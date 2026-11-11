Ana Lucía Domínguez contó detalles de su regreso al cine en ‘El Último Paloseco’: “Terminando la película quedamos embarazados”

El director Nicolás Pinzón ambientó la historia en el México de 1984 para obligar a los personajes a resolver sus enredos sin la tecnología moderna - crédito cortesía Malabar Sound

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Ana Lucía Domínguez regresa al cine de la mano del director Nicolás Pinzón con una comedia colombo-mexicana sobre los límites del deseo de formar una familia.

La actriz colombiana y el director debutante hablaron con Infobae Colombia sobre El último Paloseco, que tendrá su estreno el 12 de noviembre en el Ibero-American Film Festival Miami, donde integra la sección Nuevos Talentos de la selección oficial. El festival se celebrará del 7 al 15 de noviembre y la película llegará a las salas de Colombia y México el 28 de enero de 2027.

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La pregunta que detona la trama de El último Paloseco es tan sencilla como perturbadora, en palabras del director: “Para cada pareja llega el momento en que no solo tú te preguntas, sino la sociedad te pregunta: bueno, ¿y van a tener hijos?”, dijo Ana Lucía Domínguez, quien interpreta a Elisa, la esposa del protagonista. “Y no solo la sociedad, sino específicamente la familia”.

Esa presión, trasladada a los años 80 y mezclada con la noticia de que es estéril, impulsa la historia de Ed Paloseco, un escritor de 40 años que descubre su condición justo cuando su padre le impone engendrar un heredero para no quedar fuera del testamento. Su solución es tan desesperada como improbable: buscar a otro hombre para que su esposa quede embarazada.

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La ambientación en el México de 1984 fue una decisión dramática deliberada

La película está ambientada en México en 1984, una elección que Pinzón Fernández justificó en términos narrativos: “Hoy en día tenemos demasiadas herramientas para solucionar los problemas: demasiado ChatGPT, demasiada Wikipedia, demasiado Google. Y a mí me gustaba poner a los personajes en una situación en la cual ellos tenían que improvisar una solución. Eso da mucho más comedia”, explicó el director.

Ana Lucía Domínguez coincidió con esa visión: “En esa época lo único que había era un bíper, y eso. Teníamos que ser más creativos y resolver los problemas de otra manera. Ahora evidentemente hay muchas herramientas, así que eso es lo que lo hace tan chistosa y tan mágica la historia”.

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La actriz colombiana subrayó que el trabajo de producción logró sostener esa apuesta temporal: “Cuando ya yo veía las locaciones, el vestuario, la fotografía, era de literal los 80. No hay manera de uno pensar que era otra época”.

La película convoca a un reparto que cruza las industrias audiovisuales de Colombia y México. Luis Ernesto Franco, conocido por las series Falsa identidad y Señora Acero (donde compartió elenco con Ana Lucía Domínguez), protagoniza a Ed. La colombiana, recordada por producciones como Pálpito, Pasión de gavilanes y ¿Quién mató a Sara?, le da vida a Elisa. Los acompañan Ricardo Abarca, de ¿Qué culpa tiene el niño? y Cumbia Ninja, y Samadhi Zendejas, quien interpretó a Jenni Rivera en su juventud en Mariposa de barrio y protagonizó Vuelve a mí. El reparto se completa con Armando Hernández (Amarte duele, El César), Rodrigo Murray (Amores perros, Narcos: México), el actor y músico colombiano Mario Duarte (Yo soy Betty, la fea) y la actriz colombiana Yuri Vargas.

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El elenco reúne a figuras de Colombia y México como Ana Lucía Domínguez, Luis Ernesto Franco, Ricardo Abarca, Samadhi Zendejas y Mario Duarte - crédito cortesía Malabar Sound

Fue precisamente Franco quien impulsó el proyecto desde adentro. “Estuve moviéndolo por donde podía y el güero Franco leyó el guion y dijo: ‘Hagamos esta película’. Por eso se montó como productor”, contó Pinzón Fernández. Para el director, esa apuesta del protagonista fue determinante: “Siempre fue acobijada la película por gente con mucha experiencia, y eso obviamente a uno lo guía mucho”.

Los protagonistas se convirtieron en padres mientras rodaban

Ana Lucía Domínguez y Luis Ernesto Franco coincidieron en el proceso hacia la paternidad en sus matrimonios, a partir de la experiencia en el rodaje de 'El último Palosanto' - crédito cortesía Malabar Sound

Uno de los datos más llamativos que emergió en la entrevista fue la coincidencia entre la ficción y la vida real. Ana Lucía Domínguez reveló que, durante el rodaje, tanto ella como Franco estaban lidiando en sus respectivos matrimonios con la decisión de convertirse en padres.

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“La película nos inspiró tanto que terminando la película quedamos embarazados casi que al tiempo con Luis Ernesto Franco”, contó la actriz. Él tuvo un niño; ella, una niña que hoy tiene dos años. “Me da mucho orgullo que este es otro bebé, esta película”, dijo Domínguez.

Esa anécdota abrió una posibilidad que el director se apresuró a enunciar en tono de broma: “En veinte años podemos hacer la secuela protagonizada por los dos niños”, dijo Pinzón Fernández entre risas. Domínguez respondió de inmediato: “Y aparte que el güerito es igualito al güero”.

La comedia bien escrita no necesita forzar las situaciones

Domínguez, que ha transitado distintos géneros a lo largo de su carrera, planteó una distinción entre la comedia lograda y la que no funciona: “Si está bien escrita, es mucho más sencillo que todo fluya y que sea de verdad divertido. Cuando están los chistes porque quieren ser chistosos, no me parece tan rico hacerlo. Y esta estaba con un humor fino, una cosa supersutil pero realmente divertida”, remarcó. La actriz añadió que hubo momentos en el rodaje en que el equipo debió detener la grabación porque los actores no podían contener la risa.

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Pinzón Fernández, por su parte, describió su método de dirección como uno que privilegia la improvisación dentro de la estructura. “Obviamente, ellos se sabían los textos, pero yo les decía mucho como: ‘tengan la libertad de proponer, de decir, de jugar en la escena’. Uno puede hacer eso cuando tiene actores con mucha experiencia, sobre todo con la comedia, porque requiere mucho timing”, destacó.

Más allá de las risas, para Pinzón Fernández, el nudo temático es la definición de familia: “Uno a veces piensa que la familia es el apellido o la sangre, pero yo creo que hay lazos mucho más importantes: el amor y cómo las personas realmente deciden ayudarse y ser un equipo”. Ana Lucía sumó otra arista: “La gente va a salir diciendo: ‘¿Hasta dónde yo llegaría por dinero?’. Porque es que aquí estamos hablando que se le puede dañar al ser humano la cabeza muy fácil cuando el tema es de mucha plata. Que te deje preguntándote cositas y cuestionándote es muy interesante, y esta película logra eso”, apuntó.

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Ana Lucía Domínguez confirmó que tiene contemplado participar del rodaje de una nueva película en España, y de una serie a grabarse en Bogotá, para 2027 - crédito @analuciado/Instagram

Superado el estreno de El último Paloseco, ambos tienen la agenda llena: Domínguez afronta antes de que termine 2026 un lanzamiento de sus productos digitales de bienestar —cursos enfocados en biohacking y en revertir el envejecimiento biológico— con una campaña de Black Friday para el 19 de noviembre. Para 2027, la actriz confirmó que grabará una nueva película en Tenerife, España, y que tiene pendiente un proyecto de serie de televisión en Bogotá. “Son proyectos que me dan mucha ilusión”, dijo la actriz a Infobae Colombia sin brindar más detalles adicionales.

Pinzón Fernández, en tanto, ya trabaja en su siguiente película. Participó recientemente en Algo en Común, un taller de desarrollo cinematográfico en Cali con directores como Laura Mora y Pablo Solarz, y adelantó que su próximo proyecto se orientaría al cine de autor. “Estamos desarrollando una peli que yo creo que saldrá en unos dos años”, indicó el director, quien prometió más detalles en una próxima oportunidad.

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