Cuándo volverán a jugar América de Cali e Internacional de Bogotá: fecha y hora para la vuelta de la semifinal de Copa Colombia

Internacional de Bogotá empezó la semifinal de Copa Colombia como local ante el América de Cali - crédito Colprensa

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Las semifinales de la Copa Colombia 2026 comenzaron en Bogotá con muchas emociones entre el América de Cali y el Internacional de Bogotá, que dejaron un encuentro de grandes acciones para los casi 8.000 aficionados que colmaron las tribunas del estadio Metropolitano de Techo.

Luego del encuentro entre capitalinos y rojos, la serie quedó para la vuelta de las “semis”, que promete estar llena de suspenso hasta el último minuto para conocer a uno de los dos clasificados a la final, pues la otra llave será entre el actual campeón, Atlético Nacional, y el Once Caldas.

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Cabe recordar que la final de la Copa Colombia se jugaría el 19 y 22 de diciembre, según información que fue revelada por el periodista Juan Felipe Cadavid en La FM previamente, por lo que los clasificados deberán esperar más de un mes para pelear por el trofeo y el cupo a la Copa Sudamericana 2027.

La vuelta de las semifinales de Copa Colombia

Los escarlatas se esforzaron mucho en el compromiso de ida para sacar adelante una serie en la que sufrieron la apertura del marcador en contra, pero con paciencia, efectividad y orden le dieron vuelta al marcador para llevarse la ventaja a Cali y soñar con llegar a la final del certamen.

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América de Cali y el Internacional de Bogotá se volverán a ver las caras el martes 17 de noviembre, desde las 8:30 p. m., en la vuelta de las semifinales de la Copa Colombia en el estadio Pascual Guerrero, donde el cuadro rojo empezará con marcador global de 2-1 por su triunfo en la ida.

Este es el cuadro de las fases finales de la Copa Colombia 2026, previo a las semifinales - crédito Dimayor

La Dimayor indicó la programación poco antes de que iniciaran las series el 10 de noviembre, con el objetivo de que los clubes puedan organizar los dos encuentros porque, en medio de ellos, se jugará la última fecha de la Liga BetPlay y los rojos pelean por asegurar la ventaja deportiva para los cuadrangulares.

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Ese mismo día de la vuelta en Cali, Atlético Nacional recibirá al Once Caldas, en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, por lo que los dos finalistas se conocerán el mismo día y solo quedan pendientes las dos fechas para los encuentros de la definición del título, por parte de la Dimayor.

Así quedó la programación de los partidos de vuelta en las semifinales de la Copa Colombia - crédito Dimayor

Un dato a tener en cuenta es que, en caso de avanzar, será la segunda final del América en la Copa Colombia, pues la primera fue en 2024, y para el Internacional de Bogotá es la primera ocasión desde su refundación, pues como el antiguo La Equidad fue finalista en 2008 y salió campeón ante Once Caldas.

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Remontada hacia la victoria en Techo

América de Cali remontó y venció 2-1 a Internacional de Bogotá en la capital, con goles de Marlon Torres y Edson Tortolero. La serie se resolverá en el estadio Pascual dentro de una semana.

El Inter se había adelantado a los cinco minutos mediante Fabricio Sanguinetti, que definió con el borde interno tras una salida larga por el sector derecho, pero la expulsión de Dewar Victoria a los 12 minutos cambió el desarrollo del partido. El defensor recibió la tarjeta roja por una fuerte falta sobre Cavadía en el centro del campo.

América de Cali ganó la ida de la semifinal de Copa Colombia por 2-1 sobre Internacional de Bogotá - crédito América de Cali

América aprovechó la superioridad numérica sobre el cierre del primer tiempo. En el minuto 40, Edson Tortolero desbordó por la banda y envió un centro que Marlon Torres conectó de cabeza para empatar; tres minutos después, Tilman Palacios asistió a Tortolero, quien marcó el tanto de la remontada.

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El equipo bogotano buscó la igualdad con pases largos y ataques aislados, pero no generó una ocasión de peligro clara en la segunda mitad, por lo que se quedó con el marcador en contra, pero sin mucha desventaja para la vuelta en Cali.