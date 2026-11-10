La exreina y presentadora Adriana Betancur completa tres días en el hospital porque necesita una diálisis: cuál es la enfermedad que sufre y por qué necesita un nefrólogo

La presentadora convive con una enfermedad renal crónica desde 2011 y permanece en lista de espera para un segundo trasplante de riñón (adri_betancur03/IG)

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La periodista Adriana Betancur fue intubada tras permanecer tres días hospitalizada en la Clínica Palermo de Bogotá sin recibir diálisis, según relató su hermano Leonardo Betancur. La comunicadora enfrenta una infección peritoneal y su estado fue descrito como delicado.

El director médico de la Clínica Palermo confirmó a Caracol Radio que la presentadora sería trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos por una peritonitis. La infección se relaciona con el catéter que utilizaba para realizar sus diálisis peritoneales en casa.

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Adriana Betancur padece una enfermedad renal crónica desde 2011. Recibió un trasplante de riñón en 2014, pero el órgano fue rechazado cinco años después y desde entonces volvió a esperar una nueva donación. La falta de diálisis durante su hospitalización habría provocado retención de líquidos y un compromiso pulmonar que derivó en la intubación.

La afección aparece cuando los riñones sufren daños durante varios meses y pierden parte de su capacidad para cumplir sus funciones.

Adriana Betancur ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Palermo tras permanecer intubada y sin diálisis durante tres días (Europa Press)

Según Mayo Clinic, estos órganos eliminan de la sangre los desechos y el exceso de líquido, que después salen del cuerpo a través de la orina. La enfermedad puede no causar señales en sus primeras etapas. Una persona incluso puede sentirse bien y desconocer que la padece hasta que el cuadro ya está avanzado.

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El deterioro renal puede causar la acumulación de líquidos y desechos en el organismo. También puede elevar los niveles de ácidos, potasio y fosfato en la sangre.

La diálisis reemplaza parte de las funciones que cumplen los riñones

Un nefrólogo es el médico especializado en el diagnóstico, la prevención y el tratamiento de las enfermedades renales. Su trabajo incluye el control de la insuficiencia renal y de la hipertensión asociada a problemas en los riñones, además de la preparación de pacientes antes y después de un trasplante.

A diferencia de los urólogos, los nefrólogos no se encargan de las cirugías renales. Su formación es clínica y abarca la indicación y seguimiento de tratamientos como la diálisis.

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La hemodiálisis y la diálisis peritoneal buscan suplir de manera parcial la función de los riñones. Ambos procedimientos eliminan toxinas y exceso de líquido de la sangre, con el objetivo de evitar daños en otros órganos.

La falta del tratamiento renal causó una retención de líquidos que comprometió la capacidad pulmonar de la paciente (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la hemodiálisis, la sangre pasa por una máquina externa equipada con un filtro llamado dializador. En la modalidad peritoneal, el peritoneo funciona como filtro mediante la introducción de una solución en la cavidad abdominal, que luego se drena junto con las toxinas y los líquidos acumulados.

La familia pidió la intervención de un nefrólogo para autorizar la diálisis

Leonardo Betancur sostuvo que el obstáculo no era la disponibilidad de un tratamiento, sino la ausencia del especialista que debía aprobarlo. “Este martes inicia el tercer día de hospitalización en la Clínica Palermo a la espera de un nefrólogo que, curiosamente, no aparece”, afirmó a Caracol Radio.

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El hermano de la periodista agregó que en el centro médico existía confusión sobre el contacto con ese profesional. “A veces no saben si lo llamaron ni quién lo llamó”, señaló ante la emisora.

Betancur explicó que su hermana desarrolló peritonitis a partir del catéter peritoneal que le permitía cumplir el tratamiento en su vivienda. Según su relato, la atención requería una decisión médica inmediata sobre el método de diálisis.

“Con la presencia inmediata de un nefrólogo que pueda autorizar que a mi hermana le hagan diálisis, bien sea peritoneal, como se lo ha venido haciendo durante todos estos años, o una hemodiálisis que pueda limpiar aún más rápido esta infección”, planteó Leonardo Betancur ante la radio.

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La dirección médica de la clínica catalogó el estado de salud de la comunicadora como delicado debido a una peritonitis (Adriana Betancur)

La familia cuestionó que los médicos de la clínica evitaran utilizar el catéter debido a que estaba infectado. En contraste, la unidad renal donde Adriana Betancur recibía su tratamiento habitual consideraba que una diálisis continua podía contribuir a eliminar la infección.

“Se vuelve una discusión vacía porque soy yo y mi mamá diciéndole al profesional por dónde es que lo debemos hacer”, dijo Leonardo Betancur al describir el intercambio con el personal médico.

La ausencia de diálisis hizo que la comunicadora comenzara a acumular líquidos, de acuerdo con la versión entregada por su hermano. El problema adquirió mayor gravedad porque los medicamentos administrados durante la hospitalización también se suministraban por vía intravenosa.

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“Empieza a retener líquidos y, adicional, toda la medicina que le proporcionan es aún más líquidos. Todo es intravenoso”, explicó Leonardo Betancur a Caracol Radio.

El deterioro obligó a los médicos a intubarla durante la noche anterior. “Me la entuban anoche a las 10:00 y 11:00 de la noche para mantenerla sedada y que su cuerpo de repente reaccione mejor”, relató su hermano ante la emisora.

El llamado de la familia se amplificó durante la madrugada con mensajes de apoyo publicados por Milena López y Lucía Aldana, amigas y colegas de la expresentadora de RCN.

Antes de esta hospitalización, Adriana Betancur realizaba al menos cuatro sesiones diarias de diálisis peritoneal. Para ello tenía un catéter adherido al abdomen y había adaptado su rutina a las exigencias de su enfermedad renal.

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La periodista habló sobre esa experiencia el año anterior en el programa La Habitación Invisible, de City TV. Allí definió el proceso de espera por un trasplante como una lotería.