La primera dama Ana Lucía Pineda viajará a Lima, Perú: la Cancillería confirmó el desplazamiento y entregó detalles de su financiación

Ana Lucía Pineda financiará su viaje a Perú (@analu_pineda/Instagram)

Guardar

La primera dama de Colombia, Ana Lucía Pineda, viajará a Lima el 11 de noviembre de 2026 para participar en la ceremonia de recibimiento del papa León XIV, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores. De acuerdo con el comunicado que emitió la Cancillería, el acto se celebrará en el Palacio de Gobierno de la capital peruana.

Pineda aceptó una invitación de Keiko Sofía Fujimori Higuchi, presidenta de Perú, dentro de una convocatoria dirigida a los jefes de Estado de América Latina. La cartera aseguró que su participación estará centrada en acompañar la recepción del pontífice.

PUBLICIDAD

“La Primera Dama ha aceptado participar en este evento para acompañar la ceremonia de recibimiento de Su Santidad el papa León XIV”, precisó.

El ministerio aclaró que el desplazamiento de Pineda será financiado con recursos propios y no implicará gastos ni compromisos para el presupuesto del Estado colombiano. De igual manera, aseguró que la visita busca fortalecer los vínculos de amistad y fraternidad.

Ana Lucía Pineda viajará a Lima el 11 de noviembre de 2026 para participar en la ceremonia de recibimiento del papa León XIV (Juan Mabromata/AFP)

“Esta participación constituye una oportunidad propicia para fortalecer los lazos de amistad, fraternidad y acercamiento entre los pueblos de América Latina, en un escenario de especial significado espiritual y diplomático”, indicó.

Viaje al exterior en medio de cuestionamientos por el manejo de donaciones

El viaje de la primera dama surge en medio de cuestionamientos por el manejo que se le estaría dando a las donaciones que se recibieron para atender la emergencia derivada del terremoto que se registró en Colombia el 10 de agosto de 2026. Parte de los recursos destinados a la atención de las víctimas y a la reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo fueron recogidos por la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, liderada por la primera dama.

PUBLICIDAD

La esposa del presidente Abelardo de la Espriella aseguró que no hay ninguna irregularidad relacionada con la administración del dinero donado. En diálogo con Canal Telecaribe, la primera dama afirmó que está siendo blanco de “ataques” debido a las dudas que hay alrededor de esos manejos, pero afirmó tener todas las cuentas claras.

“Tengo mi rendición de cuentas de la fundación y ahí reposan todos los dineros de las donaciones que recibimos durante la campaña (...) Han sido muchos ataques, pero una mentira no va a derrumbar la verdad de lo que ya soy, ni de lo que representa, ni de cómo me reconocen mis hijos a mí”, dijo Pineda al medio citado.

PUBLICIDAD

La Fundación Colombia Luz y Sonrisas registró aportes privados por $54.589.523.791 para atender a las comunidades afectadas por el terremoto, pero hay dudas sobre su ejecución (Luisa González/Reuters)

Posteriormente, presentó el informe de gestión de la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, que registró aportes privados por $54.589.523.791 para atender a las comunidades afectadas por el terremoto. El documento abarca el periodo del 7 de julio al 16 de octubre de 2026 e incluye acciones humanitarias y planes para recuperar infraestructura educativa, sanitaria y habitacional.

Según esa rendición de cuentas, durante la primera fase de respuesta, la fundación movilizó 5.652,2 toneladas de ayuda humanitaria y atendió a más de 48.000 personas en 80 municipios. Para esas operaciones contó con más de 30 centros de acopio, más de 1.250 voluntarios, el respaldo de más de 100 empresas y la participación de 24 compañías de transporte y logística.

PUBLICIDAD

Del total de recursos recaudados, el 81% correspondió al Grupo Gilinski. La fundación no recibió ni administró recursos públicos y sus gastos administrativos sumaron $11.916.639, mientras que la gestión de los aportes quedó sujeta a los compromisos con los donantes y al seguimiento de los proyectos financiados.

El Pacto Histórico cuestionó el manejo de las donaciones para afectados por el terremoto recibidas por la fundación de la primera dama (@PactoCol/X)

Sin embargo, de acuerdo con el Pacto Histórico, la ejecución del dinero sería mínima hasta el momento, aunque no indicó de dónde surgió dicha afirmación. “La denuncia señala $54.589 millones recaudados y un 88% sin ejecutar en la fundación vinculada a Ana Lucía Pineda. Exigimos soportes de ingresos, gastos y ayudas entregadas a los damnificados”, aseveró.

PUBLICIDAD