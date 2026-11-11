Colombia

Una mujer que iba a consignar cerca de $800 millones fue asaltada por dos hombres armados dentro de un centro comercial en Huila: qué pasó

Las autoridades revisan las cámaras de seguridad para identificar a las personas que habrían cometido el asalto y establecer cómo escaparon después de intimidar a la víctima con un arma de fuego

El millonario hurto ocurrió en una sucursal del Banco de Bogotá ubicada en el centro comercial Gran Plaza San Antonio, en Pitalito, Huila (Colprensa)
El millonario hurto ocurrió en una sucursal del Banco de Bogotá ubicada en el centro comercial Gran Plaza San Antonio, en Pitalito, Huila (Colprensa)
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La revisión de las cámaras de seguridad y las circunstancias en las que se produjo el retiro de los escoltas hacen parte de las líneas de investigación que adelantan las autoridades en Pitalito, Huila, luego de un millonario asalto dentro de una entidad bancaria. El caso ocurrió en el centro comercial Gran Plaza San Antonio y tuvo como víctima a una mujer que llevaba una alta suma de dinero.

De acuerdo con la información preliminar, la ciudadana se disponía a realizar una consignación en una sucursal del Banco de Bogotá cuando fue interceptada por dos hombres que la amenazaron con un arma de fuego. Los delincuentes se apoderaron de cerca de $800 millones y posteriormente habrían escapado en una motocicleta.

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La construcción de un centro de tecnología en Pitalito (Huila) estaba truncada porque llevaba 14 meses sin contratar. Foto: Procuraduría General de la Nación.
La Policía del Huila adelanta las investigaciones para identificar a los dos hombres que habrían participado en el robo de cerca de $800 millones (Procuraduría General de la Nación)

El dinero, según lo manifestado por la víctima, correspondía al recaudo de una empresa de chance del sur del departamento del Huila. La cuantía del hurto llevó a la Policía a desplegar labores investigativas para establecer cómo se desarrolló el asalto y quiénes participaron en su ejecución.

El teniente coronel Camilo Buitrago, subcomandante encargado de la Policía del Huila, confirmó que dos personas que se movilizaban en una motocicleta estarían relacionadas con el hecho. El oficial explicó que la institución activó sus capacidades operativas e investigativas para avanzar en el esclarecimiento del caso.

“La Policía Nacional del Departamento de Policía Huila adelanta las acciones investigativas y operativas para esclarecer un hurto ocurrido en el interior de una entidad bancaria ubicada en un centro comercial del municipio de Pitalito”, señaló Buitrago en redes sociales.

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Cámaras de seguridad y escoltas, bajo revisión

Uno de los aspectos que buscan esclarecer los investigadores tiene que ver con el acompañamiento de seguridad privada que tenía la mujer. Según la información conocida, la víctima contaba con escoltas, pero estos no habrían ingresado con ella a las instalaciones bancarias.

La mujer manifestó que sus acompañantes se retiraron antes de que concluyera el procedimiento. Por ahora, las autoridades deben establecer en qué circunstancias ocurrió esa salida y determinar si tuvo alguna relación con la forma en que se produjo el hurto.

Este elemento hace parte de las pesquisas que buscan reconstruir los momentos previos al asalto. Sin embargo, hasta el momento no se han entregado conclusiones sobre la actuación de los escoltas ni sobre las condiciones en las que se encontraba el dinero cuando la ciudadana ingresó a la entidad.

Tras recibir el reporte, unidades de la Policía Nacional llegaron al centro comercial Gran Plaza San Antonio para adelantar las primeras diligencias. Entre las medidas adoptadas está el análisis de las grabaciones de los circuitos cerrados de televisión, con el propósito de identificar a los hombres que participaron en el robo y establecer la ruta que habrían utilizado para escapar.

La integración de los clientes de Itaú refuerza la presencia del Banco de Bogotá en crédito de consumo, vivienda y depósitos de personas naturales - crédito Banco de Bogotá
Los investigadores revisan las cámaras de seguridad del centro comercial para reconstruir los movimientos de los responsables y establecer su ruta de escape (Banco de Bogotá)

“En este momento, los investigadores adelantan las pesquisas correspondientes y realizan el análisis detallado de los videos captados por los circuitos cerrados de televisión con el fin de esclarecer lo sucedido y dar con el paradero de los responsables de este cuantioso robo”, aseguró Buitrago.

Las autoridades también precisaron que el episodio estuvo dirigido contra la ciudadana y que no se reportaron afectaciones a la entidad bancaria ni intimidaciones contra los trabajadores del establecimiento.

Investigación para identificar a los responsables

Mientras avanzan las labores de verificación, la Policía busca establecer las circunstancias exactas en las que se produjo el asalto y reunir elementos que permitan identificar a los presuntos responsables.

La revisión de los registros audiovisuales será uno de los componentes centrales de la investigación, pues permitirá reconstruir los movimientos de los involucrados dentro y fuera del centro comercial. También se espera establecer cómo llegaron al lugar y cuál fue la ruta de salida después de apoderarse del dinero.

Pitalito-Huila-Colombia
Las autoridades también buscan esclarecer por qué los escoltas de la mujer se habrían retirado antes de que terminara el procedimiento bancario (Terminal de Transportes de Barranquilla)

Por ahora, no se han informado capturas relacionadas con el caso. Los investigadores continúan con las diligencias para ubicar a los dos hombres señalados en el reporte inicial y determinar las responsabilidades correspondientes por el hurto de los cerca de $800 millones en Pitalito.

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