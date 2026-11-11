Renta Ciudadana y Compensación del IVA: los pagos para 780.390 hogares comenzarán el 13 de noviembre

Prosperidad Social programó la entrega del quinto ciclo de Renta Ciudadana y Compensación del IVA entre el 13 y el 28 de noviembre de 2026 con una inversión superior a los 332.969 millones de pesos (crédito Prosperidad Social)

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Prosperidad Social entregará el quinto ciclo de Renta Ciudadana y Compensación del IVA entre el 13 y el 28 de noviembre de 2026, con cobertura para 780.390 hogares en 1.105 municipios y seis áreas no municipalizadas. La inversión supera los $ 332.969 millones.

Los recursos se girarán a las cuentas inscritas por los hogares en el Gestor de Información Financiera (GIF). Quienes reciban el pago mediante giro podrán cobrarlo en la red nacional de SuRed y SuperGiros, dentro de las fechas previstas. Las transferencias no se acumulan para ciclos posteriores.

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El quinto ciclo llegará a hogares de 1.105 municipios

La entrega corresponde al quinto ciclo operativo de Renta Ciudadana y Compensación del IVA, dos programas de transferencias monetarias administrados por Prosperidad Social. La entidad informó que la atención alcanzará también a seis áreas no municipalizadas del país.

Los beneficiarios deben verificar la modalidad de pago asignada y acudir exclusivamente a los puntos autorizados, si les corresponde recibir el dinero por giro. La entidad recordó que no admite cambios de titular, cobros mediante poder ni autorizaciones a terceros.

El quinto ciclo de transferencias monetarias alcanzará a 780.390 hogares distribuidos en 1.105 municipios y seis áreas no municipalizadas (Prosperidad Social)

Las cuentas inscritas recibirán el abono directo

Los hogares que registraron un producto financiero en el GIF antes del jueves 5 de noviembre deben mantener activa su cuenta durante el proceso de pago. Más de 80.000 hogares registraron sus datos financieros para recibir las transferencias mediante abono.

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La inscripción de una cuenta bancaria o una billetera digital permite que el dinero llegue directamente al producto financiero del titular, sin necesidad de acudir a un punto de pago. Sin embargo, esta alternativa depende de que Prosperidad Social habilite el proceso para cada programa, territorio y grupo de beneficiarios.

El trámite en el Gestor de Información Financiera es gratuito, voluntario y no requiere intermediarios. La plataforma permite registrar, consultar y actualizar los datos de la cuenta en la que el titular desea recibir futuros pagos de los programas de transferencias monetarias.

Estos son los requisitos para registrar una cuenta o billetera

Para inscribir un producto financiero, la persona debe ser titular de una cuenta bancaria o depósito electrónico habilitado para recibir transferencias a través del Sistema de Compensación Electrónica Nacional Interbancaria, Cenit, operado por el Banco de la República.

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Prosperidad Social advirtió que las transferencias no se acumulan para fechas posteriores y prohíbe el cobro mediante poder o autorización a terceros (Prosperidad Social)

Además, debe presentar una certificación de titularidad expedida con menos de 30 días calendario de antelación. El documento debe incluir:

Nombre de la entidad financiera que emite el certificado.

Nombres, apellidos, tipo y número de documento del titular, iguales a los registrados como beneficiario.

Tipo de producto, que puede ser cuenta de ahorros, cuenta corriente o depósito electrónico.

Número de la cuenta o billetera digital.Fecha de expedición y estado del producto financiero.

Durante el registro, el titular deberá manifestar su voluntad de recibir las transferencias en la cuenta o billetera seleccionada. Prosperidad Social precisó que el GIF no está abierto de manera permanente para todos los beneficiarios y que los calendarios de inscripción se informarán según la actualización de las bases de datos.

Vacunación y salud hacen parte de las corresponsabilidades

Los hogares vinculados a Renta Ciudadana deben cumplir corresponsabilidades relacionadas con salud y educación. Según Prosperidad Social, la vacunación de niñas y niños menores de seis años superó el 90% entre los hogares que cumplieron las condiciones del programa.

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La entidad verifica el aseguramiento en salud cada dos ciclos y evalúa incorporar la revisión de atención médica desde el sexto ciclo de 2026 (Prosperidad Social)

La entidad indicó que, entre el cuarto ciclo de 2025 y el cuarto ciclo de 2026, el cumplimiento de la corresponsabilidad de vacunación pasó del 60 % a más del 90%. Para 2026, esta condición tuvo verificaciones obligatorias en los ciclos 2 y 4.

El aseguramiento en salud se revisa cada dos ciclos. Las verificaciones obligatorias de este año corresponden a los ciclos 2, 4 y 6. En los períodos sin revisión obligatoria, Prosperidad Social hace seguimiento a los hogares que presentaron incumplimientos previos, con el fin de que acrediten nuevamente la condición exigida.

La entidad evalúa incluir desde el sexto ciclo operativo de 2026 la verificación de la corresponsabilidad de atención en salud, de acuerdo con las condiciones técnicas y operativas del programa.

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