Epa Colombia finalmente saldría de prisión, pero seguiría detenida en su casa: su abogada entregó detalles de la nueva estrategia

Daneidy Barrera Rojas gestiona el beneficio de prisión domiciliaria para reunirse con su hija tras meses de reclusión en Ibagué. (extrayendo crédito…)

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La empresaria Daneidy Barrera Rojas, conocida en el mundo del espectáculo como Epa Colombia, podría salir en los próximos días de la cárcel de Ibagué para reunirse con su hija mediante un eventual beneficio de prisión domiciliaria, aunque el traslado no supondría su libertad definitiva.

Tras varios intentos de su familia y defensa, ahora la posibilidad depende de la revisión de su condena y de las restricciones derivadas de acuerdos alcanzados durante etapas anteriores del proceso.

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La defensa sostiene que Barrera Rojas recibió una pena de 63 meses de prisión y que, para acceder a la medida, debe acreditar el cumplimiento de al menos 31 meses. La creadora de contenido lleva alrededor de 21 meses privada de la libertad, pero asegura que las redenciones por trabajo y estudio elevarían el tiempo computable a más de 27 meses.

Wendy Herrera, la abogada que asumió la representación judicial de la empresaria semanas atrás, anticipó que habría novedades favorables. “Pronto, pronto, en estos días, va a estar con su hija en su casa”, afirmó en declaraciones a Caribe Noticias.

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Los preacuerdos que condicionan la condena

La empresaria suma más de 27 meses de condena gracias a las redenciones acumuladas por estudio y trabajo. (Captura de video de la audiencia)

La jurista explicó que la estrategia enfrenta límites vinculados con los preacuerdos suscritos por los anteriores abogados de Barrera Rojas. Herrera describió la sentencia como una condena “bastante compleja” y señaló que ya encontró definido un acuerdo que condiciona las alternativas disponibles.

“Epa Colombia se está enfrentando a una condena bastante compleja, una condena que realmente ya yo encontré hecha en todo un preacuerdo que ella hizo con sus materiales abogados. Aquí estoy dándole el pecho y la oportunidad, es verdad, de que ella pueda liberarse en los próximos días”, expresó la defensora.

Herrera afirmó que su clienta ya pagó parte de las consecuencias de la condena y cuestionó que persistan ciertas limitaciones. También reiteró que el objetivo inmediato es que pueda cumplir la pena fuera del centro penitenciario: “Estamos trabajando para eso y pronto por lo menos estará en casa con su bebé”.

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La eventual salida de Epa Colombia se sustentaría en el artículo 38G de la Ley 599 de 2000, el Código Penal colombiano. La norma permite solicitar prisión domiciliaria a una persona condenada cuando haya cumplido el 50% de la pena impuesta.

En el caso de Barrera Rojas, el umbral legal equivale a más de 31 meses de la condena. La empresaria afirmó que, al incorporar las redenciones obtenidas por trabajo y estudio, superó los 27 meses y que un juez de ejecución de penas le manifestó que accedería al beneficio.

Karol Samantha dijo que Epa Colombia se capacita y forma a otras internas en La Picaleña

A través de su pareja, Daneidy Barrera envió un mensaje de agradecimiento a los seguidores que respaldan su proceso - crédito @karolsamantaoficial/Instagram

Karol Samantha, pareja de Daneidy Barrera Rojas, aseguró que encontró a la empresaria enfocada en su formación y en actividades con otras reclusas durante una visita a la cárcel La Picaleña, en Ibagué. Barrera Rojas cumple una pena de cinco años y tres meses de prisión por los daños a una estación de TransMilenio en las protestas de noviembre de 2019 en Bogotá.

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Samantha compartió un video tras el encuentro, difundido en las historias de Instagram de la creadora de contenido. “Salgo muy motivada, muy orgullosa de la mujer que es Dane”, expresó.

La pareja de la empresaria indicó que Barrera Rojas se mantiene concentrada en cumplir la mayor parte de su condena y en ampliar sus conocimientos. “Está capacitándose, está capacitando también chicas. Como les había contado, se graduó de un curso de maquillaje”, afirmó Samantha, quien la definió como un “ejemplo de superación”.

También envió un mensaje a quienes han seguido el caso de la creadora de contenido. Samantha sostuvo que Barrera Rojas afronta el proceso con fortaleza y transmitió sus saludos a las personas que la han respaldado.

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Después de casi dos años sin verla, la empresaria contó cómo fue el reencuentro con su amiga y qué impresión se llevó del centro penitenciario de Ibagué - crédito @yinacalderontv/ Instagram

La visita se produjo después de que la empresaria Yina Calderón relatara en redes sociales su propio encuentro con Barrera Rojas. Calderón dijo que no la veía desde enero de 2025 y señaló que la encontró con bajo peso y sin beneficios penitenciarios, aunque con una actitud optimista frente a su situación.

Calderón describió el espacio de reclusión como una celda de aproximadamente dos metros por dos metros, compartida con otras internas. A la vez, destacó el trato que, según dijo, recibió por parte de los guardias y de la dirección del establecimiento penitenciario.

Barrera Rojas fue trasladada el 7 de agosto de 2026 al Complejo Carcelario y Penitenciario de Alta y Media Seguridad de Ibagué, donde permanece recluida.

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