Tras el secuestro de Nancy Gómez, esposa del alcalde de Uribia, así se expresó la Asociación de Primeras Damas de Colombia: “Debe regresar a casa, sana y salva”

Asociación de Primeras Damas de Colombia rechazó el secuestro de Nancy Gómez, la esposa del alcalde de Uribia: “Debe regresar a casa, sana y salva” - (@nancygomez9204/Instagram/Asodamas)

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La esposa del alcalde de Uribia, Nancy Gómez, fue secuestrada el miércoles 11 de noviembre de 2026 a las 6:10 a. m. en el departamento de La Guajira. El Gobierno nacional ordenó desplegar todas las capacidades de la fuerza pública para rescatarla e impedir que los responsables la trasladen a Venezuela.

Las primeras informaciones oficiales apuntan a una posible participación del Ejército de Liberación Nacional (ELN), aunque las autoridades todavía verifican esa hipótesis. El operativo concentra especial atención en la zona fronteriza ante la posibilidad de que los secuestradores intenten cruzar hacia Venezuela con la víctima.

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Las primeras informaciones oficiales apuntan a una posible participación del Ejército de Liberación Nacional (ELN)- (@OlguinMayorgaP/X)

El Gobierno nacional activó un plan candado y aseguró que empleará las capacidades del Estado para localizar a Gómez, rescatarla sana y salva y llevar ante la justicia a los responsables.

Durante la Primera Cumbre Nacional de Gestión Social, celebrada en Santander, la Asociación de Primeras Damas de Colombia (Asodamas) expresó su rechazo al secuestro de Gómez y manifestó su acompañamiento a sus familiares y a la población guajira.

La presidenta de Asodamas y primera dama de Santander, Victoria Eugenia Casallas Lozano, también envió un mensaje a Sara Rosa Daza Maestre, gestora social de La Guajira. La asociación solicitó a las autoridades mantener las labores necesarias para establecer el paradero de la funcionaria de Uribia.

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“Hoy nuestros pensamientos y sentimientos están con Nancy, con sus seres queridos y con toda La Guajira”, afirmó Casallas. La dirigente añadió que “ninguna mujer, ninguna familia y ninguna comunidad deberían tener que vivir una situación como esta”.

La organización cerró su pronunciamiento con un llamado por la liberación de la gestora social: “Nancy debe regresar a casa, sana y salva”.

El Gobierno ordenó reforzar la búsqueda en la zona

Abelardo de la Espriella confirmó que las autoridades han implementado un plan candado para impedir que los secuestradores crucen la frontera (Presidencia)

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, ordenó desplegar las capacidades de la fuerza pública para avanzar en la localización de la gestora social. De acuerdo con el mandatario, las autoridades activaron un plan candado para impedir un eventual traslado de Gómez hacia territorio venezolano.

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La hipótesis sobre la participación del ELN deberá ser confirmada por los organismos de investigación. Mientras se desarrollan las indagaciones, Asodamas sostuvo que la vida, la libertad y la integridad de Nancy Gómez deben ser garantizadas.

Abelardo de la Espriella indicó que ordenó emplear todas las capacidades del Estado para dar con la liberación de Nancy Gómez (@ABDELAESPRIELLA/X)

La búsqueda de Nancy Gómez, gestora social de Uribia, entró en una nueva fase con el anuncio de una recompensa de hasta $300.000.000 por información que permita ubicarla. La medida se conoce mientras autoridades y organizaciones sociales reiteran sus llamados para lograr su liberación tras su secuestro en La Guajira.

El gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar Deluque, informó que la recompensa fue definida después de una reunión con integrantes de la fuerza pública, el secretario de Gobierno departamental y los comandantes de los Gaula Militar y de la Policía Nacional. Según explicó, las instituciones coordinaron acciones con el Gobierno Nacional y el Ministerio de Defensa para reforzar la búsqueda.

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“Desde la Gobernación de La Guajira estamos poniendo todas nuestras capacidades institucionales a disposición de las autoridades para lograr la pronta localización de Nancy Gómez”, señaló Aguilar Deluque. El mandatario local aseguró que la administración departamental mantendrá el apoyo a las operaciones y pidió a quienes tengan datos sobre el caso que los entreguen a las autoridades.

Tras los anuncios de Presidencia y la gobernación, Jaime Luis Buitrago, alcalde de Uribia dijo en entrevista con Caracol Radio que había recibido mensajes intimidatorios después de acompañar a familiares de personas secuestradas en el municipio y reclamar resultados a las autoridades por esos casos. Los mensajes fueron enviados directamente a su teléfono y advertían que ella o alguno de sus hijos podían ser las próximas víctimas.

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El presidente municipal relató que los autores de las amenazas le escribieron a su esposa “que dejara de estar haciendo bulla, que la próxima iba a ser ella, o uno de mis hijos”. La situación fue denunciada ante la Fiscalía General de la Nación.

Buitrago sostuvo que su familia no recibió protección estatal pese a haber informado sobre las intimidaciones. “Hasta el momento de verdad que no hemos recibido protección por parte del Estado”, afirmó al medio radial.