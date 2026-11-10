Colombia

Ella es Luz Stella Murgas: la primera mujer en llegar a la presidencia de la Andi desde su creación en 1944

La dirigente sucederá a Bruce Mac Master, quien encabezó el gremio durante cerca de 13 años, tras una decisión de la junta directiva entre dos aspirantes y el informe de la comisión de selección

Luz Stella Murgas fue elegida nueva presidenta de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia y sucederá a Bruce Mac Master. (@luzstellamurgas)
Luz Stella Murgas fue elegida nueva presidenta de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia y sucederá a Bruce Mac Master. (@luzstellamurgas)
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La abogada Luz Stella Murgas fue elegida nueva presidenta de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Andi, y se convirtió en la primera mujer en conducir el gremio desde su fundación en 1944.

Sucederá a Bruce Mac Master, que estuvo al frente de la entidad durante cerca de 13 años, con el desafío de impulsar la competitividad, la inversión, la productividad y el empleo formal en Colombia.

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La elección se definió entre Murgas y Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería. La junta directiva tomó la decisión después de recibir el informe de la comisión encargada de buscar y seleccionar a los candidatos.

La junta directiva de la ANDI definió la elección presidencial gremial entre Luz Stella Murgas y Juan Camilo Nariño. (@ANDI_Colombia)
La junta directiva de la ANDI definió la elección presidencial gremial entre Luz Stella Murgas y Juan Camilo Nariño. (@ANDI_Colombia)

“La decisión se tomó luego de que la comisión encargada de la búsqueda y selección presentara a la Junta un informe detallado sobre los candidatos a presidir la ANDI, como resultado de un proceso de evaluación adelantado por las instancias correspondientes de la Asociación y orientado a responder a las necesidades institucionales del empresariado”, se lee en el comunicado de la Andi.

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La nueva dirigente llega desde Naturgas, la Asociación Colombiana de Gas Natural, entidad que preside desde 2021 y que reúne a 29 empresas dedicadas a la producción, el transporte, la distribución y la comercialización de gas natural. La Amdi informó que su nueva presidenta tendrá a cargo la representación del sector empresarial y la defensa de la institucionalidad, la libertad de empresa y el desarrollo sostenible.

Así mismo, se añade en el documento: “Entre los principales retos del nuevo presidente estará fortalecer la competitividad de Colombia y promover las condiciones necesarias para impulsar el crecimiento económico, la productividad, la inversión y la generación de empleo formal”.

Una trayectoria entre energía, regulación e inversión

La dirigente encabeza desde 2021 la presidencia de Naturgas, organización que reúne a 29 empresas del sector de gas natural. (Luis Jaime Acosta/Reuters)
La dirigente encabeza desde 2021 la presidencia de Naturgas, organización que reúne a 29 empresas del sector de gas natural. (Luis Jaime Acosta/Reuters)

Murgas es abogada de la Universidad del Rosario y especialista en Derecho Tributario de la misma institución. Su carrera abarca más de dos décadas en los sectores empresarial, minero-energético y de regulación económica.

Trabajó durante ocho años en Ecopetrol, donde participó en la capitalización de la compañía, su salida al mercado accionario, la adquisición de activos de BP Exploration Company y el análisis tributario que dio origen a la escisión de Cenit. También intervino en procesos de internacionalización y reorganización de activos de la petrolera estatal.

Su recorrido continuó en la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en la que fue gerente de contratos y vicepresidenta de Promoción y Asignación de Áreas. Desde esos cargos participó en la atracción de capitales internacionales y en esquemas normativos para operaciones costa afuera.

Entre 2017 y 2021 fue socia y gerente general de Lambda Consultoría. Allí estructuró y dirigió proyectos jurídicos, económicos, socioambientales y de estrategia de negocios para iniciativas de infraestructura y del sector minero-energético.

Al frente de Naturgas, Murgas instaló en la agenda pública las discusiones sobre soberanía y seguridad energética, con énfasis en la reducción de la pobreza energética, la competitividad de las tarifas y la transición hacia fuentes de menores emisiones. Su interlocución incluyó empresas, Gobierno, Congreso, regiones y actores internacionales.

La primera mujer al frente de un gremio de 82 años

Reportes periodísticos señalaron presuntas diferencias entre el Gobierno y la dirección de la Andi sobre la continuidad de su presidencia - crédito Colprensa
La elección consagró a Murgas como la primera mujer en liderar la ANDI tras un registro institucional previo de once presidentes hombres. (Colprensa)

La llegada de Murgas modifica el registro histórico de la asociación: antes de su elección, la Andi había tenido 11 presidentes, todos hombres.

El gremio deberá articular posiciones de la industria, el comercio y los servicios en asuntos vinculados con la reactivación económica, la certidumbre jurídica y la confianza de los inversionistas.

La dirigente también integra el Comité Ejecutivo de la International Gas Union, Unión Internacional del Gas, y fue elegida coordinadora regional para América Latina y el Caribe para el período 2025-2028. Es la única mujer entre los ocho coordinadores designados por la organización en el mundo.

Durante la IX Cumbre del Petróleo, Gas y Energía, Murgas definió su vínculo con el sector al referirse a su postulación: “Para mí es un honor estar en esta recta final, porque somos hijos de esta industria”. Forbes Colombia la reconoció como una de las 100 Mujeres Poderosas del país.

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