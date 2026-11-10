Nairo Quintana, Egan Bernal y Rigoberto Urán advirtieron sobre el difícil momento que vive el ciclismo colombiano: “Un día va a pasar esto”

Los tres referentes del ciclismo a nivel internacional para nuestro país explicaron el porqué Colombia no volvió a brillar en las grandes vueltas-(Catalina Olaya-Colprensa)

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Nairo Quintana, Egan Bernal y Rigoberto Urán advirtieron sobre una futura crisis del ciclismo colombiano si no se fortalece el relevo generacional, después de que la camada que encabezaron dejara de disputar los principales títulos internacionales.

De ese grupo, Bernal es el único que continúa en actividad, mientras Quintana y Urán dejaron la competencia profesional para dedicarse a sus negocios personales. Las expectativas para 2027 están puestas en Santiago Buitrago y Harold Tejada, quienes cambiaron de equipo, aunque no aparece un líder colombiano en condiciones de competir por las grandes vueltas ante Tadej Pogačar o Jonas Vingegaard.

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La temporada 2026 dejó solo dos victorias colombianas en el World Tour, la máxima categoría del ciclismo de ruta profesional: Buitrago ganó la clasificación de montaña de la Vuelta a España y Tejada se impuso en una etapa de la París-Niza. Los demás triunfos llegaron en carreras de segunda categoría, con Juan Sebastián Molano, Daniel Felipe Martínez, Santiago Umba e Iván Ramiro Sosa.

México cuenta con Isaac del Toro como una de sus figuras para los próximos años, mientras Ecuador mantiene presencia en las carreras más importantes del calendario a través de Richard Carapaz.

Una brecha de preparación frente a Europa

El ciclismo de Colombia sumó solo dos triunfos en la categoría World Tour a lo largo de la temporada 2026 (Ricardo Maldonado Rozo-EFE)

Quintana sostuvo que el deterioro era previsible y que la falta de trabajo sobre las nuevas generaciones puede profundizarlo. El exciclista dijo en La Red Caracol:

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“Siempre hemos estado en crisis y se les dijo: un día va a pasar esto, que ya nos hacemos viejos y ya no vamos a ganar. Pasó. Y luego el siguiente paso, que nos vamos a retirar, y si no se trabaja, pues, ¿qué va a pasar? Yo creo que va a haber una crisis muy grande”.

Bernal y Tejada, los mejores colombianos en las grandes vueltas

Rigoberto Urán atribuyó la brecha con los competidores europeos a diferencias en la disciplina y la preparación cotidiana (Colprensa)

Urán atribuyó parte de la diferencia con los corredores europeos a la preparación y la disciplina cotidiana.

“A estos manes se les olvida lo que hacen, ganan el Tour y al otro día están entrenando. Eso es una cosa que culturalmente y también como colombianos tendríamos que aprender”, afirmó el ex ciclista antioqueño.

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El antiguo corredor relató que ayudó a varios deportistas colombianos a llegar a su equipo, pero algunos abandonaron esa posibilidad pocos meses después.

“Durante mi carrera deportiva le ayudé a muchos deportistas colombianos a llegar a mi equipo. Llegaron a mi equipo y me decían: ‘Muchas gracias, Rigo, este es mi sueño’. Cinco meses después no le contestaban al equipo, se quedaban en Colombia, borrachos… Y no llegaron a nada. El tema cultural es muy importante”, señaló Urán.

Egan Bernal sostuvo que Colombia perdió la condición de potencia ciclista tras el fin de un ciclo histórico (Stephanie Lecocq-REUTERS)

Bernal consideró que el país perdió su condición de potencia, dentro de un proceso que comparó con lo ocurrido en otras áreas.

“Pasa en el ciclismo, en el fútbol, en la política, en todo. Las potencias no duran para siempre y es algo muy cíclico. Tuvimos una época en la que fuimos muy buenos”, declaró.

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En el Giro de Italia, Egan Bernal terminó en el 10.º puesto de la clasificación general. El colombiano también fue el mejor representante nacional en el Tour de Francia, donde ocupó el 20.º lugar.

La Vuelta a España tuvo a Harold Tejada como el mejor colombiano en la general, con el 10.º puesto.

Así fue la presentación del Tour Colombia

Esta fue la presentación de la carrera que se disputará en febrero del próximo año en el departamento de Antioquia-crédito Deportes RCN/YouTube

El Tour Colombia volverá al calendario internacional entre el 26 y el 31 de enero de 2027, con Egan Bernal, Nairo Quintana y Rigoberto Urán entre las figuras que respaldaron en Medellín una carrera que tendrá a Antioquia como sede y buscará atraer equipos extranjeros al inicio de la temporada.

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La quinta edición contará con seis etapas y marcará el regreso de la competencia después de su última realización en 2024. La Federación Colombiana de Ciclismo aún debe definir el trazado, las ciudades y municipios incluidos, además de la posible incorporación de una contrarreloj.

La prueba conservará la categoría 2.1 de la Unión Ciclista Internacional, una condición que habilita la participación de equipos WorldTour. En ediciones anteriores, esa clasificación permitió la presencia en Colombia de corredores como Julian Alaphilippe, Chris Froome, Richard Carapaz y Mark Cavendish.

Antioquia, otra vez en el centro de la competencia

El Tour Colombia será la primera competencia en el calendario de la Federación Colombiana de Ciclismo en 2027 -(Federación Colombiana de Ciclismo)

Antioquia ya había recibido el Tour Colombia en 2019, cuando el recorrido pasó por La Ceja, Rionegro, La Unión, El Retiro y Medellín. Aquella edición concluyó con el ascenso al Alto de Las Palmas y consagró campeón a Miguel Ángel López, entonces integrante del Astana.

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Bernal, ganador de la primera edición en 2018, destacó la posibilidad de competir ante el público colombiano y las familias de los ciclistas. “El hecho de poder correr en casa, que nuestras familias puedan venir a vernos competir y que la afición colombiana pueda tenernos a nosotros y a grandes corredores, es una locura”, afirmó.

El corredor de Zipaquirá agradeció a la Federación Colombiana de Ciclismo, Canal RCN, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín por recuperar la carrera. También anticipó el compromiso de los pedalistas con la difusión de la cita: “Nosotros como corredores vamos a hacer lo posible para que esto salga muy bien”.

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Urán, quien subió al podio de la edición inaugural, sostuvo que la prueba puede proyectar a Medellín y a Colombia ante equipos y corredores de otros países. “Es una oportunidad y pone el foco del mundo aquí en Medellín y en Colombia”, expresó el exciclista antioqueño.

El antioqueño recordó que varias escuadras internacionales eligieron la región para preparar sus competencias durante la edición de 2019. También vinculó el certamen con la práctica deportiva entre los aficionados: “Estos eventos son pura salud y diversión para la gente”.

Una ruta latinoamericana para los equipos internacionales

Rubén Darío Galeano confirmó las fechas y la estrategia detrás de la organización del Tour Colombia para contar con figuras del World Tour

La Federación proyecta coordinar el Tour Colombia con una nueva competencia de características similares en México, prevista antes de la carrera colombiana. El objetivo es conformar una ruta latinoamericana de comienzo de temporada que facilite la llegada de equipos internacionales.

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El presidente de la Federación, Rubén Darío Galeano, explicó que la cercanía entre ambas pruebas puede simplificar el traslado desde Europa de ciclistas, cuerpos técnicos y material deportivo. La propuesta apunta a que las escuadras WorldTour puedan sumar puntos y prepararse para el calendario internacional antes de volver al continente europeo.

La financiación combinará recursos privados, aportes de las administraciones territoriales y gestiones ante el Gobierno nacional. La sede antioqueña espera que la llegada de equipos, aficionados y medios impulse la hotelería, el transporte, el comercio y los servicios turísticos durante la última semana de enero.

Quintana, segundo en la clasificación general de la primera edición, afirmó que la carrera supera el plano competitivo por la visibilidad que ofrece al país. “Este tipo de eventos es una excusa para hacer deporte, porque en realidad tiene unos trasfondos mucho más importantes: el reconocimiento internacional de nuestro país”, manifestó.

El boyacense señaló que la transmisión de las carreteras, paisajes y poblaciones puede promover el turismo, mientras que la presencia anticipada de delegaciones, medios y aficionados genera actividad económica en las regiones del recorrido. “Toda la irrigación económica es muy importante”, indicó.

El Tour Colombia de 2027 será la segunda edición sin Quintana en el pelotón, tras el retiro del ciclista profesional al término de la temporada 2026. Rodrigo Contreras, del equipo Nu Colombia, fue el último campeón de la prueba, disputada en 2024 entre Boyacá, Cundinamarca y Bogotá.