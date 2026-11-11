José Pékerman dio su balance del Mundial 2026 y recordó la ausencia de Colombia en Qatar: “No se puede correr riesgo de quedar afuera”

José Néstor Pékerman dirigió a la Selección Colombia entre 2012 y 2018 y consiguió las clasificaciones a los mundiales de Brasil y Rusia (Miguel Gutiérrez/EFE/Lindsey Wasson/AP Foto)

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La selección de Colombia terminó su participación en el Mundial de 2026 en los octavos de final tras caer ante Suiza en la tanda de penales (4-3), luego de empatar 0-0 durante los 90 minutos y la prórroga en Vancouver. Meses después de la eliminación, el exseleccionador José Néstor Pékerman entregó su balance sobre el desempeño de la Tricolor y se refirió al proceso que encabeza Néstor Lorenzo.

Pékerman, que dirigió a la selección de Colombia entre 2012 y 2018 y logró las clasificaciones a los mundiales de Brasil y Rusia, habló sobre el rendimiento del equipo en 2026 en una entrevista con Espn Colombia. El argentino analizó el resultado y recordó las dificultades que enfrentó el combinado nacional después de quedar fuera de Qatar 2022.

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Colombia alcanzó los cuartos de final en Brasil 2014, su mejor participación histórica en una Copa del Mundo, bajo la dirección de José Pékerman (TATYANA ZENKOVICH/ EFE/EPA)

Su análisis también estuvo atravesado por lo ocurrido después de Rusia 2018, cuando Colombia no logró clasificarse a Qatar 2022. Para Pékerman, la pérdida de la continuidad que había alcanzado la Tricolor representó un riesgo que no podía pasarse por alto.

El exseleccionador afirmó que el Mundial de Colombia fue bueno si se tiene en cuenta el contexto del equipo: “El Mundial que hizo Colombia, si miramos de dónde venía, fue bueno. Yo sé que se van a enojar porque digo esto. Y no es derrotista; uno mejora cuando dice las cosas como son”.

También se refirió a la importancia de aprender de los errores: “Y cuando de las cosas que pasan, si fueron errores, es donde mejor después uno sale adelante. Nosotros quedamos fuera de Qatar después de haber ido a dos mundiales, donde teníamos una base ya, y el tema de la mentalidad ganadora ya estaba en el equipo, ya estaba inculcada”.

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Pékerman recordó que la clasificación a dos Copas del Mundo había instalado una dinámica que Colombia no debía perder: “El ciclo de esos mundiales, sí, bajamos un puesto en Rusia, pero ya hubo una costumbre de ir al Mundial. No se puede correr riesgo de quedar afuera. No soy conformista, yo en la segunda ya había notado que teníamos que hacer las cosas distintas, pedí cosas”.

La Selección Colombia quedó eliminada del Mundial 2026 en los octavos de final, tras perder ante Suiza en la tanda de penales (San Navarro/REUTERS)

El argentino hizo referencia a la regularidad que había conseguido Colombia durante su etapa como seleccionador. Bajo su dirección, el equipo clasificó a Brasil 2014 y Rusia 2018. En la primera de esas participaciones alcanzó los cuartos de final, la mejor actuación del país en la historia de los mundiales. Cuatro años después llegó hasta los octavos de final, instancia en la que quedó eliminado frente a Inglaterra.

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Su reflexión también apuntó a las consecuencias de perder esa continuidad. La ausencia en Qatar obligó a reconstruir el camino hacia una nueva Copa del Mundo y dejó una lección sobre la importancia de no dar por sentada la clasificación.

La advertencia de Pékerman a Néstor Lorenzo por la renovación de Colombia

Durante la misma conversación, el antiguo entrenador de la Tricolor también se refirió al trabajo de Néstor Lorenzo, quien fue su asistente técnico durante su paso por la selección y actualmente dirige al equipo nacional.

Colombia atraviesa una etapa de renovación en la que varios referentes dejaron de formar parte del proceso, mientras otros futbolistas experimentados permanecen para acompañar a las nuevas generaciones. Entre ellos están Dávinson Sánchez, Camilo Vargas, Richard Ríos, Jefferson Lerma y Luis Díaz.

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Frente a ese panorama, Pékerman defendió la manera en que Lorenzo administra las oportunidades para los jugadores que comienzan a integrarse al grupo. El argentino cuestionó las exigencias de quienes reclaman que los jóvenes tengan más minutos o permanezcan durante todo el partido en la cancha.

José Pékerman se refirió a la renovación de la Selección Colombia bajo la dirección de Néstor Lorenzo y defendió la importancia de respetar los tiempos de adaptación de los nuevos jugadores antes de exigirles mayor protagonismo (Federación Colombiana de Fútbol)

“Se enojan porque para Lorenzo no lo pone todo el partido”, inició reclamando. Después planteó varios interrogantes sobre la preparación de quienes cuestionan las decisiones del seleccionador. “¿Cómo desde afuera podés evaluar si ya están para jugar? Si lo estás haciendo bien o mal. ¿Cuándo dirigieron equipos? ¿Cuándo vivieron los entrenamientos?“, cuestionó a quienes exigen minutos a los jóvenes.

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También insistió en que el cuerpo técnico necesita conocer a cada futbolista, tanto en los entrenamientos como en el trato cotidiano, antes de determinar qué responsabilidades puede asumir. “¿Cuándo los conocieron en su diálogo? ¿Cómo se sienten? Para ver si están. ¿Quién, cómo pueden hablar? No. Ya hay que ponerlos para ver. Son procesos de conocimiento”.

El argentino reconoció que la Selección necesita cambios, aunque advirtió que acelerar la adaptación de los recién llegados puede representar un riesgo. En ese sentido, pidió considerar las distintas opiniones sin convertir las exigencias externas en decisiones apresuradas. “Algo hay que cambiar. Pero no el cambio que buscan todos… Yo no me enojo cuando yo digo esto; miren que no me enojo con el periodista que habla y dice eso, ¿no? No me enojo, pues está bien, puede decir lo que piensa”.

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Finalmente, Pékerman reiteró que no existe certeza sobre el momento adecuado para darles mayores responsabilidades a los futbolistas que llegan al equipo. “Ustedes pueden decir, pero también tienen que pensar en la otra situación, que no tenemos la certeza y que corremos un gran riesgo”, expresó.

¿Cuándo vuelve a jugar la Tricolor?

La Tricolor tendrá dos compromisos amistosos frente a Chile durante noviembre, encuentros que servirán para darle continuidad al trabajo de Lorenzo y observar a los jugadores que hacen parte de la renovación del equipo.

El primer partido se disputará el viernes 13 de noviembre de 2026, a las 7:00 p. m. (hora colombiana), en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali. El segundo enfrentamiento será el martes 17 de noviembre, a las 6:00 p. m. (hora colombiana), en el Estadio Nacional de Santiago, Chile.

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