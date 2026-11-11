Edison ‘Guigo’ Mafla criticó a la hinchada del América de Cali por la poca asistencia a los partidos: “No lo acompañan”

Edison 'Guigo' Mafla es uno de los ídolos del América que desea ver campeón al rojo en 2026 por su buena campaña - crédito @guigomafla22/Instagram

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Hay expectativa con el América de Cali en el segundo semestre de 2026, debido a una campaña que lo tiene como candidato al título: clasificó con anticipación a los cuadrangulares de la Liga BetPlay y es semifinalista de la Copa Colombia ante Internacional de Bogotá.

Uno de los ídolos que destacó al equipo fue Edison Mafla, dos veces campeón con el rojo y referente de la afición. Ya retirado, afirmó que existe una gran ilusión de que los dirigidos por David González consigan la estrella de diciembre y también elogió el trabajo del entrenador.

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Sin embargo, “Guigo” resaltó la falta de mayor apoyo del público. La afición llenó el estadio de Techo en Bogotá durante la ida de las semifinales de la Copa Colombia, pero en Cali la convocatoria no ha sido la misma, una situación que sorprende por la buena campaña del conjunto vallecaucano.

“Que el título este año se quede en Cali”

“Guigo” Mafla, campeón con el equipo del fútbol colombiano en 2001 y 2002, espera que el América de Cali vuelva a ganar el título esta temporada, tras una racha de seis años sin trofeos. Al ser consultado por las opciones de los equipos caleños, sostuvo: “Que el título este año se quede en Cali, sea por parte del América o del Deportivo Cali”.

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El exjugador, en charla con Infobae Colombia, también se refirió a la asistencia al estadio Pascual Guerrero durante el semestre, que en ocasiones apenas supera los 5.000 espectadores: “Es raro: cuando el equipo no está tan bien, llenan el estadio. Y este semestre, que ha estado todo el tiempo arriba, no lo acompañan”.

Edison 'Guigo' Mafla afirmó que le sorprendió la poca cantidad de público en los partidos del América de Cali - crédito @guigomafla22/Instagram

Sobre el funcionamiento del América, Guigo valoró su propuesta ofensiva, aunque advirtió que el equipo debe convertir más ocasiones; por eso le ha costado partidos apretados y de mucho sufrimiento en el marcador, como pasó en el clásico sin goles ante Cali. “Hay veces que crea mucho y no concreta tantos goles”.

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También respaldó el trabajo del técnico David González, cuya llegada estuvo rodeada de dudas en 2025 por su ciclo con Millonarios: “América ha creído mucho en ese proyecto durante todo este semestre”, señaló, y atribuyó parte del rendimiento a la confianza entre el entrenador y sus jugadores.

Edison 'Guigo' Mafla fue campeón con el América de Cali en los títulos de liga de 2001 y el primer semestre de 2002 - crédito América de Cali

Para Guigo, Atlético Nacional, América y Deportivo Cali concentran las principales opciones de pelear por el campeonato, ya que son los primeros del campeonato colombiano, sobre todo el verde que ya aseguró cupo a la Copa Libertadores por reclasificación: “De esos tres está el título este año”.

Seis años de sequía

Los escarlatas han esperado mucho tiempo para que alguna de sus últimas campañas sea la que por fin les entregue la estrella 16, pues la cantidad de puntos sumados en el Todos contra Todos no significará nada si no se concreta con un título, porque esa historia se presentó en más de una ocasión en la década del 2020.

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América de Cali, pese a los incumplimientos salariales, ha realizado una gran campaña con 36 puntos en 18 fechas de la Liga BetPlay 2026-II - crédito Colprensa

Desde 2020 que el América de Cali no sabe lo que es salir campeón en el fútbol colombiano, de cualquier torneo, y la última vez fue la Liga BetPlay en la que superó a Santa Fe por 3-2 en el marcador global y alcanzó el bicampeonato, pues en el segundo semestre de 2019 levantó el trofeo frente a Junior.

A partir de allí, el rojo perdió la final de la Superliga 2021 contra los santafereños y la Copa Colombia 2024 ante Atlético Nacional, esta última fue una serie recordada por los disturbios en el partido de vuelta en Cali, que acabó a los 83 minutos por los desmanes de los aficionados en las tribunas.

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