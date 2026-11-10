Cambios en el Ejército: tres generales habrían salido de sus cargos tras el secuestro de una subteniente en Arauca

La medida alcanzaría jefaturas de Arauca, Casanare y Nariño, bajo cuestionamientos por la respuesta ante grupos armados ilegales (Colprensa)

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El Ejército Nacional alistaba cambios en la línea de mando de tres unidades militares que supondrían la salida de los generales Gerardo Ortiz Ramírez, Jorge Mario Aguirre Martínez y Milton César Escobar Gallego, luego de cuestionamientos por la seguridad regional y el desempeño operacional

Según informó Canal 1, Ortiz Ramírez, comandante de la Octava División, y Aguirre Martínez, comandante de la Brigada 18, dejarían sus responsabilidades tras el secuestro de la subteniente María Camila Pantoja en Saravena, Arauca, el 4 de noviembre. El hecho fue atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

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La Octava División tiene a su cargo las operaciones en Arauca y Casanare, mientras que la Brigada 18 opera en Arauca. Los movimientos se relacionarían con las condiciones de seguridad bajo la jurisdicción de ambas unidades.

Ortiz Ramírez, comandante de la Octava División, y Aguirre Martínez, comandante de la Brigada 18, dejarían sus responsabilidades tras el secuestro de la subteniente María Camila Pantoja (AFP y @ABDELAESPRIELLA/X)

El tercer cambio alcanzaría a Escobar Gallego, comandante de la Brigada 23, con presencia en Nariño. El general sería llamado a calificar servicios por los resultados de las operaciones contra las estructuras armadas ilegales que actúan en ese departamento.

Las eventuales salidas modificarían el mando de unidades con responsabilidades en Arauca, Casanare y Nariño. Las decisiones se conocerían mientras persisten los cuestionamientos sobre la respuesta militar frente a las acciones de grupos armados ilegales en esas zonas.

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Canal 1 señaló que esos relevos tendrían impacto en la estructura de las Fuerzas Militares. Hasta la información suministrada, no se precisaron los reemplazos para los tres oficiales ni la fecha en que se formalizarían las decisiones sobre sus respectivos cargos actuales en el Ejército.

Detalles del secuestro

Un integrante del Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional (ELN) afirmó, a través de un comunicado, que esa organización armada había secuestrado a la subteniente del Ejército Nacional María Camila Pantoja Hernández en Saravena, Arauca.

El vocero señaló que la retención ocurrió el 4 de noviembre de 2026 durante una operación que describió como de “registro y control urbano”. Según su versión, unidades especializadas de esa estructura guerrillera interceptaron a la oficial, a quien identificaron como integrante del cuerpo élite de inteligencia del Ejército.

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Fuerzas Militares activaron Gaula y medios aéreos para buscar a subteniente secuestrada en Arauca (@COMANDANTE_FFMM/X)

“Después de un arduo trabajo de inteligencia, se captura a la subteniente del cuerpo élite de inteligencia del Ejército Nacional de Colombia, María Camila Pantoja Hernández”, sostuvo el miembro del grupo armado en el comunicado.

La guerrilla no explicó las razones que llevaron a la retención de la uniformada. Tampoco informó si había formulado alguna exigencia a las autoridades o a la familia de la subteniente como condición para su liberación.

El comunicado incluyó una advertencia frente a una posible operación de rescate. El vocero responsabilizó a las Fuerzas Armadas por cualquier acción que, según dijo, pudiera poner en riesgo la vida de Pantoja Hernández.

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“Nos responsabilizamos de esta operación militar y, a la vez, responsabilizamos a las Fuerzas Armadas de Colombia por cualquier intento de rescate que ponga en riesgo su vida”, afirmó. También aseguró que la militar estaba en buenas condiciones y que serían respetados sus derechos.

El presidente Abelardo de la Espriella rechazó el secuestro en una publicación en X. El mandatario atribuyó el hecho al Frente Domingo Laín Sáenz del ELN, una identificación distinta de la mencionada por el vocero de la organización armada.

De acuerdo con lo expuesto por el jefe de Estado, la información de inteligencia militar indicó que dos hombres armados, que se desplazaban en motocicleta, abordaron a la subteniente antes de llevársela.

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Abelardo de la Espriella exigió al ELN liberar a la subteniente secuestrada en Arauca (@ABDELAESPRIELLA/X)

De la Espriella ordenó que el Ejército Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional emplearan sus capacidades para ubicar a la oficial y lograr su rescate. Además, exigió al ELN que la dejara en libertad sin condiciones.

El comandante general de las Fuerzas Militares, mayor general Erik Rodríguez Aparicio, confirmó que se habían dispuesto equipos del Gaula Militar, Fuerzas Especiales Urbanas, medios aéreos y unidades de inteligencia, con apoyo de la Policía. El oficial afirmó que la prioridad era conseguir el regreso de Pantoja Hernández y llevar ante la justicia a los responsables.