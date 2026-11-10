Ejércitos de EE. UU. y Colombia participaron en un entrenamiento con drones en Tolemaida: revelan imágenes de las operaciones conjuntas de tropas de los dos países

Entrenamiento táctico militar y uso de drones con el Comando Sur de Estados Unidos (@COL_EJERCITO/X)

Guardar

El Ejército de Colombia y el Ejército de Estados Unidos realizaron ejercicios conjuntos con drones, desembarco de tropas y destrucción de dispositivos explosivos improvisados durante Southern Vanguard 2027, en el Fuerte Militar de Tolemaida.

La Embajada de Estados Unidos en Colombia informó que soldados de ambos países participaron en una demostración de operaciones con drones. Según la entidad, la actividad estuvo orientada a fortalecer la respuesta de las fuerzas colombianas frente a amenazas actuales.

PUBLICIDAD

El entrenamiento incluyó drones y operaciones terrestres

El Ejército Nacional de Colombia indicó que la jornada también contempló ejercicios de desembarco de tropas y neutralización de dispositivos explosivos improvisados.

La institución señaló que las maniobras buscan mejorar los procedimientos de las unidades, facilitar el intercambio de conocimientos y consolidar la interoperabilidad con el Ejército de Estados Unidos y el Comando Sur de Estados Unidos (Southcom).

“Cada ejercicio permite perfeccionar procedimientos, compartir conocimientos y fortalecer ventajas tácticas, operacionales y estratégicas para el cumplimiento de la misión”, afirmó el Ejército colombiano en sus redes sociales.

Las actividades hacen parte de Southern Vanguard 2027, una serie de ejercicios bilaterales entre Colombia y Estados Unidos.

El Ejército Nacional de Colombia indicó que la jornada también contempló ejercicios de desembarco de tropas y neutralización de dispositivos explosivos improvisados (@USEmbassyBogota/X)

Soldados estadounidenses realizarán ejercicios médicos, marítimos y de seguridad junto a las Fuerzas Militares de Colombia

Cerca de 350 militares estadounidenses llegaron a Colombia para participar en Vanguardia del Sur, un ejercicio multinacional organizado junto con el Ejército Nacional. La actividad reunió a aproximadamente 800 participantes, entre ellos más de 400 integrantes de las Fuerzas Militares colombianas, y tuvo como objetivo fortalecer la coordinación operativa, el intercambio de conocimientos y la preparación frente a desafíos de seguridad regional.

PUBLICIDAD

La Embajada de Estados Unidos informó que las actividades previas comenzaron el 30 de octubre con un simulacro de evacuación aeromédica entre la base militar de Tolemaida y la Escuela de Caballería, en Bogotá. En esa jornada participaron equipos médicos de ambos ejércitos, que atendieron a personas con lesiones simuladas provocadas por minas.

El ejercicio permitió evaluar los procedimientos de respuesta inmediata y primeros auxilios del personal especializado. La representación diplomática explicó que el escenario fue diseñado para poner a prueba las “habilidades de atención inmediata y primeros auxilios” de los equipos médicos estadounidenses y colombianos.

Embajada de Estados Unidos (- crédito Embajada de Estados Unidos)

El programa principal, identificado como SV27, comenzó el 2 de noviembre de 2026 y se extiende hasta mediados de ese mes. Las actividades combinaron un ejercicio de puestos de mando con entrenamientos de campo, en los que los militares practicaron operaciones de interdicción marítima, seguridad terrestre, ciberdefensa y coordinación institucional.

PUBLICIDAD

Según la Embajada de Estados Unidos, el entrenamiento buscó “contrarrestar las amenazas regionales, fortalecer las capacidades de los países socios y aumentar el nivel de preparación operativa”. El Comando Sur de Estados Unidos patrocinó la actividad, mientras que el Comando del Ejército de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental estuvo a cargo de su dirección.

Los militares estadounidenses trabajaron con personal colombiano en ejercicios destinados a compartir procedimientos tácticos y mejorar la respuesta conjunta ante distintos escenarios. La representación diplomática sostuvo que las maniobras también permitieron fortalecer la confianza institucional entre ambas fuerzas a largo plazo.

Ejército Nacional (- crédito @FuerzasMilCol - X)

La preparación incluyó intercambio de experiencias, planeamiento conjunto e integración de capacidades. De acuerdo con la institución colombiana, el ejercicio también contribuyó a fortalecer las relaciones de cooperación militar internacional y a compartir prácticas y procedimientos entre fuerzas de distintos países.

PUBLICIDAD

Vanguardia del Sur fue recibido por Colombia por cuarta vez. Desde su primera edición, realizada en 2021, el ejercicio tuvo actividades en Chile, Brasil, Perú y Colombia, con la participación de fuerzas militares de distintos países de la región. La iniciativa se presentó como un mecanismo para reforzar la preparación profesional y la capacidad de trabajo conjunto de los ejércitos participantes.