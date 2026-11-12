La esposa de Abelardo de la Espriella, Ana Lucía Pineda, se refirió a su experiencia en la recepción al papa León XIV en Perú: “Un espacio de fe por nuestra patria”

La presidenta Keiko Fujimori encabezó la recepción oficial del pontífice junto a delegadas internacionales como la primera dama de Colombia, Ana Lucía Pineda. (@analu_pineda - Instagram/Reuters)

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Tras sus escalas en Uruguay y Argentina, el papa León XIV llegó a Perú para la tercera etapa de su primera gira por Sudamérica.

La visita apostólica, programada del 11 al 16 de noviembre, contempla actividades en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa; entre ellas, un encuentro con los obispos peruanos en la Capilla del Palacio Arzobispal y compromisos con autoridades, representantes de la sociedad civil y comunidades del país.

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La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, recibió al pontífice junto con una delegación integrada por representantes de varios países de la región. Entre ellos, se destacó la presencia de Ana Lucía Pineda, primera dama de Colombia, quien viajó a la capital peruana tras aceptar la invitación de la mandataria anfitriona.

Luego de participar en el recibimiento, la esposa del presidente Abelardo de la Espriella publicó una historia en Instagram en la que agradeció a la mandataria peruana por la invitación a recibir al sumo pontífice y resaltó las palabras del máximo jerarca de la Iglesia para Colombia.

“Gracias a la presidenta Keiko Fujimori por invitarnos a recibir al Papa León XIV. Un espacio de fe, de gratitud y de oración por nuestra patria Colombia”, indicó la primera dama en la red social.

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Además, en la publicación difundida en las plataformas digitales, se observa también el momento en el que se encontró con otras delegadas internacionales que también recibieron a León XIV en su arribo a Lima.

La Cancillería de Colombia informó que la presencia de la primera dama en el acto se concentraría en acompañar la ceremonia de bienvenida a León XIV. También sostuvo que el desplazamiento sería cubierto con recursos propios, sin gastos ni compromisos para el presupuesto estatal, y lo presentó como una oportunidad para afianzar los vínculos de amistad, fraternidad y acercamiento entre los países de América Latina.

El viaje ocurre mientras Pineda enfrenta cuestionamientos por el manejo que se les estaría dando a las donaciones recaudadas para atender la emergencia causada por el terremoto del 10 de agosto de 2026 en Colombia. Parte de esos aportes fue recogida por la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, entidad liderada por la primera dama, para apoyar a las víctimas y la reconstrucción de las zonas afectadas.

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Pineda ha rechazado que existan irregularidades en la administración de los recursos. La fundación presentó una rendición de cuentas que reportó aportes privados por $54.589.523.791 entre el 7 de julio y el 16 de octubre de 2026, además de 5.652,2 toneladas de ayuda humanitaria movilizadas y atención a más de 48.000 personas en 80 municipios.

Sin embargo, el Pacto Histórico afirmó que el 88% de los recursos continuaba sin ejecución y exigió soportes sobre los ingresos, gastos y ayudas entregadas; esa colectividad no precisó el origen de esa estimación.

Primeras palabras de León XIV en Perú

El avión papal aterrizó cerca de las 5:00 p. m. (hora local) en la Base Aérea del Callao, desde donde León XIV inició su recorrido por la capital. Tras la recepción oficial, se desplazó en un vehículo con la ventana abierta para saludar a los fieles y luego abordó el papamóvil en la basílica de María Auxiliadora. El trayecto incluyó las avenidas Brasil, Paseo Colón, Garcilaso de la Vega y Tacna hasta la Plaza Mayor, con miles de personas apostadas en las calles.

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En su primera intervención pública en Lima, el pontífice recordó los años que vivió en el país y la nacionalidad peruana que recibió en 2015. “Regreso como sucesor de Pedro, llamado a servir a la Iglesia universal. Por eso puedo decirles, con profunda gratitud, que regreso también a mi patria”, manifestó el papa ante la presidenta Keiko Fujimori, autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático.

León XIV pidió respetar a las comunidades, cuidar la naturaleza y mantener una diplomacia que preserve el diálogo y busque acuerdos para proteger la vida y la dignidad de las personas. Además de definirse como peruano por su vínculo con el país, el papa dejó otros mensajes durante su intervención en el Gran Teatro Nacional.

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Pidió a las autoridades cultivar “la honestidad, la rectitud y la disposición al encuentro” para fortalecer la confianza ciudadana. También sostuvo que los hechos del pasado deben tratarse con justicia y sensibilidad, e instó a que las diferencias se afronten con respeto. Al cerrar el discurso, oró para que los peruanos reconozcan en cada habitante “a un hermano, a una hermana” y encuentren un motivo para amar a su país.