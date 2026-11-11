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La jocosa respuesta del presidente de Santa Fe cuando Franco Fagúndez le dijo que ya tenía plata para comprarlo: “Santos va a recibir dos carros por usted”

El club colombiano presentó una propuesta formal para asegurar la continuidad del delantero uruguayo y espera la respuesta de Laguna

Franco Fagúndez y el presidente Eduardo Méndez hablaron sobre la continuidad del jugador en Independiente Santa Fe - (@jdacunhaa/Instagram/Santa Fe)
Franco Fagúndez y el presidente Eduardo Méndez hablaron sobre la continuidad del jugador en Independiente Santa Fe - (@jdacunhaa/Instagram/Santa Fe)
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Independiente Santa Fe presentó una oferta a Santos Laguna para comprar a Franco Fagúndez, el atacante uruguayo que llegó cedido al club bogotano el 6 de enero de 2026 y cuyo préstamo vence el 31 de diciembre de 2026.

El martes 10 de noviembre, Eduardo Méndez, presidente de la institución cardenal, y el futbolista se refirieron a la negociación durante una entrevista con Win Sports. Ambos expresaron su deseo de extender la continuidad del jugador para la temporada 2027.

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Fagúndez, nacido en Montevideo el 19 de julio de 2000, pertenece a Santos Laguna, de México, club con el que tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2027. Su llegada al plantel capitalino se produjo sin una opción de compra pactada, por lo que el equipo colombiano deberá alcanzar un nuevo acuerdo con la entidad mexicana si pretende conservarlo tras el final de la cesión.

El delantero explicó que quiere permanecer en Bogotá, aunque aclaró que respeta el proceso entre los clubes. “La gente ya sabe el deseo que tengo de quedarme. Vamos a ver si con el convenio de hoy se hace un poquito más fácil”, señaló Fagúndez. Méndez intervino entonces con una frase que provocó risas en el estudio: “Sí claro, como Santos Laguna va a recibir dos carros por usted”.

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Santa Fe
Franco Fagúndez se ha convertido en un buen revulsivo para Santa Fe en muchos partidos de la Liga BetPlay y a nivel internacional - crédito Colprensa

Fagúndez también respondió en tono distendido cuando el presidente reconoció que sus goles complejizan la negociación: “Si tengo que dejar de hacer goles para que me compren, igual se la paso al del medio, no pasa nada”.

La oferta de Santa Fe y la espera por Santos Laguna

Méndez confirmó en la entrevista con Win Sports que Santa Fe ya dio un paso formal ante Santos Laguna. “Eso arrancó hace un año, cuando el profe lo solicitó e hicimos los trámites para traerlo. Afortunadamente, le ha ido muy bien y hace unos días se hizo una propuesta a Santos”, afirmó el dirigente.

El presidente añadió que el martes 10 de noviembre habló con uno de los directivos del club mexicano y que esperaba una respuesta “entre esta y la otra semana”. No reveló el monto de la propuesta presentada por Santa Fe ni confirmó que existiera un acuerdo con Santos Laguna. Méndez bromeó con esa dificultad en la conversación con ese medio: “Lo único malo es que cada vez que hace un gol, entonces ustedes lo cotizan más y me hacen más difícil la negociación”.

El valor de mercado de Fagúndez en Transfermarkt es de 900.000 euros, de acuerdo con la actualización registrada el 4 de junio de 2026. Esa valoración no determina por sí sola el precio de una transferencia, pero sirve como referencia en una negociación en la que Santos Laguna conserva los derechos deportivos del futbolista y Santa Fe busca convertir el préstamo en una compra definitiva.

El periodista reveló lo que ofertó Santa Fe por el delantero uruguayo-crédito @PSierraR/X
El periodista reveló lo que ofertó Santa Fe por el delantero uruguayo-crédito @PSierraR/X

Estadísticas de Franco Fagúndez en Santa Fe

El deseo de retener al atacante se explica por su producción en la temporada. Según FotMob, Fagúndez acumuló 41 partidos, 14 goles y cinco asistencias con Santa Fe en 2026, considerando las competencias que disputó el equipo durante el año.

Su más reciente anotación llegó el sábado 8 de noviembre, en la victoria por 5-0 sobre Deportivo Pasto, resultado que aseguró la clasificación anticipada de Santa Fe a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2026. El atacante fue titular y convirtió uno de los goles de esa goleada en Bogotá.

(Cristian Bayona-Colprensa)
Franco Fagúndez, con Santa Fe, disputó 41 partidos, anotó 14 goles y dio cinco asistencias - (Cristian Bayona-Colprensa)

Más allá de las cifras, Fagúndez expuso en Win Sports los motivos personales que lo acercaron al club. “El cariño, el día a día, los mensajes, la muestra de cariño, el salir, el que me digan lo importante que estoy siendo para el equipo y la felicidad que le doy a la gente”, enumeró.

El uruguayo también reconoció que su etapa en Colombia significó un cambio en su presente deportivo. “No venía de buenos momentos futbolísticamente y la verdad que este año fue un cambio muy rotundo”, aseguró. La decisión, no obstante, dependerá de la respuesta de Santos Laguna a la oferta de Santa Fe.

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