministro de Vivienda, Jaime Beltrán, al señalar que “el verdadero milagro será que el Gobierno dé la cara y rinda cuentas”.

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En su pronunciamiento escrito en la red social X, Juvinao expuso sus reparos frente a las prioridades comunicativas del Ejecutivo y la falta de entregas materiales en las zonas afectadas: “Muy valientes para hacer videos justicieros en TikTok, pero incapaces de dar la cara ante el Congreso y responderles a las víctimas del terremoto”.

Catherine Juvinao cuestionó ante el Congreso la ejecución de los recursos destinados a atender a los damnificados del terremoto del 10 de agosto (@CathyJuvinao/X)

“A tres meses de la tragedia, siguen creciendo los cuestionamientos sobre el Fondo Milagro. ¿Dónde está la plata? ¿Qué se ha hecho con ella? ¿Cuándo llegarán las soluciones a los damnificados?”, cuestionó Cathy Juvinao en la red social.

Junto a estas palabras, la congresista compartió un video de su intervención en plenaria; allí ella denunció contradicciones entre los reportes entregados por los voceros gubernamentales sobre los montos que se encuentran operando en terreno.

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Millones anunciados frente a recursos sin ejecutar

Juvinao denunció que mientras el portavoz Miller Soto reportó inversiones superiores a los $380.000 millones, la respuesta escrita del gerente Jaime Uribe indicó que apenas están en ejecución $7.000 millones.

La representante advirtió además sobre una parálisis en la entrega de soluciones habitacionales por parte del Ministerio de Vivienda, entidad que reconoció formalmente no haber girado subsidios a las familias afectadas a la espera de trasladar $824.000 millones desde el Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) hacia el Fondo Milagro.

La legisladora cuestionó la ausencia del gerente del Fondo Milagro, Jaime Uribe, y del ministro de Vivienda, Jaime Beltrán, durante el debate en el Congreso (captura pantalla/Canal del Congreso)

Frente a esa decisión administrativa, la congresista sostuvo en el recinto legislativo que “no tiene presentación que ustedes tengan a las víctimas durmiendo en la calle, durmiendo en carpas con un Fonvivienda que ya podría estar ejecutando los proyectos de vivienda y que no lo hace porque se la tiene que pasar al fondo Milagro”.

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Otro de los ejes del debate se concentró en el régimen de contratación que rige al fondo, el cual faculta al gerente para adjudicar contratos de forma directa sin autorización del consejo directivo cuando las cuantías sean inferiores a $17.509 millones.

Según detalló la congresista, esta estructura otorga facultades discrecionales al funcionario para recibir propuestas, seleccionar contratistas, designar interventores e incluso eximir de pólizas de cumplimiento a las empresas ejecutoras, sin que exista todavía la contratación de una auditoría internacional.

Cathy Juvinao exigió explicaciones sobre las diferencias entre los $380.000 millones reportados por el Gobierno y los $7.000 millones que figurarían en ejecució (Banco de la República)

Contratación directa, gastos y vivienda: las otras alertas sobre el Fondo Milagro

En su intervención, Juvinao también cuestionó los gastos de funcionamiento y las cláusulas de vinculación del personal directivo: “Le exijo que publiquen los contratos del señor Jaime Uribe y de la unidad de gestión y cuánto nos está costando, porque recordemos que, en todo caso, ya le estamos pagando a Fiducoldex $250 millones al mes por hacer un simple papeleo formal, porque ni siquiera administra la plata”.

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Asimismo, la congresista interrogó al Ejecutivo por la autorización de partidas de hasta $175 millones por evento destinadas a servicios de hoteles, clubes y restaurantes, así como por la existencia de 21 causales de contratación directa con oferente único y la posibilidad de que donantes privados sugieran a los contratistas encargados de ejecutar los recursos.

La representante alertó sobre la desfinanciación presupuestal para atender la emergencia en el eje cafetero tras la caída de la ley de financiamiento.

“Yo le pido a la ciudadanía, sobre todo en Pereira, que votó por el ‘Tigre’, que se den cuenta lo que es votar por showseros y no por gente con propuestas serias, que conoce el Estado y que realmente viene a trabajar por la gente más vulnerable, por las víctimas y no para TikToks haciendo show”, dijo la congresista.

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Cathy Juvinao pidió al consejo directivo del Fondo Milagro, del Gobierno nacional, ejercer una vigilancia estricta sobre los recursos públicos destinados a la reconstrucción de las zonas afectadas (Colprensa)

Juvinao señaló que en el presupuesto decretado no quedaron asegurados los cerca de $4 billones previstos para la reconstrucción, al tiempo que pidió a los integrantes del consejo directivo del fondo ejercer vigilancia estricta sobre el manejo patrimonial y fiscal de la entidad.