Colombia

Cómo hacer empanadas de lechona: receta colombiana crujiente y fácil

Las empanadas de lechona combinan una masa dorada y crujiente con un relleno de cerdo, arroz y arvejas. Aprenda a preparar esta receta colombiana en casa, con ingredientes sencillos y consejos para evitar que la masa se abra durante la fritura

Empanadas de lechona doradas, rellenas con cerdo, arroz y arvejas, acompañadas con ají colombiano y limón.
Empanadas de lechona doradas, rellenas con cerdo, arroz y arvejas, acompañadas con ají colombiano y limón. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La lechona en formato de empanada reúne 2 antojos colombianos en una sola mordida: una masa dorada y crujiente con un relleno jugoso de cerdo, arroz y arvejas. Es una preparación ideal para aprovechar una porción de lechona que haya quedado de una celebración familiar.

La empanada de lechona está relacionada con la cocina del Tolima y el Huila, regiones donde la lechona ocupa un lugar destacado en fiestas, reuniones y comidas para compartir. La receta permite convertir este plato tradicional en una porción individual, fácil de servir y acompañar con ají casero.

PUBLICIDAD

Receta de empanada de lechona

Esta preparación consiste en una masa delgada rellena con lechona ya preparada. La empanada se cierra en forma de media luna y se fríe en aceite caliente hasta obtener una cubierta firme, dorada y crocante. La lechona debe estar fría antes de armar las empanadas para evitar que la masa se rompa.

Tiempo de preparación

Tiempo activo: 45 minutos.

Reposo de la masa: 15 minutos.

Tiempo de cocción: 20 minutos.

Tiempo total: 1 hora y 20 minutos.

Ingredientes

Estos son los ingredientes necesarios para preparar empanadas de lechona
Estos son los ingredientes necesarios para preparar empanadas de lechona: masa de harina, cerdo, arroz, arvejas, aceite, limón y ají (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 1. 1 kg de lechona preparada, fría y sin huesos.
  • 2. 1 kg de harina de trigo.
  • 3. 2 tazas de agua a temperatura ambiente.
  • 4. 60 g de manteca de cerdo.
  • 5. 2 cucharaditas de sal.
  • 6. 1 litro de aceite vegetal para freír, aproximadamente.
  • 7. 1 limón para servir.
  • 8. Ají colombiano al gusto.

La lechona puede llevar carne de cerdo, arroz, arvejas, cebolla larga y especias. También puede utilizar una versión sin arroz, según el estilo de la región o la preparación que tenga disponible. La receta tradicional de empanadas de lechona usa la lechona como relleno y una masa elaborada con harina, agua, manteca y sal.

PUBLICIDAD

Cómo hacer empanadas de lechona, paso a paso

  • 1. Revisa la lechona.
  • Retira huesos, cartílagos o trozos demasiado duros. Desmenuza la carne y mezcla bien con el arroz y las arvejas. Si el relleno está muy húmedo, escúrrelo unos minutos.
  • 2. Prepara la masa.
  • Pon la harina en un recipiente amplio. Agrega la sal y mezcla. Incorpora la manteca de cerdo en trozos pequeños.
  • 3. Añade el agua poco a poco. Mezcla primero con una cuchara y después amasa con las manos.
  • 4. Amasa durante 5 a 8 minutos, hasta obtener una masa suave, compacta y que no se pegue a las manos.
La masa se extiende, se rellena con lechona y se cierra en forma de media luna antes de la fritura.
La masa se extiende, se rellena con lechona y se cierra en forma de media luna antes de la fritura. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 5. No agregues toda el agua de una vez. La cantidad puede variar según la harina. La masa debe quedar flexible, pero no húmeda.
  • 6. Forma una bola y cúbrela con una bolsa limpia o un paño. Déjala reposar durante 15 minutos en la nevera. Este reposo ayuda a que la masa sea más fácil de estirar.
  • 7. Divide la masa en porciones pequeñas. Para empanadas medianas, utiliza cerca de 45 g por unidad.
  • 8. Pon cada porción sobre un plástico para cocina. Aplánala con un rodillo o con una tabla hasta obtener un disco delgado de unos 12 a 14 cm de diámetro.
  • 9. Coloca aproximadamente 2 cucharadas de lechona en el centro de cada disco. Deja libre un borde de 1 cm.
  • 10. Dobla la masa por la mitad para formar una media luna. Presiona los bordes con los dedos para sacar el aire y cerrar la empanada.
  • 11. Sella el borde con un tenedor o con el borde de una taza. Un buen sellado evita que el aceite entre al relleno y que la empanada se abra durante la fritura.
  • 12. Repite el proceso hasta terminar la masa y la lechona. Mantén las empanadas armadas sobre una bandeja cubierta mientras calientas el aceite.
  • 13. Calienta el aceite en una paila o sartén profunda. La temperatura ideal está entre 170 °C y 175 °C.
  • 14. Para probar el aceite, introduce un pequeño trozo de masa. Si sube de inmediato y forma burbujas alrededor, está listo.
  • 15. Fríe las empanadas en grupos de 3 o 4 unidades. No llenes demasiado la paila, porque la temperatura puede bajar y la masa absorberá más aceite.
  • 16. Cocina cada empanada durante 4 a 5 minutos. Gírala con cuidado para que se dore por ambos lados.
  • 17. Mantén el fuego medio-alto. Un aceite demasiado caliente quema la masa antes de calentar el relleno; un aceite frío deja la cubierta grasosa.
  • 18. Retira las empanadas con una espumadera. Escúrrelas sobre una rejilla o papel absorbente.
  • 19. Sirve las empanadas calientes con limón y ají colombiano. También puedes acompañarlas con una ensalada sencilla o una taza de tinto.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde entre 20 y 24 empanadas medianas, según el tamaño de los discos y la cantidad de relleno utilizada en cada unidad.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Los valores son aproximados para 1 empanada mediana:

Calorías: 280 a 340 kcal.

Proteína: 9 a 13 g.

Carbohidratos: 28 a 35 g.

Grasas: 14 a 19 g.

Fibra: 2 a 3 g.

Sodio: 350 a 500 mg.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Crujientes por fuera y jugosas por dentro, estas empanadas son ideales para servir como entrada o pasabocas.
Crujientes por fuera y jugosas por dentro, estas empanadas son ideales para servir como entrada o pasabocas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las empanadas fritas se disfrutan mejor el mismo día. Si sobran, déjalas enfriar por completo y guárdalas en un recipiente hermético dentro de la nevera por máximo 3 días.

Para recalentarlas, utiliza un horno o una freidora de aire a 180 °C durante 6 a 8 minutos. Evita calentarlas varias veces en el microondas, porque la masa puede quedar blanda.

También puedes congelarlas antes de freír. Organízalas en una bandeja, congélalas por separado y luego pásalas a una bolsa hermética. Se conservan hasta 1 mes en el congelador. Fríelas directamente congeladas, con el aceite a temperatura media, para que el relleno alcance el calor adecuado sin quemar la masa.

Temas Relacionados

empanadas de lechonareceta colombianalechona tolimenseempanadas caserasColombia-Recetas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Once Caldas vs. Atlético Nacional - EN VIVO semifinales Copa BetPlay: siga aquí el minuto a minuto desde el Palogrande de Manizales

El “Blanco Blanco” quiere dar el golpe ante el más veces campeón de la competencia con 8 títulos, tratando de dejar atrás los dos subtítulos que consiguió en el pasado

Once Caldas vs. Atlético Nacional - EN VIVO semifinales Copa BetPlay: siga aquí el minuto a minuto desde el Palogrande de Manizales

Feminicida de una colombiana en Panamá confesó el crimen y se entregó a las autoridades: esto fue lo que pasó

Manuel Albano Correa habría asesinado a Narly Lorena Fernández González (43 años); días antes la colombiana le habría expresado a su hija temor por el comportamiento del hombre

Feminicida de una colombiana en Panamá confesó el crimen y se entregó a las autoridades: esto fue lo que pasó

Chontico Día resultados de hoy martes 10 de noviembre, esta fue la jugada ganadora

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del sur de Colombia

Chontico Día resultados de hoy martes 10 de noviembre, esta fue la jugada ganadora

Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, llegó a Colombia: cuál es la agenda del importante militar en el país

El máximo jefe militar estadounidense inició una agenda bilateral con las Fuerzas Militares, que incluyó cooperación operativa, inteligencia, fronteras y acciones contra carteles

Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, llegó a Colombia: cuál es la agenda del importante militar en el país

Internacional de Bogotá vs. América de Cali - EN VIVO semifinales Copa BetPlay: minuto a minuto desde el partido en Techo

El primer partido de la llave que dará un cupo a la gran final se disputará en Bogotá, donde ambos equipos enfrentan realidades distintas

Internacional de Bogotá vs. América de Cali - EN VIVO semifinales Copa BetPlay: minuto a minuto desde el partido en Techo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

ENTRETENIMIENTO

Melissa Gate reveló cuál es el problema médico que sufre Emiro Navarro y que amenazó su combate con Valentino Lázaro en ‘Stream Fighters 5′: “Es dolorosísimo”

Melissa Gate reveló cuál es el problema médico que sufre Emiro Navarro y que amenazó su combate con Valentino Lázaro en ‘Stream Fighters 5′: “Es dolorosísimo”

Gabriela Tafur explicó por qué ahora mide más sus opiniones políticas, pese a su vínculo con los Santos, y qué espera del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “Tengo muchas esperanzas”

Así está reformando Lamine Yamal la antigua mansión de Shakira y Gerard Piqué: la compró por 11 millones de euros

Ornella Sierra despejó las dudas sobre su cuerpo y reveló la cirugía que se hizo: “Estuve mucho tiempo subida de peso”

El comediante Piter Albeiro, reconocido por su apoyo a Abelardo de la Espriella, anunció su regreso a los escenarios colombianos tras dos años fuera del país por amenazas: “Todo vuelve a la normalidad”

Deportes

Once Caldas vs. Atlético Nacional - EN VIVO semifinales Copa BetPlay: siga aquí el minuto a minuto desde el Palogrande de Manizales

Once Caldas vs. Atlético Nacional - EN VIVO semifinales Copa BetPlay: siga aquí el minuto a minuto desde el Palogrande de Manizales

Internacional de Bogotá vs. América de Cali - EN VIVO semifinales Copa BetPlay: minuto a minuto desde el partido en Techo

Atlético Nacional recibió emotiva bienvenida por parte de Conmebol a la Copa Libertadores de 2027: "Un campeón que vuelve"

Nairo Quintana, Egan Bernal y Rigoberto Urán advirtieron sobre el difícil momento que vive el ciclismo colombiano: “Un día va a pasar esto”

Confirmada la programación de la fecha 19 de la Liga BetPlay: así se jugará la jornada que definirán a los clasificados para las finales de Navidad