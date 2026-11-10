Ornella Sierra despejó las dudas sobre su cuerpo y reveló la cirugía que se hizo: “Estuve mucho tiempo subida de peso”

Ornella Sierra confirmó que se realizó una liposucción y habló de su cambio físico ( @ornellasierra/ Instagram)

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La creadora de contenido colombiana Ornella Sierra respondió a las preguntas de sus seguidores sobre su apariencia y confirmó que se sometió a una liposucción en 2022, aunque aclaró que la intervención no explica por sí sola el aspecto físico que muestra actualmente en redes sociales.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia abordó el tema durante una dinámica de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram. Una usuaria le consultó de forma directa si su figura era consecuencia de una cirugía estética, a partir de los cambios que sus seguidores han advertido en sus publicaciones recientes.

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Sierra compartió una fotografía en la que mostró su abdomen y decidió dar detalles sobre el procedimiento al que se sometió años atrás. “Yo sí me operé, tengo una lipo que me hice en 2022 y después me subí 15 kg y estuve mucho tiempo subida de peso”, expresó.

La creadora de contenido respondió a las dudas de sus seguidores sobre su cambio físico (@ornellasierra/ Instagram)

La influenciadora explicó que, después de la operación, atravesó un período en el que aumentó de peso. De acuerdo con su relato, el cambio posterior en la definición de su abdomen está relacionado con la reducción de esos kilos y con la intervención previa.

Ornella Sierra explicó qué ocurrió después de la cirugía

La publicación de Ornella Sierra llegó luego de que varios usuarios formularan preguntas sobre la transformación que ha mostrado en sus redes sociales. La creadora de contenido no negó la cirugía, pero buscó precisar que su actual apariencia responde a distintos factores y no a una recuperación inmediata tras el procedimiento.

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La liposucción es una intervención estética destinada a retirar depósitos de grasa localizados en determinadas zonas del cuerpo. Sin embargo, los resultados y los cambios posteriores pueden depender de elementos como la variación de peso, los hábitos diarios y la condición física de cada persona.

En el caso de Sierra, la creadora de contenido señaló que el procedimiento ocurrió en 2022 y que más tarde aumentó 15 kilos. Esa experiencia, según contó, modificó la forma en que se veía su cuerpo luego de la cirugía.

Ornella Sierra explicó que su figura actual no depende únicamente de la cirugía (@ornellasierra/ Instagram)

“Después me subí 15 kg y estuve mucho tiempo subida de peso”, afirmó al responder la inquietud de una seguidora. La declaración permitió conocer una parte del proceso personal detrás de las fotografías y videos que comparte de manera habitual.

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La figura pública no dio detalles sobre la fecha exacta en la que perdió peso ni precisó cuántos kilos redujo. Tampoco se refirió a un plan médico específico. Su explicación se centró en los hábitos que mantiene en el presente.

“Divinaaaaa😍😍“, ”Wao wao que bellaaa😍😍“, ”y esa cuerpa", “hermosa ese cuerpo”, “se le nota que swe cuida bastante”, “Ornella está tan linda”, “siempre la más linda”, “cuerpo y rostro”, dicen algunas de las reacciones en redes sociales.

La alimentación y el ejercicio forman parte de su rutina

Además de referirse a la cirugía, Sierra habló sobre su vínculo con la actividad física y la alimentación. La influenciadora afirmó que procura sostener una rutina constante, aunque también reconoce que disfruta de ciertos alimentos sin eliminarlos por completo.

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“Yo soy una persona muy disciplinada con la alimentación y el ejercicio, AMO entrenar”, manifestó la creadora de contenido en sus historias. Sus palabras apuntaron a diferenciar la operación realizada años atrás de las decisiones que adopta en su día a día.

Ornella Sierra atribuyó parte de su proceso a la alimentación y al ejercicio (Ornella Sierra / Instagram)

La actividad física ocupa un lugar frecuente en las publicaciones de la colombiana. A través de sus plataformas, suele mostrar parte de sus entrenamientos, sus rutinas y escenas de su vida cotidiana, contenidos que le han permitido mantener una relación directa con su comunidad de seguidores.

La respuesta también se sumó a una conversación recurrente en redes sociales sobre los procedimientos estéticos y las transformaciones físicas de figuras públicas. Sierra optó por responder sin ocultar que pasó por el quirófano, al tiempo que mencionó el aumento de peso que experimentó después de la operación.

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