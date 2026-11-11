Revelan factura de las frambuesas que compró Zulma Guzmán: fueron adquiridas ocho días antes del envenenamiento de las dos menores en Bogotá

Según la hipótesis de la Fiscalía, las frambuesas enviadas a la residencia de Juan de Bedout habrían sido contaminadas intencionalmente con talio y entregadas mediante un servicio de domicilios, no directamente por Zulma Guzmán (Colprensa e imagen ilustrativa Infobae)

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Una factura electrónica de venta registra una compra de productos relacionados con frambuesas a nombre de Zulma Guzmán Castro, investigada por su presunta participación en el envenenamiento con talio que provocó la muerte de dos niñas de 13 y 14 años en Bogotá en abril de 2025.

El documento tiene fecha de emisión del 26 de marzo de 2025, ocho días antes del envío de un domicilio con frambuesas cubiertas de chocolate a la residencia del empresario Juan de Bedout, hecho que se convirtió en uno de los principales elementos de la investigación judicial.

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El documento fue conocido en exclusiva por Focus Noticias, medio que tuvo acceso a la representación gráfica de la factura electrónica expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

En el registro aparece el nombre de Zulma Guzmán en el apartado correspondiente a los datos del comprador, junto con información de contacto y una dirección en Bogotá. La factura corresponde al número 8015-122142 y fue emitida por la empresa LUM LOGISTICS.AS., identificada con el NIT 901406407.

Lo que revela la factura sobre la compra de frambuesas

La factura registra una compra realizada ocho días antes del envío de las frambuesas a la residencia de Juan de Bedout, ocurrido el 3 de abril de 2025, en el norte de Bogotá (captura de pantalla Focus Noticias/Youtube/mejorado con IA)

En el apartado de detalles de productos aparece una descripción que hace referencia a frambuesas y chocolate blanco. El texto que se alcanza a leer en la representación gráfica del documento es el siguiente: “Frambuesas bañadas en chocolate blanco”. La descripción contiene fragmentos de palabras y referencias comerciales que aparecen registrados en la factura como parte de los productos adquiridos.

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En ese mismo apartado se especifica una cantidad de 1 y un precio unitario de venta de $20.088. La operación quedó registrada como una compra de contado, con tarjeta de crédito como medio de pago, y tanto la fecha de emisión como la de vencimiento corresponden al 26 de marzo de 2025. Además, en los datos del comprador aparece el nombre de Zulma Guzmán, se registra el correo electrónico zguzman@me.com y la dirección calle 77 número 7-29, en Bogotá.

Según la hipótesis de la Fiscalía, los alimentos habrían sido contaminados intencionalmente con talio antes de su entrega. El paquete no fue llevado directamente por Zulma Guzmán a Juan de Bedout, sino que habría sido enviado mediante un servicio de domicilios hasta la residencia del economista, ubicada en el norte de Bogotá.

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El domicilio que terminó relacionado con la muerte de dos menores

El paquete llegó el 3 de abril de 2025 y fue consumido al día siguiente por dos menores de 13 y 14 años, quienes posteriormente fallecieron por intoxicación con talio (Imagen ilustrativa Infobae)

El caso se remonta al 3 de abril de 2025, cuando un paquete con frambuesas cubiertas de chocolate fue enviado a la residencia del empresario De Bedout, con quien Guzmán habría sostenido una relación sentimental. Los alimentos fueron recibidos por dos menores de edad: la hija del empresario y una amiga del colegio, de 13 y 14 años, y después de consumirlos, ambas presentaron complicaciones de salud y posteriormente fallecieron por intoxicación con talio.

De acuerdo con los elementos recopilados por la Fiscalía, el primer intento de entrega no se concretó porque el vigilante del edificio no autorizó el ingreso del domiciliario. Sin embargo, la hipótesis de los investigadores señala que Guzmán habría insistido para que el repartidor regresara y entregara el paquete, incluso ofreciéndole una propina. Este episodio hace parte de la reconstrucción de los acontecimientos previos a la intoxicación de las dos adolescentes.

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La investigación también contempla elementos encontrados en un casillero que la empresaria utilizaba en el club El Nogal. Estos hallazgos hacen parte del material probatorio que las autoridades analizan para establecer una posible relación con la manipulación del talio y la preparación del envío. La Fiscalía busca determinar las circunstancias en las que se produjo el envenenamiento y establecer la eventual participación de Guzmán en los hechos.

La situación judicial de Zulma Guzmán

Zulma Guzmán fue vinculada al proceso penal por los delitos de homicidio agravado en concurso homogéneo y tentativa de homicidio agravado. La empresaria permanece recluida en Londres, mientras avanza el trámite de extradición a Colombia (captura de video Thomy Durand/YouTube)

La Fiscalía vinculó formalmente a la empresaria al proceso penal por los delitos de homicidio agravado en concurso homogéneo y tentativa de homicidio agravado. El 9 de noviembre estaba prevista una audiencia virtual a las nueve de la mañana para realizar la imputación de cargos, pero la diligencia no pudo llevarse a cabo porque no fue posible conectar a la procesada desde Londres, Inglaterra, donde permanece recluida mientras avanza el trámite de extradición a Colombia.

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El procedimiento de extradición permanece suspendido y la evaluación de la solicitud presentada por el Ministerio de Justicia deberá retomarse en marzo de 2027, mientras se adelantan las actuaciones correspondientes en Reino Unido. Entretanto, el proceso judicial en Colombia continúa con el análisis de los elementos probatorios relacionados con el envenenamiento de las dos menores y la posible responsabilidad de la empresaria.

Durante el desarrollo del caso, Guzmán reconoció haber mantenido una relación sentimental clandestina con Juan de Bedout, padre de una de las niñas fallecidas y se pronunció sobre la muerte de las dos adolescentes: “Lo primero que tengo que decir es que siento muchísimo el dolor que pueden estar sintiendo las familias por la pérdida de sus niñas. Yo soy madre y eso debe ser dolor infinito y entiendo que por esa razón quieran encontrar el culpable y usar todos los medios posibles para ello, sin embargo, pues ese culpable no soy yo”, afirmó.

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