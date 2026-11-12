Revelan más detalles sobre David Brouillette, el agente de ICE que mató al colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero en Maine: tenía resentimiento contra los inmigrantes

Según The New York Times, el agente de ICE que mató a Joan Sebastián Durán Guerrero tenía un historial contra inmigrantes (Imagen Ilustrativa Infobae/@MinjusticiaCo/X)

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Los correos atribuidos a David Brouillette, el agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) al que sus familiares señalaron como autor de los disparos contra el colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero, revelaron expresiones racistas y xenófobas contra otro inmigrante colombiano.

Los mensajes fueron difundidos por The New York Times y se conocieron casi cuatro meses después de la muerte del joven en Biddeford, Maine.

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Durán Guerrero, de 25 años y padre de una niña, murió el 13 de julio, cuando agentes de ICE intentaron detener el vehículo que conducía. Las autoridades buscaban a otra persona y, de acuerdo con el abogado de la familia, Sean P. Murphy, el colombiano tenía permiso de trabajo en Estados Unidos.

Joan Sebastián Durán Guerrero, de 25 años y padre de una niña, murió el 13 de julio de 2026, cuando agentes de ICE intentaron detener el vehículo que conducía (Red social Facebook)

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) sostuvo inicialmente que Durán había ingresado de forma irregular al país. Más tarde, el organismo rectificó esa versión ante el senador independiente de Maine Angus King, después de que se conociera que el joven contaba con autorización laboral.

Los mensajes contra la pareja colombiana de su hermana

Cuatro años antes de su ingreso a ICE, Brouillette envió correos a su hermana, Elizabeth Emen, en los que cuestionó su relación con un colombiano que vivía legalmente en Estados Unidos, realizaba un doctorado en Educación y era padre de sus dos hijos.

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Según los mensajes a los que accedió The New York Times, el entonces futuro agente escribió que el hombre podía “volver a su país con su trasero de no ciudadano” y disfrutar de los “lujos” del “tercer mundo”. También afirmó que el “linaje” de la pareja de su hermana no conocía el valor de la libertad estadounidense.

Emen, terapeuta residente en Maryland, afirmó que su hermano no tenía motivos para considerar que su pareja era indocumentada. “Se trataba de cómo lo veía por su raza”, declaró al diario estadounidense.

En otro correo, Brouillette le reprochó a su hermana sus decisiones personales y dio por terminada la relación familiar. “Estás muerta para mí, Liz”, escribió, según el intercambio citado por el periódico.

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Brouillette le reprochó a su hermana sus decisiones personales y dio por terminada la relación familiar (Eric Thayer/AP)

La mujer contó que su hermano le había relatado experiencias de su despliegue militar en Afganistán. De acuerdo con su versión, Brouillette consideraba que clasificar a las personas por su origen racial y deshumanizarlas le permitía reducir la empatía hacia ellas.

El tiroteo dejó dudas sobre el operativo de ICE

El 13 de julio, agentes federales siguieron el automóvil blanco de Durán Guerrero en Biddeford. Durante el operativo, el vehículo recibió disparos en el parabrisas. Murphy sostuvo que el joven recibió cuatro impactos de bala en la cara y el cuello.

El DHS afirmó que el agente disparó porque temió por la seguridad pública, al considerar que el vehículo intentaba escapar. Esa explicación no ha sido respaldada por pruebas divulgadas públicamente, según la información disponible en las notas suministradas.

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Testigos consultados tras el hecho describieron que el vehículo giró mientras una camioneta lo perseguía. Daniel Boucher dijo a la agencia AP que vio al conductor con el rostro ensangrentado y que lo escuchó decir: “Intenté frenar”.

La agencia no ha confirmado de forma pública quién efectuó los disparos ni si Brouillette continúa en funciones. No obstante, su exesposa Ashley Brouillette y una hija de ambos afirmaron que él les contó que había matado a Durán Guerrero.

El ingreso del agente coincidió con una contratación acelerada

El perfil de Brouillette también abrió dudas sobre los controles previos a su contratación. Según las informaciones difundidas, fue incorporado a ICE el 1 de diciembre de 2025, en medio de una campaña de reclutamiento de la administración de Donald Trump.

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El agente habría pasado por una revisión preliminar acelerada y evitó el curso completo de entrenamiento en Georgia tras alegar experiencia policial. Cuando ocurrió el tiroteo, el informe integral sobre sus antecedentes todavía no había sido revisado, aunque ya realizaba arrestos en Maine.

Entre 2015 y 2025, Brouillette tuvo al menos siete empleos. También enfrentó denuncias de sus dos exesposas por agresiones físicas, acusaciones que él negó. Su madre, Susan Bedard, lo describió ante el diario neoyorquino como una persona peligrosa que no debería portar armas.

Las autoridades mantienen abiertas investigaciones sobre el caso. El fiscal general de Maine, Aaron Frey, analiza si existen fundamentos para actuar bajo la legislación estatal, mientras que la oficina del inspector general del DHS revisa lo ocurrido durante el operativo.

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