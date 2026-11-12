Colombia

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ anunciaron que someterán a un ‘juicio revolucionario’ a nueve policías y militares secuestrados: “Normas internas”

El Estado Mayor Central de las extintas Farc sostuvo que les brindó a los cautivos las “mejores condiciones posibles” durante su retención y aseguró que envió pruebas de supervivencia a sus familiares

Disidencias de las Farc anuncian juicio contra integrantes retenidos de la fuerza pública (Estado Mayor Central)

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El Estado Mayor Central de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (Farc-EP) anunció que someterá a “juicio revolucionario” a nueve integrantes de la fuerza pública que mantiene retenidos, según un comunicado divulgado el 10 de noviembre de 2026.

La organización identificó a los cautivos como Jamerson Guachetá, José Larrahondo, José Buitrón, Bryan Toro, Harold Luis Ricardo, Jason García, Víctor Yepes, Anderson Sancha y Adrián Guevara. El grupo los calificó como “prisioneros de guerra” en el contexto del conflicto armado interno.

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El grupo anunció procesos bajo sus reglamentos internos

El Estado Mayor Central indicó que los procesos se realizarán conforme a sus “normas internas de conducción de la guerra” y sus “principios revolucionarios”. También sostuvo que cada caso tendrá “garantías de defensa y contradicción”.

Las Farc-EP acusaron a los retenidos de participar en operaciones militares y tareas de inteligencia contra la organización. Además, los vincularon con el “proyecto contrainsurgente”, el desarrollo de megaproyectos y el despliegue paramilitar.

Las autoridades investigan la presunta fuga de alias Paciencia con cerca de diez mil millones de pesos de la estructura Carlos Patiño - crédito AFP
El Estado Mayor Central acusó a nueve retenidos de participar en acciones contra las Farc-EP (AFP)

La estructura armada afirmó que dio a los cautivos las “mejores condiciones posibles durante su privación de la libertad” y que envió pruebas de supervivencia a sus familiares. No precisó las fechas ni los lugares de las retenciones, ni informó cuándo iniciarán los procesos.

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El comunicado cuestionó el sistema penitenciario colombiano

El grupo pidió abrir “un gran debate nacional” sobre las condiciones de los presos comunes, políticos y de conciencia, además del régimen carcelario y la política criminal en Colombia.

Según el comunicado, las personas privadas de la libertad son “agredidas, torturadas” y enfrentan restricciones en el acceso a alimentos, agua y atención médica. La organización también afirmó que algunos detenidos mueren por falta de asistencia sanitaria o por persecución política.

“El conflicto social y armado colombiano nos coloca en estas circunstancias que extienden el dolor a familiares de soldados, policías y guerrilleros”, sostuvo el Estado Mayor Central, que reiteró su llamado a una “solución política” y convocó a los jóvenes a no ingresar a la fuerza pública.

Alias Chapolo, cabecilla de las disidencias de ‘Iván Mordisco’, se sometió a la justicia

Alias Chapolo
Alias Chapolo también era buscado por la Policía en el Tolima y uno de sus delitos fue "intimidar a candidatos al Congreso de la República, a través de mensajes de WhatsApp" (Gobernación del Tolima)

La política de seguridad ha sido uno de los ejes del gobierno de Abelardo de la Espriella desde su posesión, el 7 de agosto de 2026. La estrategia apunta a desarticular bandas criminales y grupos armados ilegales, con énfasis en las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

En ese contexto, el presidente destacó el sometimiento a la justicia de alias Chapolo, señalado como uno de los jefes de la estructura Ismael Ruiz, vinculada a las disidencias que obedecen a Iván Mordisco. Según informó el mandatario en su cuenta de X, otros cuatro integrantes de esa organización también se entregaron a las autoridades.

De la Espriella atribuyó ese resultado a la presión de las operaciones de seguridad contra las organizaciones armadas. “A los criminales les quedan dos caminos: someterse a la justicia o enfrentar toda la contundencia de nuestra Fuerza Pública”, afirmó.

De acuerdo con el jefe de Estado, durante el procedimiento las autoridades incautaron cuatro fusiles, cuatro pistolas, dos granadas y munición. El mandatario difundió imágenes del material a través de sus redes sociales.

Abelardo de la Espriella
Esta fue la publicación del presidente Abelardo de la Espriella sobre el sometimiento a la justicia de alias Chapolo (@ABDELAESPRIELLA/X)

Alias Chapolo fue identificado por medios colombianos como Jhan Carlos Rodríguez Mandela. También era buscado por la Policía en Tolima por presuntas intimidaciones contra candidatos al Congreso mediante mensajes de WhatsApp.

El presidente también se refirió a la operación Noah, ejecutada en Tibú, Norte de Santander, contra otra estructura de las disidencias de las Farc. Según el informe preliminar divulgado por el Gobierno, la acción dejó cuatro integrantes del grupo armado muertos.

A su vez, el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación realizaron una operación en Pacarní, zona rural de Tesalia, Huila. De la Espriella aseguró que su administración mantendrá las acciones contra los grupos armados ilegales: “No he retrocedido ni voy a hacerlo”.

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