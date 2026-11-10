Colombia

Hijo de Juan Manuel Santos criticó la última aparición del presidente Abelardo de la Espriella en medio de un operativo con uniforme militar: “Dime de qué presumes y te diré de qué careces”

El mandatario exhibió los resultados del bombardeo que autorizó contra el frente 33, una acción que, según la información presentada por las autoridades, dejó cuatro muertos y seis capturados

Presidente Abelardo de la Espriella aparece en operativo con uniforme y boina (@ABDELAESPRIELLA/X)
Presidente Abelardo de la Espriella aparece en operativo con uniforme y boina (@ABDELAESPRIELLA/X)
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Con uniforme militar, un arma y un mensaje de mano dura, el presidente Abelardo de la Espriella protagonizó un episodio durante la presentación de los resultados de una operación contra las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) en el Catatumbo.

El mandatario exhibió los resultados del bombardeo que autorizó contra el frente 33, una acción que, según la información presentada por las autoridades, dejó cuatro muertos y seis capturados. Durante el acto, De la Espriella encaró a uno de los detenidos, identificado como alias Barba Chivo, y le preguntó por una bomba que, de acuerdo con el presidente, llevaba su firma.

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La escena ocurrió la noche del lunes 9 de noviembre en Cúcuta, Norte de Santander. De la Espriella llegó acompañado por miembros de la Fuerza Pública y por el ministro de Defensa. Vestía prendas de uso militar, incluido un uniforme de camuflado de corte táctico, una boina y portaba un arma.

La presentación se produjo tras la ofensiva contra la estructura 33 de las disidencias de las Farc, vinculada a la facción de alias Calarcá.

Hijo del expresidente Juan Manuel Santos criticó el uso de prendas militares por parte del presidente Abelardo de la Espriella (@EstebanSantos10/X)
Hijo del expresidente Juan Manuel Santos criticó el uso de prendas militares por parte del presidente Abelardo de la Espriella (@EstebanSantos10/X)

La aparición del presidente generó reacciones en redes sociales. Esteban Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos, cuestionó la vestimenta y la puesta en escena del mandatario.

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“Usar camuflado, cargar una pistola, firmar bombas y caminar entre cadáveres para infundir miedo… Como dicen por ahí: dime de qué presumes y te diré de qué careces”, escribió.

El caricaturista Matador también criticó la imagen del jefe de Estado. “Hay que entender a Abelardo cuando se disfraza de escolta de la UNP, de celador de conjunto, de comando Jungla, de agente del Esmad, de piloto de la Fuerza Aérea y, ahora, con esa boina quiere parecerse a Rambo”, publicó.

Beto Coral, activista político de izquierda, sumó sus cuestionamientos. En su mensaje, rechazó las comparaciones entre De la Espriella y el fallecido expresidente venezolano Hugo Chávez, y lanzó acusaciones contra el mandatario que no fueron verificadas de manera independiente.

“Comparar al prospecto de traqueto @ABDELAESPRIELLA con Chávez es un irrespeto al memoria del ex presidente Venezolano. Chávez fue Coronel del ejército, tuvo milicia, carácter, con sus errores, inteligencia y oratoria sin igual. Abelardo es simplemente un payaso.Lo que sí hizo fue enriquecerse con el dinero de los pobres de Venezuela a través de su amigo Alex Saab”.

El caricaturista Matador también criticó la imagen del jefe de Estado (@Matador000/X)
El caricaturista Matador también criticó la imagen del jefe de Estado (@Matador000/X)

Información sobre el bombardeo contra el Frente 33

La operación, denominada Noah, se realizó durante la madrugada del lunes 9 de noviembre en zona rural de Tibú, Norte de Santander, en la región del Catatumbo. El objetivo fue la estructura 33 de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), vinculada a la facción de alias Calarcá.

Según el balance divulgado por el Gobierno, la ofensiva dejó cuatro presuntos integrantes de la organización muertos y seis capturados. Entre los detenidos figura alias Barba Chivo o Costeño, a quien las autoridades identifican como cabecilla de comisión y hombre de confianza de alias Andrey Avendaño.

En el operativo participaron el Comando Conjunto de Operaciones Especiales y la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Tras el bombardeo, tropas ingresaron por tierra para asegurar la zona y verificar los resultados.

¡Golpe severo al narcoterrorismo en el Catatumbo! En una operación aérea de alta precisión en zona rural de Tibú, Norte de Santander. Se neutralizaron a 4 integrantes de la estructura narcoterrorista 33 de las disidencias de las Farc y capturaron a otros 6 (@mindefensa/X)
¡Golpe severo al narcoterrorismo en el Catatumbo! En una operación aérea de alta precisión en zona rural de Tibú, Norte de Santander. Se neutralizaron a 4 integrantes de la estructura narcoterrorista 33 de las disidencias de las Farc y capturaron a otros 6 (@mindefensa/X)

Las autoridades reportaron la incautación de siete fusiles y 15 granadas acondicionadas para ser lanzadas desde drones. Además, informaron que la operación afectó tres áreas campamentarias que podían albergar, en conjunto, a cerca de 35 integrantes del grupo armado.

El presidente Abelardo de la Espriella afirmó que se trató del séptimo bombardeo autorizado durante su Gobierno y del tercero efectuado en Norte de Santander. Los primeros reportes indicaron que el principal objetivo era alias Andrey Avendaño, señalado por las autoridades como uno de los jefes de la estructura 33, aunque no se informó que hubiera sido capturado o muerto en la operación.

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