Colombia

Hermana de Karol G se defendió de las críticas a su cuerpo y explicó el proceso por el que está pasando: “Me afecta verme así”

Verónica Giraldo explicó que los cambios físicos la afectan emocionalmente, aunque aseguró que prioriza su salud y mantiene una relación de respeto con su imagen

Verónica Giraldo, hermana de Karol G, respondió a las críticas tras usar una canción de Anuel AA en redes sociales y dejó claro que el ambiente familiar no se ha visto afectado por esa elección musical - crédito @verogiraldonavarro/ Instagram
Hermana de Karol G respondió a las críticas por su cuerpo y habló de un proceso hormonal - crédito @verogiraldonavarro/ Instagram
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Verónica Giraldo, hermana de Karol G, respondió a los comentarios que recibió sobre su apariencia física y explicó que atraviesa un proceso biológico que ha alterado su equilibrio hormonal.

La empresaria pidió que cesen las críticas a su cuerpo y reconoció que los cambios físicos también han tenido un impacto en su estado emocional.

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A través de sus historias de Instagram, Giraldo se dirigió a quienes le escribieron mensajes sobre su peso. La hermana mayor de la cantante sostuvo que es consciente de su aspecto actual y que los señalamientos externos no son necesarios en un momento que definió como difícil.

La empresaria publicó un texto para responder a las personas que se han referido a los cambios en su cuerpo. En ese mensaje, explicó que su situación está relacionada con un proceso biológico y que la alteración hormonal ha influido en su apariencia física.

“Para algunas niñas que me escribieron: sí sé lo de mi peso, todos los días me veo en el espejo. Estaba flaca, lo sé, pero ando en un proceso biológico y eso descontrola absolutamente hormonal, la prolactina y demás”, escribió Verónica Giraldo.

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Hermana de Karol G explicó por qué cambió su cuerpo y pidió detener los comentarios (@verogiraldonavarro/ Instagram)
Hermana de Karol G explicó por qué cambió su cuerpo y pidió detener los comentarios (@verogiraldonavarro/ Instagram)

La publicación abrió una conversación entre sus seguidores, quienes han seguido sus intervenciones públicas sobre asuntos personales y de salud. Giraldo no precisó el diagnóstico ni dio detalles médicos adicionales sobre el proceso biológico al que hizo referencia en sus redes sociales.

Verónica Giraldo reconoció que los cambios físicos la afectan

La hermana de Karol G señaló que las variaciones en su cuerpo están vinculadas a un descontrol hormonal. Según explicó, ese proceso no resulta sencillo para ella, ya que también afecta la percepción que tiene de su propia imagen.

“No estoy en mi mejor momento porque también me afecta verme así”, manifestó la empresaria en el mensaje que compartió con sus seguidores.

Giraldo remarcó que prioriza su bienestar, aunque admitió que le cuesta afrontar los cambios físicos. “Aunque pienso que la salud sea lo más primordial, también sé que pronto estaré en mi mejor versión”, añadió.

La empresaria evitó profundizar sobre las causas concretas del desequilibrio hormonal o sobre los controles médicos que podría estar realizando. Su publicación se concentró en responder a las críticas recibidas y en explicar que su apariencia actual forma parte de un proceso que atraviesa a nivel personal.

La prolactina, mencionada por Giraldo, es una hormona producida principalmente por la hipófisis. Sus niveles pueden variar por distintas razones, por lo que cualquier diagnóstico o tratamiento debe ser determinado por profesionales de la salud.

La hermana de Karol G pidió detener los comentarios negativos

Verónica Giraldo también pidió a los usuarios que no continúen enviándole mensajes negativos sobre su cuerpo. En su respuesta, dejó claro que reconoce los cambios que ha tenido, pero sostuvo que mantiene una posición de respeto hacia sí misma.

“No te preocupes por escribir cosas malas sobre mi cuerpo porque, aun con todo, lo amo y lo respeto”, concluyó.

El mensaje se difundió después de que la empresaria compartiera en otras ocasiones reflexiones sobre asuntos personales y su bienestar emocional. Meses atrás, Giraldo había señalado que no se sentía bien a nivel mental y mencionó dificultades de salud, sin ofrecer en ese momento mayores detalles.

También habló públicamente de situaciones familiares que, según expresó, afectaron su vida personal. Entre ellas, mencionó desacuerdos relacionados con la posibilidad de estar junto a su hija y episodios de su pasado que involucraron a su núcleo familiar.

En esta oportunidad, la hermana de Karol G no se refirió a esos asuntos. Su intervención se centró en aclarar que atraviesa un proceso hormonal, reconocer que los cambios físicos la afectan y pedir mayor sensibilidad ante los comentarios sobre su apariencia.

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