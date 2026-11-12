El Black Friday se realizará en Colombia el 27 de noviembre: estos son los productos que estarán de oferta

El Black Friday se realizará en Colombia el viernes 27 de noviembre de 2026 y continuará con el Cyber Monday el 30 de noviembre. (EFE)

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El Black Friday se realizará en Colombia el viernes 27 de noviembre de 2026 y prolongará la temporada de descuentos con el Cyber Monday del lunes 30, una jornada enfocada en compras por internet.

Las promociones abarcarán tecnología, electrodomésticos, moda, artículos para el hogar, belleza, salud y viajes, aunque cada comercio definirá sus productos, plazos y condiciones.

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Las rebajas no se concentrarán necesariamente en las 24 horas del viernes. Varias cadenas iniciarán sus campañas desde octubre o noviembre y las mantendrán hasta los primeros días de diciembre, antes de la temporada navideña.

Los grandes almacenes de cadena ofrecerán descuentos entre el 17 de noviembre y el 5 de diciembre en sus sitios web, aplicaciones y tiendas físicas.

En dichos establecimientos habrá promociones en televisores, computadores, celulares, videojuegos, neveras, lavadoras, ropa y otros artículos para el hogar.

Tecnología y electrodomésticos entre los productos más buscados

Los celulares, computadores portátiles, televisores y consolas de videojuegos encabezan los artículos tecnológicos con mayor demanda. (Shannon Stapleton/Reuters)

Los celulares, computadores portátiles, televisores, consolas de videojuegos, neveras, freidoras de aire, hornos microondas y cafeteras integran los productos que suelen concentrar el interés durante estas jornadas. Bancolombia también ubica entre las categorías buscadas la moda, el calzado, los muebles, los colchones y los artículos de cocina.

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Los consumidores también podrán encontrar ofertas en joyería, relojes, bolsos, carteras y gafas, además de maquillaje, perfumes y productos para el cuidado del cabello y la piel. En belleza también figuran planchas, depiladoras eléctricas, secadores y rizadoras.

El hogar reúne otra parte de las compras previstas: sartenes, ollas, vajillas, espejos, tapetes, comedores, camas, escritorios, parrillas y sillas para exteriores. Las agencias y plataformas turísticas suelen sumar paquetes y servicios para vacaciones de fin de año o viajes posteriores.

La Cámara Colombiana de Comercio Electrónico y la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) señalaron que los eventos digitales concentran intenciones de compra en tecnología, electrodomésticos y moda. Los comercios complementan las rebajas con opciones de financiación, cupones y promociones exclusivas en aplicaciones.

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Las búsquedas también se orientan a productos tecnológicos de alto valor, accesorios, dispositivos de entretenimiento y equipos de diferentes marcas tecnológicas. En turismo, aparecen promociones en diferentes planes vacacionales, escapadas de fin de semana y viajes familiares.

Compras digitales con verificación de precios y seguridad

Los consumidores que realicen compras por internet en Colombia cuentan con el respaldo legal del derecho de retracto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, el Cyber Monday será el 30 de noviembre y funcionará como una extensión digital de las promociones del Black Friday. Las tiendas físicas participarán en la temporada, pero las aplicaciones y plataformas de comercio electrónico concentrarán una parte de las ofertas.

Antes de comprar, conviene elaborar una lista de prioridades y fijar un presupuesto para evitar gastos innecesarios. También resulta útil guardar con anticipación los productos de interés y comparar su precio previo con el valor anunciado durante la campaña para identificar si existe una rebaja real.

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Las ofertas deben contrastarse entre distintas tiendas, ya que un mismo producto puede tener precios y condiciones diferentes. Los descuentos anticipados también pueden aparecer antes de la fecha central, especialmente bajo campañas denominadas Black Days.

La seguridad digital requiere verificar que la dirección del sitio comience con “https://”, utilizar redes Wi-Fi seguras y activar la autenticación en dos pasos en los servicios bancarios. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones recomienda cambiar las contraseñas desde otro dispositivo y contactar a la entidad financiera para bloquear cuentas o tarjetas si una persona cree haber ingresado sus datos en una página fraudulenta.

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Los precios demasiado bajos frente a los valores habituales pueden requerir una revisión adicional de la identidad del vendedor. Antes de finalizar la transacción, también deben consultarse las políticas de cambios, devoluciones y garantías.

Las compras hechas por internet en Colombia cuentan con derecho de retracto bajo las condiciones y plazos previstos por la ley.

Qué es el Black Friday o Viernes Negro

La fecha del Black Friday se ubica el día después del Día de Acción de Gracias estadounidense. (Gaby Oraa/Reuters)

El Black Friday se celebrará en Colombia el viernes 27 de noviembre de 2026 como el inicio no oficial de la temporada navideña y una jornada de promociones comerciales.

La mayoría de las ofertas se extenderá durante todo el fin de semana bajo el nombre de Black Weekend. La fecha se realiza el día después del Día de Acción de Gracias estadounidense.

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