Melissa Gate reveló cuál es el problema médico que sufre Emiro Navarro y que amenazó su combate con Valentino Lázaro en ‘Stream Fighters 5′: “Es dolorosísimo”

Melissa Gate dio detalles del dolor que sufrió Emiro Navarro y que amenazó su combate con Valentino Lázaro ( @emiro_navarro/ Instagram - cortesía del Canal RCN)

Guardar

La creadora de contenido Melissa Gate compartió detalles sobre las molestias físicas que atravesó Emiro Navarro durante su preparación para Stream Fighters 5, el evento de boxeo entre influenciadores que se realizará el 14 de noviembre en el Coliseo MedPlus de Bogotá.

La paisa mencionó que su amigo presentaba dolores asociados a los discos de la columna, aunque el propio barranquillero confirmó después que ya retomó los entrenamientos.

PUBLICIDAD

La preocupación surgió luego de que Navarro publicara una imagen desde un centro médico, junto a un equipo de resonancia magnética. En ese momento, explicó que una situación física imprevista apareció en medio de las jornadas de preparación para su combate frente a Valentino Lázaro.

El creador de contenido señaló que la exigencia de los entrenamientos reveló una afección que no tenía contemplada. “No les voy a mentir, me siento muy frustrado”, expresó en sus historias de Instagram, donde también pidió a sus seguidores que lo tuvieran presente mientras recibía atención especializada.

Navarro no precisó el diagnóstico ni divulgó los resultados de los exámenes. Sin embargo, dejó claro que evaluaría su continuidad en el evento junto con su equipo y los profesionales que lo atendieron.

PUBLICIDAD

Melissa Gate habló de un dolor en los discos de la columna

Durante una transmisión en vivo, varios usuarios le preguntaron a Melissa Gate por el estado de su amigo. La influenciadora afirmó que había conversado con Fabi, madre de Navarro, y compartió la información que recibió sobre las molestias físicas del barranquillero.

“El tiene un problema de salud en este momento, eso me tiene muy desmotivada; le están dando unas cosas en los discos de la columna y eso es dolorosísimo”, dijo Gate. La creadora de contenido no dio mayores precisiones sobre la condición médica ni identificó un diagnóstico concreto, por lo que se desconoce la naturaleza exacta de la molestia que llevó a Navarro a someterse a estudios.

PUBLICIDAD

“Ayer hablé con la señora Fabi y me dijo que no nos preocupemos, que ella nos iba a mantener al tanto, pero miren, él también tiene esa presión de partici´par porque todo el mundo quiere que le casque al cuerpo de banano (Valentino Lázaro), pero yo sé que Emiro la va a dar toda", añadió Gate.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia sostuvo que esperaba verlo recuperado para su enfrentamiento contra Valentino Lázaro, pero subrayó que la salud debe prevalecer sobre cualquier compromiso deportivo.

Gate tiene una rivalidad pública con Lázaro, situación que llevó a algunos de sus seguidores a preguntarle por las posibilidades de Navarro en el combate. Aun así, la influenciadora consideró que el creador de contenido debía evitar el ring si no contaba con las condiciones físicas necesarias.

PUBLICIDAD

“Si no se recupera, que no se arriesgue”, fue el mensaje que dejó ante la incertidumbre que generó la publicación de Navarro desde el centro médico.

Emiro Navarro confirmó que volverá a entrenar y mantiene su participación

Luego de los comentarios de Melissa Gate y de la preocupación de sus seguidores, Emiro Navarro emitió una actualización a través de su canal de WhatsApp. Allí aseguró que se encuentra bien y aclaró que el problema no corresponde a una enfermedad.

“Y, por favor, no se dejen llevar por malos comentarios ni especulaciones sobre mi salud. Gracias a Dios estoy muy bien. Lo de la pelea fue un tema completamente físico, nada relacionado con ninguna enfermedad. Estoy sano”, escribió.

PUBLICIDAD

El barranquillero acompañó el mensaje con un video desde el gimnasio. En las imágenes aparece realizando ejercicios propios de su preparación para el combate, lo que confirmó que reanudó su rutina de entrenamiento antes de la fecha prevista para Stream Fighters 5.

La actualización cambió el panorama sobre su participación en la velada. Hasta el momento, Navarro mantiene programada su pelea contra Lázaro, aunque no reveló qué indicaciones médicas recibió ni explicó en detalle el origen de la dolencia que interrumpió temporalmente su preparación.

Valentino Lázaro respaldó a su rival y pidió priorizar la salud

Valentino Lázaro también se pronunció después de que Navarro alertara sobre su estado físico. El creador de contenido expresó que no tenía razones para dudar de la situación de su oponente y le deseó una recuperación favorable.

PUBLICIDAD

“Primero que todo, yo le creo a Emiro. Que él está pasando por una situación de salud, yo no tengo por qué ponerlo en duda”, manifestó. Lázaro agregó que esperaba verlo recuperado para que el combate se lleve a cabo, aunque remarcó que la integridad física está por encima de la competencia.