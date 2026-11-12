Colombia

Joven estudiante de la Universidad Nacional se encuentra desaparecido en Medellín: familia dice que iba a recoger un computador en El Poblado

El estudiante de Ingeniería Industrial fue visto por última vez el 7 de noviembre cuando se dirigía al centro comercial Monterrey para recoger un computador portátil, según la denuncia familiar

El joven salió de su residencia en Envigado con rumbo al centro comercial Monterrey para retirar un computador portátil (Colprensa/@MedellinUNAL/X)
El joven salió de su residencia en Envigado con rumbo al centro comercial Monterrey para retirar un computador portátil (Colprensa/@MedellinUNAL/X)
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La Universidad Nacional activó una ruta de búsqueda para encontrar a José David Corredor Mesa, estudiante de Ingeniería Industrial de la sede Medellín que cumplió 25 años este martes sin que su familia conozca su paradero.

El joven salió el sábado 7 de noviembre de la vivienda que compartía con su hermana en Envigado. Su destino era el centro comercial Monterrey, en El Poblado, donde debía recoger un computador portátil que estaba en reparación.

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La desaparición motivó el desplazamiento de sus padres y hermanos desde Duitama, Boyacá, hacia el Valle de Aburrá. Los familiares participan en la búsqueda junto a las autoridades y revisan registros de seguridad para reconstruir el recorrido.

Las cámaras registraron su salida

José David Corredor Mesa salió de la unidad residencial hacia las 5:40 a. m. o 5:45 p. m., según relató su hermano Juan Carlos Corredor Mesa. Antes de irse, le dijo a su hermana Cindy que recogería el equipo y volvería al apartamento.

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El estudiante no informó que fuera a reunirse con otra persona ni que tuviera otros planes para esa jornada. La familia indicó que esperaba que regresara a su rutina habitual después de retirar el portátil.

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Las cámaras del Metro mostraron que viajó hacia la estación El Poblado y descendió cerca del centro comercial. El sistema registró que abandonó el lugar alrededor de las 8:00 p. m..

Desde entonces, no hay registros conocidos de sus movimientos. El Metro informó que el joven no volvió a utilizar el sistema de transporte y su teléfono permanece apagado.

La familia busca determinar si José David Corredor Mesa viajó a otra ciudad, si fue víctima de un delito, si está desorientado o si atravesó una situación que le provocó pánico. Hasta el momento, nadie se ha comunicado con sus allegados para aportar una pista sobre su ubicación.

La hermana del estudiante intentó contactarlo al caer la noche del sábado, pero no obtuvo respuesta. Juan Carlos también llamó más tarde y encontró el celular apagado.

Ante esa situación, los familiares acudieron a la Policía y activaron el plan de búsqueda. La denuncia ante la Fiscalía quedó radicada durante la madrugada del domingo 8 de noviembre.

Juan Carlos explicó que decidieron reportar la ausencia sin aguardar 48 horas porque el comportamiento de José David era inusual. La familia también puso en marcha una ruta de consulta con hospitales.

Los allegados del joven permanecen en el Valle de Aburrá mientras avanzan las labores. Las autoridades revisan cámaras de seguridad y procuran establecer qué ocurrió después de que salió del centro comercial.

La Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, difundió el caso este martes 10 de noviembre a través de Bienestar y de sus redes sociales. La institución también inició consultas con compañeros, profesores y representantes estudiantiles.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, afirmó que las autoridades trabajan para localizar al estudiante. La familia pidió que se mantengan las acciones para esclarecer su recorrido y dar con él.

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