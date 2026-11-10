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Yeferson Cossio volvió a urgencias por dolores abdominales pero aún no se revela qué es lo que tiene: “Otra vez pasando la noche aquí”

El creador de contenido publicó un video desde una camilla y no confirmó si esta nueva atención médica está relacionada con el cuadro que sufrió días atrás

“Otra vez pasando la noche por aquí”, Yeferson Cossio reapareció en urgencias (@yefersoncossio/Instagram)
“Otra vez pasando la noche por aquí”, Yeferson Cossio reapareció en urgencias (@yefersoncossio/Instagram)
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El creador de contenido Yeferson Cossio volvió a preocupar a sus seguidores al publicar un video desde un centro médico, donde apareció acostado en una camilla y con visibles signos de dolor. La nueva visita a urgencias ocurrió pocos días después de que el influenciador informara que estaba bajo observación por fuertes molestias abdominales y que los médicos evaluaban si requería tratamiento farmacológico o una intervención quirúrgica.

Cossio compartió la grabación a través de sus historias de Instagram, una plataforma en la que reúne a más de 10 millones de seguidores. En el video se escucha que conversa con una enfermera y trata de distraerse mientras recibe atención. “Otra vez pasando la noche por aquí”, escribió sobre las imágenes.

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El creador de contenido no entregó nuevos detalles sobre los exámenes que le realizaron ni precisó si recibió un diagnóstico durante esta segunda estancia en urgencias. Tampoco confirmó que los dolores actuales correspondan al mismo cuadro que lo llevó a ser hospitalizado días atrás.

“Otra vez pasando la noche por aquí”, escribió Cossio desde la clínica (yefersoncossio/ Instagram)
“Otra vez pasando la noche por aquí”, escribió Cossio desde la clínica (yefersoncossio/ Instagram)

La publicación despertó inquietud entre sus seguidores, que relacionaron el episodio con las imágenes que Cossio había difundido el 4 de noviembre desde otro centro asistencial. En aquel momento, explicó que padecía cólicos abdominales intensos y que el equipo médico le practicó una ecografía para determinar el origen de las molestias.

La primera hospitalización abrió la posibilidad de una cirugía

Durante su anterior ingreso, Yeferson Cossio apareció conectado a una vía intravenosa y explicó que el dolor le impedía mantenerse activo con normalidad en sus redes sociales. En un mensaje posterior, agradeció las muestras de apoyo y aclaró que los medicamentos afectaban su capacidad para responder de manera individual a quienes le escribían.

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“El dolor es muy fuerte y la medicina no me deja estar en mis cinco sentidos”, manifestó entonces. El influenciador sostuvo que se encontraba en reposo, bajo supervisión profesional y a la espera de una definición sobre el manejo médico de su situación.

Cossio señaló que los especialistas analizaban dos alternativas: continuar con medicamentos o avanzar hacia una intervención. “Estoy en observación y los médicos están revisando si se puede tratar con medicamentos o si toca intervenir”, expresó en esa oportunidad.

El dolor abdominal llevó a Yeferson Cossio al hospital tras una salida nocturna - crédito @yefersoncossio/ Instagram
El dolor abdominal llevó a Yeferson Cossio al hospital tras una salida nocturna - crédito @yefersoncossio/ Instagram

La posibilidad de una apendicitis surgió entre las versiones que circularon en redes sociales después de sus primeras publicaciones. Sin embargo, el creador de contenido no confirmó ese diagnóstico ni reveló los resultados de la ecografía u otros estudios médicos.

Por ese motivo, no existe información pública que permita establecer la causa de los dolores abdominales que lo llevaron nuevamente a urgencias. El influenciador tampoco indicó el nombre de la clínica donde recibe atención ni detalló cuánto tiempo deberá permanecer bajo observación.

La apendicitis es una de las posibilidades que se mencionó tras el dolor de Yeferson Cossio

La posibilidad de una apendicitis surgió entre los seguidores de Yeferson Cossio después de que el creador de contenido apareciera en urgencias por fuertes dolores abdominales. Sin embargo, el influenciador no ha confirmado ese diagnóstico ni ha divulgado los resultados de los exámenes médicos que le realizaron.

La apendicitis es la inflamación del apéndice, una pequeña bolsa con forma de dedo ubicada en la parte inferior derecha del abdomen. Según Mayo Clinic, el dolor puede comenzar cerca del ombligo y desplazarse después hacia la zona inferior derecha. A medida que la inflamación avanza, la molestia puede intensificarse y empeorar al caminar, toser o hacer movimientos bruscos.

Entre los síntomas asociados con esta condición se encuentran náuseas, vómitos, pérdida de apetito, fiebre baja, estreñimiento o diarrea, distensión abdominal y gases. El lugar exacto del dolor puede variar según la edad de la persona y la posición del apéndice.

Yeferson Cossio prometió informar novedades cuando conozca el diagnóstico y las indicaciones médicas - crédito @yefersoncossio/ Instagram
La inflamación del apéndice puede causar dolor que comienza cerca del ombligo y se desplaza hacia el lado derecho - crédito @yefersoncossio/ Instagram

En el caso de Cossio, el creador informó que le realizaron una ecografía durante su primer ingreso y que los médicos evaluaban si su cuadro podía tratarse con medicamentos o requería una cirugía. No obstante, no explicó si la nueva visita a urgencias está relacionada con el mismo episodio.

Mayo Clinic advierte que un dolor abdominal intenso requiere atención médica inmediata. Si una apendicitis no recibe tratamiento oportuno, el apéndice puede perforarse y causar infecciones graves en el abdomen, por lo que corresponde a los especialistas determinar el diagnóstico y el manejo adecuado.

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