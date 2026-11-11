Colombia

Colpensiones anunció de cuánto dinero dispone para hacer el pago de las mesadas pensionales de casi dos millones de personas

Beatriz Vélez Vengoechea, presidenta de la entidad, anunció la revisión de sus procesos técnicos, operativos y jurídicos para asegurar pagos oportunos

Beatriz Vélez Bengoechea, presidenta de Colpensiones, indicó que con $2,02 billones recaudados y 1.952.368 pensionados que reciben su mesada, avanzamos con rigor técnico, transparencia y eficiencia para proteger los recursos y la vejez de los colombianos - Colpensiones
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Colpensiones anunció una revisión de sus procesos técnicos, operativos y jurídicos —incluidos los heredados de la dirección anterior— para reforzar los controles sobre los recursos públicos y garantizar el pago oportuno de las mesadas a cerca de dos millones de pensionados en Colombia.

La presidenta de la entidad, Beatriz Vélez Vengoechea, planteó que que evaluará los procesos internos para que respondan a criterios de transparencia, rigurosidad y celeridad, reforzará el seguimiento de los fondos destinados a las prestaciones económicas y garantizará la continuidad de las mesadas, de las que dependen los pensionados y sus familias.

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Dentro de las líneas de trabajo anunciadas figuran:

  • Simplificación de los trámites de afiliación y cotización.
  • Fortalecimiento de los procesos jurídicos y operativos.
  • Mejora de la capacidad de respuesta institucional.

Al referirse al encargo recibido del presidente Abelardo de la Espriella, afirmó que “asumí esta responsabilidad con el firme propósito de cumplir a cabalidad la misión encomendada por el presidente, Abelardo de la Espriella. Desde Colpensiones nos unimos al propósito de la Patria Milagro, el cual es responder a la confianza de la gente con una ejecución transparente y oportuna”.

El auxilio funerario de Colpensiones será equivalente al último salario base de cotización o a la última pensión recibida por el fallecido - crédito Colpensiones/Colprensa
Colpensiones se convertiría en el principal fondo de ahorro de Colombia con la posible entrada en vigor de la reforma pensional desde abril de 2027 - Colpensiones/Colprensa

También precisó el alcance de ese compromiso en materia de recursos. La funcionaria, abogada de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en Derecho Laboral y en Instituciones de Seguridad Social, dijo que “tenemos un compromiso muy claro en esta Patria Milagro: vamos a proteger los recursos de los colombianos y los recursos que atienden nuestras obligaciones pensionales”.

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Cifras de pensionados, cotizantes y recaudo

El balance de Colpensiones, con corte al 30 de septiembre de 2026, registra:

  • 1.952.368 personas que reciben una pensión administrada por la entidad.
  • De ese total, el 56,3% son mujeres y el 43,7% hombres.
  • Para cubrir esas obligaciones, la administradora realiza giros mensuales por $ 5,63 billones. La magnitud de esos desembolsos sitúa el control de los recursos y la oportunidad de los pagos en el centro de la revisión anunciada por la presidencia.
  • 3.026.591 de personas son cotizantes activos, cuyos aportes generaron un recaudo de $ 2,02 billones durante el periodo informado.
Imagen de referencia. Cada maestro pensionado debe presentar una demanda individual para acceder a los beneficios reconocidos por el Consejo de Estado - crédito Colprensa
Colpensiones paga 13 mesadas al año como regla general, aunque un grupo reducido de pensionados recibe 14 mesadas debido a condiciones especiales - Colprensa

Colpensiones incluyó esos indicadores entre los aspectos que busca consolidar mediante procedimientos más rigurosos y mecanismos de control reforzados. Además, precisó que:

  • El Régimen de Prima Media reúne 7.299.965 afiliados, de los cuales el 52,4% son hombres y el 47,6% mujeres.
  • Durante el periodo reportado, el sistema registró 17.874 nuevas afiliaciones y concretó 8.027 traslados desde fondos privados.

Alcance del programa de Beneficios Económicos Periódicos

El programa de Beneficios Económicos Periódicos (Beps) está dirigido a personas que, por sus ingresos o condiciones laborales, enfrentan dificultades para acceder a una pensión. Colpensiones reportó 2.181.202 personas vinculadas a ese programa y 1.241.708 ahorradores.

La entidad también informó la entrega de 59.807 anualidades vitalicias, mecanismo de protección económica para la vejez dentro de los Beps. Esas cifras corresponden a una población distinta de los pensionados, cotizantes activos y afiliados al Régimen de Prima Media.

El acceso a una pensión garantiza calidad de vida en las personas que terminan su etapa laboral - Luisa González/Reuter
El acceso a una pensión garantiza calidad de vida en las personas que terminan su etapa laboral - Luisa González/Reuter

Por supuesto, la hoja de ruta de la nueva administración cuenta con el acompañamiento del Gobierno nacional y del Ministerio del Trabajo. Colpensiones presenta el proceso como una forma de fortalecer su gestión, revisar prácticas heredadas y corregir deficiencias que atribuye a la dirección anterior, sin precisar cuáles fueron esas falencias.

La administradora busca recuperar la confianza ciudadana mediante procedimientos más transparentes, controles de mayor alcance y una atención más eficiente. “El objetivo declarado es preservar los recursos destinados a las prestaciones económicas mientras mantiene la responsabilidad de atender a pensionados, afiliados, cotizantes y participantes de los Beps”, anotó Beatriz Vélez Vengoechea.

Indicó que la revisión ocurre en una entidad que mueve cada mes $5,63 billones para responder por las pensiones de casi dos millones de personas. La capacidad de sostener esos pagos mientras ajusta sus procesos será la medida inmediata de la nueva etapa de Colpensiones.

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