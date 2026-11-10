Cómo hacer empanadas de lechona: receta colombiana crujiente y fácil

Empanadas de lechona doradas, rellenas con cerdo, arroz y arvejas, acompañadas con ají colombiano y limón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La lechona en formato de empanada reúne 2 antojos colombianos en una sola mordida: una masa dorada y crujiente con un relleno jugoso de cerdo, arroz y arvejas. Es una preparación ideal para aprovechar una porción de lechona que haya quedado de una celebración familiar.

La empanada de lechona está relacionada con la cocina del Tolima y el Huila, regiones donde la lechona ocupa un lugar destacado en fiestas, reuniones y comidas para compartir. La receta permite convertir este plato tradicional en una porción individual, fácil de servir y acompañar con ají casero.

PUBLICIDAD

Receta de empanada de lechona

Esta preparación consiste en una masa delgada rellena con lechona ya preparada. La empanada se cierra en forma de media luna y se fríe en aceite caliente hasta obtener una cubierta firme, dorada y crocante. La lechona debe estar fría antes de armar las empanadas para evitar que la masa se rompa.

Tiempo de preparación

Tiempo activo: 45 minutos.

Reposo de la masa: 15 minutos.

Tiempo de cocción: 20 minutos.

Tiempo total: 1 hora y 20 minutos.

Ingredientes

Estos son los ingredientes necesarios para preparar empanadas de lechona: masa de harina, cerdo, arroz, arvejas, aceite, limón y ají (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. 1 kg de lechona preparada, fría y sin huesos.

2. 1 kg de harina de trigo.

3. 2 tazas de agua a temperatura ambiente.

4. 60 g de manteca de cerdo.

5. 2 cucharaditas de sal.

6. 1 litro de aceite vegetal para freír, aproximadamente.

7. 1 limón para servir.

8. Ají colombiano al gusto.

La lechona puede llevar carne de cerdo, arroz, arvejas, cebolla larga y especias. También puede utilizar una versión sin arroz, según el estilo de la región o la preparación que tenga disponible. La receta tradicional de empanadas de lechona usa la lechona como relleno y una masa elaborada con harina, agua, manteca y sal.

PUBLICIDAD

Cómo hacer empanadas de lechona, paso a paso

1. Revisa la lechona.

Retira huesos, cartílagos o trozos demasiado duros. Desmenuza la carne y mezcla bien con el arroz y las arvejas. Si el relleno está muy húmedo, escúrrelo unos minutos.

2. Prepara la masa.

Pon la harina en un recipiente amplio. Agrega la sal y mezcla. Incorpora la manteca de cerdo en trozos pequeños.

3. Añade el agua poco a poco. Mezcla primero con una cuchara y después amasa con las manos.

4. Amasa durante 5 a 8 minutos, hasta obtener una masa suave, compacta y que no se pegue a las manos.

La masa se extiende, se rellena con lechona y se cierra en forma de media luna antes de la fritura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

5. No agregues toda el agua de una vez. La cantidad puede variar según la harina. La masa debe quedar flexible, pero no húmeda.

6. Forma una bola y cúbrela con una bolsa limpia o un paño. Déjala reposar durante 15 minutos en la nevera. Este reposo ayuda a que la masa sea más fácil de estirar.

7. Divide la masa en porciones pequeñas. Para empanadas medianas, utiliza cerca de 45 g por unidad.

8. Pon cada porción sobre un plástico para cocina. Aplánala con un rodillo o con una tabla hasta obtener un disco delgado de unos 12 a 14 cm de diámetro.

9. Coloca aproximadamente 2 cucharadas de lechona en el centro de cada disco. Deja libre un borde de 1 cm.

10. Dobla la masa por la mitad para formar una media luna. Presiona los bordes con los dedos para sacar el aire y cerrar la empanada.

11. Sella el borde con un tenedor o con el borde de una taza. Un buen sellado evita que el aceite entre al relleno y que la empanada se abra durante la fritura.

12. Repite el proceso hasta terminar la masa y la lechona. Mantén las empanadas armadas sobre una bandeja cubierta mientras calientas el aceite.

13. Calienta el aceite en una paila o sartén profunda. La temperatura ideal está entre 170 °C y 175 °C.

14. Para probar el aceite, introduce un pequeño trozo de masa. Si sube de inmediato y forma burbujas alrededor, está listo.

15. Fríe las empanadas en grupos de 3 o 4 unidades. No llenes demasiado la paila, porque la temperatura puede bajar y la masa absorberá más aceite.

16. Cocina cada empanada durante 4 a 5 minutos. Gírala con cuidado para que se dore por ambos lados.

17. Mantén el fuego medio-alto. Un aceite demasiado caliente quema la masa antes de calentar el relleno; un aceite frío deja la cubierta grasosa.

18. Retira las empanadas con una espumadera. Escúrrelas sobre una rejilla o papel absorbente.

19. Sirve las empanadas calientes con limón y ají colombiano. También puedes acompañarlas con una ensalada sencilla o una taza de tinto.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde entre 20 y 24 empanadas medianas, según el tamaño de los discos y la cantidad de relleno utilizada en cada unidad.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Los valores son aproximados para 1 empanada mediana:

Calorías: 280 a 340 kcal.

Proteína: 9 a 13 g.

Carbohidratos: 28 a 35 g.

Grasas: 14 a 19 g.

Fibra: 2 a 3 g.

Sodio: 350 a 500 mg.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Crujientes por fuera y jugosas por dentro, estas empanadas son ideales para servir como entrada o pasabocas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las empanadas fritas se disfrutan mejor el mismo día. Si sobran, déjalas enfriar por completo y guárdalas en un recipiente hermético dentro de la nevera por máximo 3 días.

PUBLICIDAD

Para recalentarlas, utiliza un horno o una freidora de aire a 180 °C durante 6 a 8 minutos. Evita calentarlas varias veces en el microondas, porque la masa puede quedar blanda.

También puedes congelarlas antes de freír. Organízalas en una bandeja, congélalas por separado y luego pásalas a una bolsa hermética. Se conservan hasta 1 mes en el congelador. Fríelas directamente congeladas, con el aceite a temperatura media, para que el relleno alcance el calor adecuado sin quemar la masa.