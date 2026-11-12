Colombia

En video quedó la caída de un joven que se precipitó de una vara de premio y se salvó de milagro durante fiestas patronales en el César: “Tiene más vidas que un gato”

El lesionado obtuvo $700 mil por participar en la competencia y recibió $1 millón adicional de la Alcaldía Municipal

Intentó alcanzar el premio, cayó desde ocho metros y volvió al hospital horas después - (@El_verseador/X)

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Un joven resultó lesionado después de caer desde una altura aproximada de ocho metros durante la competencia de la vara de premios en las fiestas patronales de Astrea, Cesar, celebradas el miércoles 11 de noviembre de 2026.

El incidente ocurrió en la tarde, durante una de las actividades tradicionales de la celebración. Un video difundido en redes sociales mostró al participante mientras subía por la estructura, con el objetivo de llegar al copo, nombre con el que se conoce en la región Caribe a la parte superior de la vara.

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El participante perdió el equilibrio cerca del copo

Las imágenes registraron el momento en que el joven estaba a pocos centímetros de alcanzar el premio. Entonces intentó sostenerse de una cuerda, perdió el equilibrio y se precipitó al suelo ante la mirada de los asistentes.

Varias personas que estaban cerca acudieron tras la caída y lo auxiliaron antes de trasladarlo a un centro asistencial. La información conocida inicialmente indicó que las lesiones no revestían gravedad y que su estado de salud era estable.

La competencia de la vara de premios consiste en escalar un poste para alcanzar objetos o dinero ubicados en la parte superior. Es una práctica habitual durante algunas celebraciones populares de la costa Caribe colombiana.

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(@El_verseador/X)
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Recibió $700 mil y un incentivo adicional de la Alcaldía

Pese al accidente, el joven recibió los $700 mil correspondientes al premio de la actividad. Más tarde, el alcalde de Astrea, Alfredo Barrios Ortega, le entregó $1 millón adicional, según quedó registrado en un segundo video divulgado por usuarios de X.

Durante el acto de entrega, una persona que tomó la palabra anunció: “La Alcaldía hace entrega a Kevin un millón de pesos”. En la misma grabación se escucha que el dinero se otorgó como “un pequeño incentivo”, después de que el participante ya hubiera obtenido la recompensa inicial.

El anuncio fue acompañado por aplausos de quienes se encontraban en el lugar. En el video, además, se menciona que el desembolso adicional no formaba parte de los premios previstos para la jornada.

Horas después volvió a un centro médico por dolores

El medio Quinto Poder informó que, tras recibir el dinero, el joven regresó a su vivienda. Sin embargo, horas después comenzó a sentir dolores fuertes en distintas partes del cuerpo.

Ante esa situación, fue llevado nuevamente de urgencia a un centro médico, donde sería sometido a una valoración más detallada. No se conocieron resultados de esa revisión ni un parte actualizado sobre su condición.

(@El_verseador/X)
(@El_verseador/X)

El episodio provocó reacciones divididas en X. Algunos usuarios cuestionaron las condiciones de seguridad de la competencia y plantearon que el municipio debería responder por lo ocurrido. Otros defendieron la continuidad de las tradiciones, aunque señalaron que requieren precauciones para evitar accidentes.

“Tiene más vidas que un gato: se llevó tremenda caída, pero por fortuna solo sufrió golpes y sigue vivo, aseguró un usuario.

Al cierre de esta nota, la Alcaldía de Astrea no había emitido un pronunciamiento oficial sobre la caída ni sobre la atención médica posterior del participante.

Altercado en Ciudadela 2000 durante las Fiestas de Independencia de Cartagena

Un enfrentamiento entre civiles y uniformados de la Policía Nacional dejó escenas de tensión en el barrio Ciudadela 2000, en Cartagena, durante la noche del 10 de noviembre de 2026. Videos divulgados en redes sociales registraron el lanzamiento de piedras y botellas en medio de una celebración comunitaria.

Una multitud corrió durante altercado entre uniformados y asistentes a un gozón en Cartagena - (@elinformanteCor/X)

La situación ocurrió entre las manzanas tres y cuatro del sector, donde decenas de habitantes participaban en un “gozón”, actividad asociada a las Fiestas de Independencia de la ciudad.

Las secuencias difundidas muestran a grupos de personas reunidos en la vía pública antes de que se produjera la confrontación. Luego, una multitud corrió por las calles mientras se escuchaban gritos y expresiones de alarma.

En las imágenes también aparecen agentes que, al parecer, accionan sus armas en medio de la aglomeración. Algunos asistentes buscaron refugio lejos del lugar, mientras otros permanecieron en la zona pese al riesgo de quedar atrapados entre los incidentes.

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