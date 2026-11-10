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Confirmada la programación de la fecha 19 de la Liga BetPlay: así se jugará la jornada que definirán a los clasificados para las finales de Navidad

La Dimayor dio a conocer los horarios de los partidos, dentro de los cuales cuatro equipos lucharán por entrar al grupo de los 8

El campeonato colombiano estaría estipulado para que se termine entre el 7 y 14 de diciembre de 2025 - crédito Catalina Olaya / Colprensa
La Liga BetPlay tendrá su última fecha para definir a los clasificados para las finales de Navidad de 2026 - (Catalina Olaya-Colprensa)
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El 10 de noviembre de 2026, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) dio a conocer cómo se jugará la fecha 19, última de la fase del todos contra todos de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II.

En primer lugar, habrán 7 partidos en simultáneo que se disputarán el 14 de noviembre de 2026 a partir de las 3:30 p. m. (hora de Colombia) en el cual Independiente Medellín, Millonarios, Once Caldas, Águilas Doradas, Deportes Tolima y Cúcuta Deportivo se jugarán el todo o nada para estar presente en la fiesta de fin de año del fútbol colombiano.

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Siete juegos se disputarán en simultáneo tanto para definir a los clasificados restantes-crédito Dimayor
Siete juegos se disputarán en simultáneo tanto para definir a los clasificados restantes-(Dimayor)

Por otra parte, en los juegos que no tendrán importancia tanto en la clasificación como en el punto invisible se disputarán previamente al 14 de noviembre.

A continuación, estos son los horarios de la fecha 19

12 de noviembre de 2026

Deportivo Pasto vs. Junior

  • Estadio: Departamental La Libertad
  • Hora: 5:00 p. m.
  • Transmisión de TV: Win+ Fútbol

Llaneros FC vs. Boyacá Chicó

  • Estadio: Bello Horizonte Rey Pelé de Villavicencio
  • Hora: 7:00 p. m.
  • Transmisión de TV: Win+ Fútbol

13 de noviembre de 2026

Internacional de Bogotá vs. Santa Fe

  • Estadio: Metropolitano de Techo de Bogotá
  • Hora: 8:30 p. m.
  • Transmisión de TV: Win+ Fútbol

14 de noviembre de 2026

Millonarios vs. Alianza FC

  • Estadio: El Campín de Bogotá
  • Hora: 3:30 p. m.
  • Transmisión de TV: Win+ Fútbol

Deportivo Pereira vs. América de Cali

  • Estadio: Santiago de las Atalayas de Yopal
  • Hora: 3:30 p. m.
  • Transmisión de TV: Win+ Fútbol

Cúcuta Deportivo vs. Jaguares de Córdoba

  • Estadio: General Santander de Cúcuta
  • Hora: 3:30 p. m.
  • Transmisión de TV: Win+ Fútbol

Deportivo Cali vs. Deportes Tolima

  • Estadio: Deportivo Cali
  • Hora: 3:30 p. m.
  • Transmisión de TV: Win+ Fútbol

Atlético Nacional vs. Once Caldas

  • Estadio: Atanasio Girardot de Medellín
  • Hora: 3:30 p. m.
  • Transmisión de TV: Win+ Fútbol

Águilas Doradas vs. Independiente Medellín

  • Estadio: Cincuentenario de Medellín
  • Hora: 3:30 p. m.
  • Transmisión de TV: Win+ Fútbol

Atlético Bucaramanga vs. Fortaleza

  • Estadio: Américo Montanini de Bucaramanga
  • Hora: 3:30 p. m.
  • Transmisión de TV: Win+ Fútbol

Así están las cuentas de las finales de la Liga BetPlay

Millonarios, Once Caldas, Águilas Doradas, Deportes Tolima y Cúcuta Deportivo son los equipos que tienen posibilidad de clasificar al grupo de los ocho en la última jornada - (Colprensa)
Millonarios, Once Caldas, Águilas Doradas, Deportes Tolima y Cúcuta Deportivo son los equipos que tienen posibilidad de clasificar al grupo de los ocho en la última jornada - (Colprensa)

Independiente Medellín, Millonarios, Once Caldas, Deportes Tolima, Águilas Doradas y Cúcuta Deportivo afrontarán la última fecha de la Liga BetPlay 2026-II con opciones de llegar a los cuadrangulares semifinales. La jornada definirá los tres cupos restantes entre los ocho equipos, con partidos que podrían programarse en simultáneo para resolver tanto las clasificaciones como las posiciones con ventaja deportiva.

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Atlético Nacional, América de Cali, Deportivo Cali, Atlético Bucaramanga e Independiente Santa Fe ya aseguraron su lugar antes de la fecha 19. Nacional lidera con 39 puntos y una diferencia de gol de +20, seguido por América, con 36 unidades, y Deportivo Cali, con 34.

Independiente Medellín ocupa el sexto puesto con 29 puntos y diferencia de gol de +3. Millonarios y Once Caldas lo siguen con 27 puntos, mientras Tolima suma 26, Águilas tiene 25 y Cúcuta registra 24.

La diferencia de gol deja a Millonarios en una posición favorable frente a sus perseguidores directos: tiene +9, por encima del +4 de Once Caldas, el +2 de Tolima, el +1 de Águilas y el -7 de Cúcuta. Todos los clubes han disputado 18 encuentros.

Millonarios y Once Caldas, con el triunfo como clasificación directa

Juan Guillermo Cuadrado celebrando su primer gol con Millonarios - (Millonarios)
Juan Guillermo Cuadrado celebrando su primer gol con Millonarios - (Millonarios)

Millonarios recibirá a Alianza FC en El Campín de Bogotá. Una victoria le garantizará el paso a los cuadrangulares sin depender de ningún otro resultado.

Un empate obligará al equipo bogotano a esperar los desenlaces de Once Caldas, Tolima y Águilas. Si pierde, también quedará sujeto a las combinaciones que se produzcan en los demás encuentros.

Once Caldas visitará a Atlético Nacional en el Atanasio Girardot de Medellín. Un triunfo también le asegurará el cupo de forma directa.

Si empata, necesitará que Águilas y Tolima no ganen. Una derrota lo dejará pendiente de que Tolima, Águilas y Cúcuta tampoco triunfen; si el conjunto cucuteño gana, deberá hacerlo por una diferencia superior a nueve goles.

Tolima y Águilas, pendientes de resultados ajenos

Deportes Tolima venció 3-1 a Millonarios en la fecha 18 de la Liga BetPlay 2026-II - (@cdtolima/Instagram)
Deportes Tolima venció 3-1 a Millonarios en la fecha 18 de la Liga BetPlay 2026-II - (@cdtolima/Instagram)

Deportes Tolima jugará como visitante ante Deportivo Cali en Palmira. Para clasificar, necesita vencer y esperar que Millonarios u Once Caldas empaten o pierdan.

El empate solo le servirá si Once Caldas cae por una diferencia superior a tres goles. Una derrota eliminará al equipo tolimense.

Águilas Doradas recibirá a Independiente Medellín en el estadio Cincuentenario de Medellín. Está obligado a ganar y requiere que Tolima u Once Caldas pierdan o empaten.

El conjunto antioqueño deberá imponerse por una diferencia superior a cuatro goles para evitar depender de una derrota de Once Caldas por más de dos tantos. Si iguala ante Medellín, quedará eliminado.

Cúcuta Deportivo enfrentará a Jaguares de Córdoba en el General Santander. Su única opción consiste en ganar, esperar que Águilas, Tolima y Once Caldas no sumen puntos y superar a esos equipos en la diferencia de gol.

El panorama del club fronterizo es el más exigente: parte con -7, frente al +1 de Águilas, el +2 de Tolima y el +4 de Once Caldas. Necesita que la combinación de derrotas de sus rivales y su propia victoria le permita revertir esa distancia.

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay:

  1. Atlético Nacional: 39 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +20)
  2. América de Cali: 36 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +19)
  3. Deportivo Cali: 34 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +16)
  4. Atlético Bucaramanga: 32 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +13)
  5. Independiente Santa Fe: 31 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +10)
  6. Independiente Medellín: 29 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +3)
  7. Millonarios: 27 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +9)
  8. Once Caldas: 27 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +4)
  9. Deportes Tolima: 26 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +2)
  10. Águilas Doradas: 25 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +1)
  11. Cúcuta Deportivo: 24 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -7)
  12. Llaneros FC: 21 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -4)
  13. Internacional de Bogotá: 20 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -2, eliminado)
  14. Junior FC: 19 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -2, eliminado)
  15. Alianza FC: 18 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -12, eliminado)
  16. Deportivo Pereira: 17 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -9)
  17. Boyacá Chicó: 16 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -15, eliminado)
  18. Deportivo Pasto: 15 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -11, eliminado)
  19. Jaguares FC: 13 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -14, eliminado)
  20. Fortaleza FC: 12 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -8, eliminado)

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