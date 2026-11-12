Colombia

Este es el pozo de gas en el Casanare en el que Ecopetrol invirtió más de USD 85 millones para su exploración y no encontró nada

La operación iniciada en junio de 2024 detectó hidrocarburos en Yopal, pero los volúmenes hallados no justificaron la extracción, luego de más de dos años de labores en el Piedemonte Llanero

Desde hace varios meses se está advirtiendo que Colombia debe importar gas - crédito Ministerio de Minas
Ecopetrol cerró la perforación del pozo Floreña N-18 en Casanare tras una inversión que superó los USD 85 millones. (Ministerio de Minas)
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Ecopetrol cerró en mayo de 2026 la perforación del pozo Floreña N-18 en Yopal, Casanare, sin hallar reservas comercialmente aprovechables, tras una inversión que habría superado los USD 85 millones y más de dos años de trabajos en una zona clave para ampliar la oferta de gas natural en Colombia.

La operación había comenzado el 16 de junio de 2024 y buscaba alcanzar 18.500 pies de profundidad, más de seis kilómetros, con una desviación cercana a dos kilómetros. El proyecto se desarrolló en el Piedemonte Llanero, una de las áreas de exploración con mayores exigencias técnicas del país.

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Las proyecciones iniciales estimaban un potencial de 250 millones de barriles equivalentes, principalmente de gas natural y condensados. La probabilidad de éxito exploratorio, sin embargo, era del 35%.

El resultado seco significa que se detectó presencia de hidrocarburos, pero en cantidades insuficientes para justificar económicamente la extracción de gas o petróleo. El pozo estaba aún en evaluación durante el segundo trimestre de 2026.

Una perforación condicionada por la dureza de la roca

USD 85 millones le costó a Ecopetrol la exploración del pozo de gas Floreña N-18 en el Casanare. (Jaime Saldarriaga/Reuters)
USD 85 millones le costó a Ecopetrol la exploración del pozo de gas Floreña N-18 en el Casanare. (Jaime Saldarriaga/Reuters)

La perforación se extendió más allá de la fecha prevista, que inicialmente apuntaba a finales de 2025. En esa zona del piedemonte, la dureza de las rocas limita el avance del taladro a unos 50 centímetros por hora.

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El proyecto requirió un equipo de 3.000 caballos de fuerza, el más potente que se ha operado en Colombia. La construcción de obras civiles también enfrentó dificultades por las condiciones del terreno y por la profundidad de los objetivos geológicos.

La complejidad contrasta con otras operaciones del país. En el departamento del Meta, un pozo de 3.000 metros puede perforarse en 30 días con un taladro de 1.000 caballos de fuerza y una inversión de USD 15 millones.

Fuentes de la industria consultadas por El Tiempo señalaron que Floreña N-18 era un prospecto favorable, aunque lamentaron el resultado por los recursos comprometidos y por la necesidad de incorporar nuevas fuentes de gas natural.

En Casanare, la tasa de éxito exploratorio de Ecopetrol ronda el 40%: históricamente, dos de cada cinco pozos avanzan hacia una producción comercial.

El revés ocurre mientras Colombia depende cada vez más de las importaciones para cubrir la demanda de hogares, comercios e industrias. En septiembre, el gas importado representó el 37,1 % del consumo nacional.

Durante el primer semestre de 2026, la compañía terminó la perforación de ocho pozos exploratorios. Dos fueron exitosos, dos continuaban en evaluación y cuatro fueron declarados fallidos tras mostrar hidrocarburos sin volúmenes comerciales.

Sirius y la expectativa de gas en el Caribe

Ecopetrol y Petrobras lideran el proyecto que promete triplicar las reservas actuales de gas en Colombia - crédito Ecopetrol
El proyecto Sirius en el mar Caribe cuenta con un potencial estimado de seis tera de pies cúbicos de gas natural. (Ecopetrol)

La posibilidad de descubrir en tierra firme yacimientos gigantes de gas como Cusiana, hallado hace 35 años, es considerada poco probable por la petrolera. Por eso, parte de las expectativas de suministro se trasladó al mar Caribe.

El proyecto Sirius, desarrollado por Ecopetrol y Petrobras, es considerado el mayor hallazgo de gas de Colombia. Su potencial estimado es de 6 tera de pies cúbicos, casi cuatro veces las reservas nacionales actuales, calculadas en 1,7 tera de pies cúbicos.

El desarrollo de Sirius aún atraviesa trámites ambientales y consultas previas con las comunidades. Su entrada en producción se prevé para 2030 o 2031.

El exministro Edwin Palma defiende la exploración petrolera y afirma que siguen activos 381 contratos vigentes

El exministro Edwin Palma defendió la continuidad de la exploración de hidrocarburos en el mandato de Gustavo Petro. (@PalmaEdwin/X)
El exministro Edwin Palma defendió la continuidad de la exploración de hidrocarburos en el mandato de Gustavo Petro. (@PalmaEdwin/X)

El exministro de Minas Edwin Palma defendió la exploración de hidrocarburos durante el gobierno de Gustavo Petro y afirmó que los 381 contratos vigentes continuaron activos. En un mensaje publicado en X, citó el pozo Floreña N18, en Yopal, Casanare, como ejemplo del riesgo que implica buscar nuevos yacimientos.

“Otra prueba de que nunca se paró la exploración en los últimos 4 años. Los 381 contratos vigentes siguieron andando. Floreña N18, en Yopal, Casanare: se perforó entre junio de 2024 y mayo de 2026, en pleno gobierno Petro, a más de 6 km de profundidad, una de las perforaciones más exigentes del Piedemonte Llanero”, se lee en el mensaje del exministro.

Palma señaló que en 2022, de 68 pozos exploratorios perforados en Colombia, 28 pozos resultaron secos. También indicó que, durante el primer semestre de 2026, cuatro de los ocho pozos de Ecopetrol fueron declarados fallidos.

El pozo Floreña N18 fue perforado entre junio de 2024 y mayo de 2026, a más de seis kilómetros de profundidad. Según el exministro, se esperaba encontrar un yacimiento de 250 millones de barriles equivalentes, principalmente gas, pero la probabilidad de éxito calculada por Ecopetrol era de 35%.

Tras más de dos años de trabajos y una inversión de entre USD 85 millones y USD 100 millones, el resultado fue un pozo seco, sin reservas aprovechables. Palma también mencionó el pozo Buena Suerte, ubicado junto a Sirius, como otro proyecto fallido con una inversión estimada de entre USD 70 millones y USD 100 millones.

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