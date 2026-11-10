Gabriela Tafur explicó por qué ahora mide más sus opiniones políticas, pese a su vínculo con los Santos, y qué espera del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “Tengo muchas esperanzas”

Gabriela Tafur habló de feminismo, libertad económica y las razones por las que no busca entrar a la política - (Juan David Botia/ Infobae)

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Gabriela Tafur, ex Señorita Colombia, presentadora y empresaria, explicó por qué decidió dejar atrás las opiniones políticas que solía expresar con frecuencia en redes sociales, pese a que su vida personal la acercó a una de las familias con mayor trayectoria en ese ámbito: está casada con Esteban Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos.

La caleña ha mantenido una presencia pública desde que representó al país en concursos de belleza. Más tarde trabajó en radio y televisión, participó en conversaciones sobre asuntos sociales y defendió causas relacionadas con los derechos de las mujeres. Hoy encabeza Idilio TV, una plataforma de micronovelas para celulares, y define su lugar en la esfera pública desde el emprendimiento, la creación de empleo y la búsqueda de inversión.

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En una entrevista con Infobae Colombia, Tafur habló de esa transformación y se refirió a un aspecto que marcó su relación con la opinión pública: antes era una usuaria activa de Twitter, donde compartía posturas políticas sin reservas. Ahora, en cambio, evita sumarse a las discusiones electorales, aunque dejó clara su expectativa frente al Gobierno de Abelardo de la Espriella.

“Yo antes tomaba posiciones políticas muy visibles. Era una tuitera, tuitera heavy, heavy”, recordó. La frase fue el punto de partida para explicar un cambio que atribuye a la creciente polarización del país y al tipo de conversación que, según ella, imponen las redes sociales.

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Tafur sostuvo que la decisión de bajar el tono de sus opiniones no respondió a una falta de interés por lo que ocurre en Colombia. Por el contrario, dijo que sigue atenta a los asuntos que afectan a la sociedad, pero eligió intervenir solo cuando considera que puede contribuir a una discusión constructiva. “Decidí escoger mis batallas, porque en últimas tenemos un país muy dividido. Lo vemos en las elecciones, lo vemos en las opiniones públicas, lo vemos en la polarización”, afirmó en entrevista con Infobae.

Para la empresaria, las redes sociales dificultan las posiciones moderadas y dan mayor alcance a los mensajes confrontativos. “En redes sociales solamente es viral lo que es polarizante. El centro, desafortunadamente, nunca tiene tanta acogida, porque únicamente lo que crece es lo que hace bulla”, expresó.

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La exreina planteó que esa dinámica la llevó a revisar el sentido de sus intervenciones públicas. “Cuando me di cuenta de eso, también me di cuenta de que mi rol no era incentivar más la polarización”, aseguró.

Tafur relacionó esa reflexión con los años en que fue Señorita Colombia. Según contó, entonces se sentía cómoda con una misión orientada a “construir país” desde mensajes de unión. Con el tiempo, trasladó esa misma idea a sus distintos espacios profesionales: primero la radio, luego la televisión y ahora la actividad empresarial.

“Mis posiciones políticas y personales me las quedo personales. Solamente soy visible en lo que considero que puede construir país desde la unión y no desde la polarización”, dijo.

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Ese giro no significa que haya decidido guardar silencio frente a todo. Tafur precisó que mantiene una postura pública en casos de violencia de género y agresiones contra niños, niñas y adolescentes. “Cuando algo se sale de toda lógica y se sale de toda razón humana”, explicó, considera que debe pronunciarse.

Lo que espera del Gobierno de Abelardo de la Espriella

Aunque evita fijar posiciones partidistas, Gabriela Tafur sí compartió sus expectativas sobre el Gobierno de Abelardo de la Espriella. La entrevista tuvo lugar cuando la nueva administración llevaba pocos meses en el poder y, por ello, consideró que no había elementos suficientes para emitir un balance. “Yo creo que está muy temprano para hacer juicios de valor”, respondió.

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Tafur dijo que su interés está puesto en que el país tenga resultados favorables, sin importar quién ocupe la Presidencia. “Quiero que al país le vaya bien. Tengo muchas esperanzas de que al país le vaya bien. Quiero que salgamos adelante”, expresó en la entrevista para Infobae.

Entre sus prioridades mencionó la llegada de capital extranjero y el aumento del empleo. “Quiero que llegue más inversión extranjera, quiero que haya más empleo”, agregó.

Su mensaje al nuevo Gobierno fue que acompañe el crecimiento desde medidas que fortalezcan las oportunidades laborales y el desarrollo productivo. “Quiero que a cualquier gobernante le vaya bien, porque si al gobernante le va bien, a este país le va bien”, sostuvo.

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Para Tafur, Colombia cuenta con condiciones para crecer y atraer iniciativas empresariales. “Ojalá tengamos gobernantes que acompañen el crecimiento de nuestro país desde la generación de empleo y oportunidades”, afirmó.

Su matrimonio con Esteban Santos y el vínculo con una familia política

La relación de Gabriela Tafur con Esteban Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos, también la ubica cerca de una familia vinculada durante décadas a la vida política colombiana. Sin embargo, ella aseguró que esa circunstancia no le ha generado una presión adicional ni la sensación de que deba responder a las discusiones electorales.

Consultada sobre si siente que la juzgan por las opiniones que tuvo en el pasado o por el hecho de que ahora no se pronuncie con la misma frecuencia, respondió que no. “A veces mucha gente me dice como que: ‘Ey, ¿por qué no has vuelto a opinar?’. No siento que sea mi responsabilidad opinar”, afirmó.

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Tafur habló de forma general sobre su suegro, sin entrar en nombres ni posiciones concretas. “Cuando es un tema de política electoral, por ejemplo, no me meto, porque además yo hago parte de una familia política. Tengo un suegro que estuvo en política muchos años, entonces ya tengo ese componente político”, señaló.

La empresaria sostuvo que prefiere separar ese entorno de sus propias prioridades laborales. “No aporto nada participando y tomando posturas, porque no es mi labor. Mi labor es hacer empresa, hacer negocios, traer inversión extranjera y crear empleo”, afirmó.

En esa misma línea, descartó que tenga planes de buscar un cargo de elección popular. Ante la pregunta de si podría verla en política en el futuro, respondió: “No, no, no. Déjenle la política a los políticos. Yo quiero hacer negocios y empresa”.

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“La plata es sinónimo de libertad”, su definición de feminismo

La conversación también incluyó sus ideas sobre feminismo, un concepto que considera malinterpretado en el debate público. Tafur se definió como feminista y rechazó que ese movimiento represente una confrontación con los hombres.

“El feminismo es la consecución de los mismos derechos entre hombres y mujeres, que tengamos las mismas oportunidades, que tengamos las mismas capacidades de salir adelante”, explicó.

Su visión está atravesada por la autonomía económica. “La plata es sinónimo de libertad”, dijo al defender que más mujeres accedan a información sobre inversiones, administración financiera y construcción de patrimonio.

Tafur consideró que la falta de mujeres en cargos públicos y posiciones de decisión también limita las aspiraciones de niñas y jóvenes. “En la medida en que hay menos cargos públicos o roles públicos femeninos de poder, es más difícil que una mujer quiera aspirar a ser eso”, afirmó.

Su apuesta empresarial con ‘Idilio TV’

Luego de referirse a sus opiniones políticas y a sus expectativas sobre el Gobierno, Gabriela Tafur habló de la etapa profesional que hoy concentra gran parte de su tiempo: su rol como empresaria al frente de Idilio TV.

La plataforma está orientada a las micronovelas, producciones audiovisuales pensadas para el consumo desde teléfonos celulares. Según explicó, cada capítulo dura cerca de un minuto y medio y las historias tienen, en promedio, 50 episodios. La aplicación puede descargarse en Google Play y Apple Store.

Tafur dijo que el proyecto nació hace un año en el 2025 con cinco producciones de 10 capítulos cada una. Desde entonces, aseguró que la compañía superó las 100 novelas de 50 episodios y alcanzó dos millones de descargas en 120 países.

“Somos una plataforma de micronovelas. Y cuando digo micronovelas me refiero a novelas de un minuto y medio por episodio, 50 episodios en promedio”, explicó en diálogo con Infobae Colombia.

Tafur sostuvo que Idilio TV aspira a ampliar su catálogo más allá de las micronovelas y convertirse en una compañía de producción y distribución audiovisual con alcance internacional. “Sí queremos ser la compañía de entretenimiento más grande del mundo. No creo que nos quedemos solamente haciendo micronovelas”, afirmó.

“Creemos que va a haber una segunda ola de creación de contenido, una segunda ola de streaming. Antes fue una ola que dominó Netflix. Ahora creemos que esta nueva ola de creación audiovisual va a ser mucho más democratizada”, expresó.