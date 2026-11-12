Qué es lo que está pasando en el aeropuerto El Dorado: la Superintendencia de Transporte adelantó una inspección por fallas que afectaron a los viajeros

La entidad definió compromisos con Opain, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), las aerolíneas y otras autoridades para atender los problemas que afectan a los pasajeros. (Superintendencia de Transporte)

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A raíz de una cadena de fallas operativas, tecnológicas y logísticas que afectó a los viajeros durante las últimas semanas, la Superintendencia de Transporte inició en la jornada del miércoles 11 de noviembre una inspección integral en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, la principal terminal aérea de Colombia.

La intervención del organismo de control, adscrito al Ministerio de Transporte, busca corregir problemas en los procesos de llegada, salida y conexión, además de revisar la calidad, seguridad y eficiencia de los servicios que se prestan en el aeropuerto, por el que pasan más de 360.000 aeronaves al año y más de 980 operaciones diarias.

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La medida surgió después de una mesa de trabajo con Opain, la Agencia Nacional de Infraestructura, la Aeronáutica Civil, Migración Colombia, aerolíneas y otras autoridades. Según la superintendencia, las entidades deberán presentar planes de acción con responsables y fechas concretas para atender los problemas detectados.

Entre las situaciones examinadas por el organismo de veeduría técnica figuran las demoras en la entrega de equipajes, las congestiones en los controles para viajeros internacionales, la seguridad en las zonas de llegada, el transporte informal, el comercio no autorizado y las dificultades de atención a pasajeros con movilidad reducida.

Recientemente, la Aeronáutica Civil tuvo que activar un plan de contingencia en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá por una falla intermitente en las pantallas del Centro de Gestión Aeronáutica de Colombia. (Colprensa)

Cadena de fallas tecnológicas y congestiones en la terminal aérea

Las últimas incidencias incluyeron fallas en el sistema de visualización de tráfico aéreo Aircon Icom, un colapso en los servidores de Opain y problemas en la plataforma de verificación VeriPax. Estas interrupciones obligaron a efectuar de forma manual el registro de pasajeros, la expedición de pasabordos y el etiquetado de maletas, entre otros.

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Los incidentes técnicos derivaron en suspensiones temporales de despegues, demoras prolongadas y cancelaciones de decenas de vuelos. El impacto alcanzó tanto a las operaciones de Bogotá como a las conexiones con las terminales aéreas que sirven a Medellín y a Bucaramanga, según se pudo establecer en este caso que causó alarma.

La superintendenta de Transporte, Ludmila del Carmen Vergara Rosales, indicó que la prioridad está enfocada en el bienestar de los viajeros. “El usuario debe estar en el centro de todas las decisiones. No podemos acostumbrarnos a que los pasajeros tengan que enfrentar dificultades en sus procesos de llegada, salida o conexión”, afirmó.

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El aeropuerto El Dorado de Bogotá es la principal terminal aérea del país y una de las más importantes de la región. (ANI)

Del mismo modo, Vergara Rosales advirtió que la reunión abrió una etapa de control sobre las soluciones acordadas: “Nuestra responsabilidad es escuchar, actuar y verificar que las soluciones se materialicen. Esta reunión no termina con un acta: comienza un proceso de seguimiento y exigencia de resultados”, expresó la funcionaria en esta visita.

Estos son los compromisos sobre tarifas, seguridad y transporte informal

Opain continuará las gestiones con el Ministerio de Defensa, la Policía y las autoridades distritales para fortalecer las herramientas jurídicas de control en las zonas cercanas al aeropuerto. A su vez, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) avanzará en la coordinación con autoridades locales para controlar las ventas informales y tramitará una resolución que incluya a El Dorado en una zona de manejo especializado.

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En consecuencia, las aerolíneas promoverán mesas técnicas para analizar cómo inciden las tasas, los impuestos, el combustible y los costos operacionales en el precio final de los tiquetes. También abordarán la capacidad de la infraestructura aeroportuaria, los protocolos para pasajeros disruptivos y la atención de quienes tienen movilidad reducida.

La superintendenta de Transporte, Ludmila Vergara, y su equipo directivo instalaron una mesa interinstitucional de coordinación operativa para supervisar el Aeropuerto El Dorado. (Superintendencia de Transporte)

Asimismo, la Superintendencia de Transporte, la Aeronáutica Civil y las compañías aéreas deberán crear un espacio de trabajo para identificar alternativas que reduzcan el costo de los pasajes. El organismo también reforzará sus plataformas y la interoperabilidad con otras instituciones para facilitar el acceso a la información y las tareas de vigilancia.

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“No vinimos solamente a escuchar los problemas. Vinimos a promover acciones concretas y a verificar que se cumplan”, concluyó Vergara Rosales, que recordó que la entidad enviará el acta a los participantes y convocará una nueva mesa para verificar el avance de los compromisos que se han establecido tras esta visita a El Dorado.

Migración Colombia, las aerolíneas, Opain y la Policía deberán entregar medidas específicas para mejorar el manejo de equipajes, la atención durante las horas de mayor demanda y el control de taxis. La inspección también contempla una revisión de la situación financiera y jurídica del consorcio en el cumplimiento de sus obligaciones.

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