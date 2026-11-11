Girardot, Nilo y Ricaurte recibirán una caravana de motos con regalos para cientos de niños: así darán una bonita Navidad

Cientos de motociclistas llegarán al Alto Magdalena para participar en una jornada solidaria que busca entregar regalos navideños a niños de escasos recursos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los municipios de Nilo, Ricaurte y Girardot, ubicados en el departamento de Cundinamarca, recibirán entre el 4 y el 6 de diciembre una caravana de motociclistas que recorrerá las vías de la provincia del Alto Magdalena con el propósito de entregar regalos a cientos de niños de escasos recursos en la temporada decembrina.

La movilización corresponde a la primera edición del certamen denominado Bike Weekend del Alto Magdalena, una convocatoria que reunirá a delegaciones de clubes de moteros de alto cilindraje y a conductores independientes provenientes de diversas regiones del territorio nacional.

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El plan logístico establecido por los promotores contempla que la jornada central de donación de los paquetes navideños para la población infantil se llevará a cabo durante la tarde del viernes 4 de diciembre en el municipio de Nilo, punto geográfico donde confluirán los participantes con los detalles transportados desde sus ciudades de origen.

Nilo será el municipio anfitrión de la primera edición del Bike Weekend del Alto Magdalena, que reunirá a clubes de motociclistas de diferentes regiones del país (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frente al impacto comunitario y el sentido que orienta la iniciativa, la vocera e integrante del comité organizador del evento, Carolina Cifuentes, señaló: “Cada moto que llegue a Nilo trae un regalo y una sonrisa para un niño. Queremos que esta Navidad empiece distinto en el Alto Magdalena, con motores, con alegría y, sobre todo, con el corazón por delante. Para nosotros, ver la cara de esos niños al recibir su regalo es el verdadero premio de este fin de semana”.

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Una caravana de solidaridad que también busca impulsar el comercio del Alto Magdalena

Esta es la primera ocasión en que el municipio de Nilo se convierte en la sede principal de un encuentro de esta naturaleza con recorridos programados hacia los cascos urbanos y vías intermunicipales de Ricaurte y Girardot, dando inicio formal al calendario de actividades festivas de fin de año en este corredor provincial.

Para los menores en situación de vulnerabilidad de las zonas periféricas y rurales de estos municipios, la llegada de un presente en fechas navideñas representa un alivio emocional fundamental que transforma una época que muchas veces transcurre en medio de dificultades materiales y limitaciones económicas dentro de sus hogares.

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La entrega de regalos a los menores será el eje central de este encuentro, que pretende llevar alegría a familias vulnerables durante la temporada decembrina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Expertos en bienestar infantil destacan que el acceso a un juguete durante las festividades de diciembre no constituye únicamente un estímulo material, sino que refuerza en los niños la sensación de pertenencia social, fomenta el desarrollo de actividades lúdicas e incentiva la esperanza en entornos comunitarios donde los recursos familiares suelen destinarse prioritariamente a la subsistencia básica.

De forma complementaria a la labor solidaria, los organizadores indicaron que el evento busca generar una reactivación directa en las finanzas de la región, teniendo en cuenta que la presencia de cientos de moteros y acompañantes demandará servicios de alojamiento en hoteles campestres, consumo en restaurantes típicos y compras en locales comerciales de las tres poblaciones.

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Este dinamismo comercial busca dejar un beneficio palpable en las economías domésticas de cientos de familias del Alto Magdalena que dependen de la cadena de valor turística, del transporte local y de las ventas ambulantes en parques y plazas de mercado durante el último mes del año.

Los motociclistas recorrerán las vías que conectan a Nilo, Ricaurte y Girardot durante la Gran Rodada programada para el sábado 5 de diciembre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tres días de motores, recorridos y actividades para celebrar la Navidad

El cronograma del encuentro iniciará el viernes 4 de diciembre con la llegada de los primeros grupos de motociclistas al Parque Principal Oreste Síndici en Nilo, lugar donde se dispondrá una carpa técnica para el proceso de acreditación de tripulaciones y la bienvenida oficial previa a la fiesta inaugural nocturna que se extenderá hasta la madrugada.

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Para el sábado 5 de diciembre está programada la salida de la Gran Rodada, una travesía grupal que recorrerá los paisajes y corredores viales que unen a Nilo con Ricaurte y Girardot, permitiendo que los pobladores observen el paso de las máquinas antes del regreso a la base del evento, donde se desarrollará la fiesta temática de la Noche Blanca.

Las jornadas finalizarán el domingo 6 de diciembre con una presentación militar especial a cargo de los Lanceros de la base de Tolemaida, tras la cual se ofrecerá un almuerzo campestre de integración ciudadana para despedir a los moteros hacia sus rutas de retorno.

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Del 4 al 6 de diciembre, clubes de motociclistas y conductores independientes recorrerán Nilo, Ricaurte y Girardot para entregar regalos a niños de escasos recursos (Suministrada a Infobae Colombia)

Las direcciones locales de tránsito y la Policía de Carreteras implementarán puestos de control preventivos a lo largo de las carreteras que conectan los tres municipios para regular la velocidad de las caravanas, verificar la documentación obligatoria y asegurar que el tránsito habitual de los habitantes se desarrolle sin contratiempos.