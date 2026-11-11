Liga de Fútbol del Meta es señalada por presuntas irregularidades en cobros por transferencias entre clubes durante la gestión de su expresidente

Jorge 'Guahibo' Hernández es el dueño del club La Tribu, que se encarga de formar a jóvenes talentos en el Meta - crédito YoSoyDeLaTribuFc/Facebook

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Jorge Hernández, exjugador de Llaneros, afirmó que una decisión del Ministerio del Deporte dejó sin validez una asamblea de la Liga de Fútbol del Meta y abrió una disputa por el control de la entidad. El dirigente deportivo atribuyó a ese fallo la salida de Camilo Rozo y denunció que varios clubes actúan bajo temor a sanciones, desafiliaciones y cobros que considera contrarios a la normativa.

Hernández, conocido como “Guaibo”, afirmó que mantiene una escuela de fútbol llamada La Tribu, con 800 niños en varios municipios. En Villavicencio, aseguró que tiene ocho sedes y trabaja con menores de barrios de estratos uno y dos.

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El exfutbolista sostuvo que la controversia comenzó tras una resolución emitida por el Ministerio del Deporte en 2024 que, según relató, prohibió a las ligas cobrar transferencias entre clubes. Al recordar una conversación que mantuvo con Rozo, afirmó: “Le mostré la resolución y me dijo que iba a seguir cobrando”.

Hernández señaló que el cambio de club de un niño puede costar $120.000. También aseguró que su organización pagó más de $4 millones en transferencias durante el año y que conserva consignaciones y facturas de esos pagos.

Hernández afirmó que su club fue desafiliado de la Liga del Meta bajo el argumento de que no tenía reconocimiento deportivo. Según su relato, debió acreditar ante el Ministerio del Deporte que sí contaba con ese requisito.

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El dirigente sostuvo que la entidad modificó sus estatutos y creó un cargo de gerente ejecutivo. También cuestionó una disposición que, de acuerdo con su versión, permite perder la afiliación si un club pasa un día sin reconocimiento deportivo.

Camilo Rozo, expresidente de la Liga de Fútbol del Meta que salió hace poco del cargo en medio de denuncias por su gestión - crédito Liga de Fútbol del Meta

“Cada club deja un día sin tener reconocimiento y pierde la afiliación, que vale ahora $35 millones aquí en el Meta”, afirmó Hernández al explicar el alcance que atribuye a esa norma interna en la liga departamental.

El exjugador dijo que no fue invitado a una asamblea realizada entre diciembre y enero, junto con otros clubes. Aseguró que la convocatoria se hizo en una época en que varias organizaciones estaban fuera de la ciudad y no pudieron asistir.

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Hernández cuestionó además la permanencia de Camilo Rozo como presidente en la conducción de la liga, en medio de esa situación polémica, antes de su desvinculación reciente. “Él llevaba once años, y los estatutos dicen que son dos períodos de cuatro años”, manifestó.

Camilo Rozo estuvo al frente de la Liga de Fútbol del Meta durante 11 años, lo que Jorge Hernández consideró como irregular - crédito Liga de Fútbol del Meta

La validez de las decisiones internas, bajo cuestionamiento

Hernández afirmó que la resolución del Ministerio del Deporte cuestionó la convocatoria de una asamblea extraordinaria. Según explicó, la junta directiva no habría citado ese encuentro y las firmas para respaldarlo se habrían recolectado meses después.

“Él toma las decisiones solo. Después de que las toma, los pone a firmar”, aseguró sobre el funcionamiento que atribuye a la dirigencia de la liga y la labor de Rozo con las competencias locales.

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Jorge 'Guahibo' Hernández fue de los primeros que denunció en redes y medios las irregularidades en la Liga de Fútbol del Meta - crédito Tribufemfc/Facebook

El exfutbolista mencionó al entrenador Álvaro Jesús Gómez entre las personas que habrían respaldado decisiones contra su club. Dijo que le resultó doloroso porque ambos compartieron plantel en campañas de Llaneros que llegaron a finales del fútbol de ascenso.

Hernández afirmó que los clubes empezaron a contactarlo después de conocerse la decisión ministerial y anticipó que podría convocarse otra asamblea extraordinaria para definir el cargo de gerente: “Los clubes ya se dieron cuenta de que se puede discutir, se puede defender lo que uno piensa y no tener miedo a que le quiten el club”.

El dirigente señaló que buscará mantener su reclamo por los cobros a menores y por el funcionamiento administrativo de la liga. También afirmó que detectaron asuntos financieros que planean revisar: “Hemos descubierto unos temas ahí financieros. Vamos a mirar cómo atacamos eso y vamos a empezar a defender el fútbol”.

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